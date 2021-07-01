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Тринадцать необычных клумб украшают этим летом центр Карлсруэ. И это только начало.
В ФРГ выясняют причастность режима Асада к применению химического оружия в Сирии. DW получила эксклюзивный доступ к конфиденциальным документам этого важного расследования. Что в них?
В Германии разработали технологию, позволяющую производить литий в промышленных масштабах экологически безопасным способом. Немецкое месторождение может стать одним из крупнейших в мире.
Немецкие зоопарки сейчас закрыты из-за карантина. Эта фотография сделана в Карлсруэ, где днем по опустевшим дорожкам водят на прогулки здешнюю слониху Нанду.
Владелец фирмы в Аугсбурге через менявшихся подставных получателей поставлял оборудование российским военным, сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ.
Россиянина, подозреваемого в убийстве экс-полевого командира Зелимхана Хангошвили, привезли на новый допрос в Карлсруэ.
Дело об убийстве в берлинском районе Моабит могут передать Федеральной прокуратуре в Карлсруэ при веских подозрениях в причастности зарубежных спецслужб. Следствие считает преступление заказным.
Полицейские в Карлсруэ спасли жизнь трем новорожденным бельчатам, которые, возможно, выпали из гнезда. Сотрудники доставили животных в участок, где и заботились о них до приезда зоозащитников.
Восемь членов группировки "Революция Хемниц" обвиняются в создании террористической организации правого толка. По данным СМИ, основанием для обвинений послужил анализ чатов, обнаруженных в смартфонах задержанных.
Писать музыку и обрабатывать звук - с помощью искусственного интеллекта. В Высшей школе музыки Карлсруэ науку о музыке изучают в сочетании с музыкальной информатикой.
Эта фотография была сделана в баден-вюртембергском городе Карлсруэ, где сейчас можно видеть такие посиневшие лужайки и газоны.
50-летнего гражданина Германии и Афганистана подозревают в передаче Ирану секретных сведений. Он служил в бундесвере консультантом в области лингвистики и страноведения.
Эксклюзивный кадр со съемочной площадки рождественского продолжения культового фильма в Германии.
В настоящее время имеется "ряд улик", свидетельствующих об исламистской подоплеке нападения на главном вокзале в Кельне, заявила федеральная прокуратура.
Арестованные мужчины подозреваются в создании террористической организации правого толка "Революция Хемниц". По данным прокуратуры, 3 октября они планировали устроить атаку.
Всего по делу о создании террористического сообщества "Революция Хемниц" проходят семь человек. Первого фигуранта дела задержали еще 14 сентября.
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