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Когда пройдут международные кинофестивали в 2021 году? Вручат ли "Оскаров"? И состоятся ли долгожданные кинопремьеры?
Какие новые правила теперь действуют в залах немецких кинотеатров, у касс, на входе и на выходе? И что покажут на больших экранах сразу после карантина?
На немецкие и украинские экраны новый фильм о приключениях Джеймса Бонда "007: Спектр" выходит 5 ноября. Российская кинопремьера состоится 6 ноября. Но DW уже сейчас знакомит вас с некоторыми сценами из фильма.
Драма Доминика Графа, ярко засветившаяся на Берлинале, рассказывает о самом красивом адюльтере в истории немецкой литературы. 31 июля лента выходит на киноэкраны Германии.
Построенный в 1957 году, он часто служил для кинопремьер, а также был местом демонстрации картин фестиваля Берлинале. Новый менеджмент обещает продолжить эти традиции.
Одна из самых удачных из кинопремьер этой весны - фильм "Фрида" (Frida), яркая кинобиография мексиканской художницы Фриды Кало. Лента режиссера Джулии Теймор шесть раз номинирована на премию "Оскар".
Там, где обычно в дни крупных кинопремьер расстилаются красные ковры для звезд шоубизнеса, на сей раз толпились гуси, кони, собаки и прочая домашняя живность.
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