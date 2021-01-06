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Кинопремьера

Bildnummer: 56626327 Datum: 01.01.2011 Copyright: imago/Unimedia Images FEAT 4744 - IMAGE 9947441C - FILM THE MATRIX RELOADED - KEANU REEVES - US, CANADA, BAHAMA & BERMUDA - JUNE, 2003 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY kbdig 2011 quer 56626327 Date 01 01 2011 Copyright Imago Unimedia Images feat Image Film The Matrix Reloaded Keanu Reeves U.S. Canada Bahama & Bermuda June 2003 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Kbdig 2011 horizontal © Imago/Unimedia Images

Что будет с кино в 2021 году? 06.01.2021

Когда пройдут международные кинофестивали в 2021 году? Вручат ли "Оскаров"? И состоятся ли долгожданные кинопремьеры?
HANDOUT - 14.04.2020, USA, --: Branch (Justin Timberlake, 3.v.l.) in einer Szene des Animationsfilms «Trolls World Tour» (undatiert) von Regisseur Dohrn. Nach wochenlangen Schließungen dürfen die ersten Kinos wieder öffnen. (zu dpa Action und Komödien: Welche Filme jetzt in den Kinos laufen) Foto: 2020 Dreamworks/Universal Pictures/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Германии открываются кинотеатры (фото) 23.05.2020

Какие новые правила теперь действуют в залах немецких кинотеатров, у касс, на входе и на выходе? И что покажут на больших экранах сразу после карантина?
Szenenbilder: Szenenbild 05: Bild-ID: B24_09785 - Lizenz zum Küssen Copyright: Sonypictures

Фотогалерея: Первые кадры из нового фильма о Джеймсе Бонде 04.11.2015

На немецкие и украинские экраны новый фильм о приключениях Джеймса Бонда "007: Спектр" выходит 5 ноября. Российская кинопремьера состоится 6 ноября. Но DW уже сейчас знакомит вас с некоторыми сценами из фильма.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diesen Film im Rahmen der Berlinale 2014 verwenden! *** ***BILD NICHT NACH DEM 15.03.14 NUTZEN (auch dann nicht, wenn der Artikel einen Berlinale-Bezug haben sollte) *** **** NICHT für Facebook etc. verwenden! *** Die geliebten Schwestern | Beloved Sisters Wettbewerb 2014 DEU 2014 REGIE: Dominik Graf Henriette Confurius, Florian Stetter, Hannah Herzsprung © Senator Film

Любовный треугольник Шиллера: как великий поэт двух сестер полюбил 31.07.2014

Драма Доминика Графа, ярко засветившаяся на Берлинале, рассказывает о самом красивом адюльтере в истории немецкой литературы. 31 июля лента выходит на киноэкраны Германии.
Das Kino Zoo Palast wird am 25.11.2013 in der Berliner City West rot beleuchtet. Das traditionsreiche Kino soll am 27.11. feierlich wiedereröffnet werden. Foto: Rainer Jensen/dpa

В Берлине завершилась реконструкция знаменитого кинотеатра Zoo Palast 27.11.2013

Построенный в 1957 году, он часто служил для кинопремьер, а также был местом демонстрации картин фестиваля Берлинале. Новый менеджмент обещает продолжить эти традиции.

Германо-эстонская кинопремьера: Schnauze Voll 12.12.2005
A photograph of the self-portrait by Mexican artist Frida Kahlo is shown in this undated handout photograph. The portrait, dating to 1929 when Kahlo was married to painter Diego Rivera was sold a Sotheby's auction house for $5,065,750, setting a record price for a Kahlo painting. The buyer was not identified. (AP Photo/Sotheby's, HO)

Фрида Кало: любовь и красота, страдания и боль 15.03.2003

Одна из самых удачных из кинопремьер этой весны - фильм "Фрида" (Frida), яркая кинобиография мексиканской художницы Фриды Кало. Лента режиссера Джулии Теймор шесть раз номинирована на премию "Оскар".
Ein Bauer mit seinen Kühen in Italien, undatiert

Джоан Коллинз за "лето в деревне" 11.03.2002

Там, где обычно в дни крупных кинопремьер расстилаются красные ковры для звезд шоубизнеса, на сей раз толпились гуси, кони, собаки и прочая домашняя живность.