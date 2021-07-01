Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Карлсруэ

Äpfel, von So-Jin Kim Ausstellung Inventing nature. Pflanzen in der Kunst in der Staatlichen Kunsthalle Karsruhe © So-Jin Kim

Растения-мутанты из Чернобыля: почему про них заговорили в Карлсруэ 01.07.2021

Тринадцать необычных клумб украшают этим летом центр Карлсруэ. И это только начало.
A child and a man are seen in hospital in the besieged town of Douma, Eastern Ghouta, Damascus, Syria February 25, 2018. Picture taken February 25,2018.REUTERS/Bassam Khabieh

Химоружие в Сирии: сможет ли ФРГ обвинить Асада в военных преступлениях? 27.11.2020

В ФРГ выясняют причастность режима Асада к применению химического оружия в Сирии. DW получила эксклюзивный доступ к конфиденциальным документам этого важного расследования. Что в них?
ARCHIV - 06.06.2017, Bolivien, Uyuni: Arbeiter füllen in einer Pilotanlage am Salzsee von Uyuni in Bolivien Lithiumkarbonat in 20-Kilogramm-Säcke ein. (zu dpa «Deutsche Lithium-Offensive: Zugriff auf weltgrößte Reserven») Foto: Georg Ismar/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Литий для электромобилей: в ФРГ будут добывать его без ущерба для природы? 23.07.2020

В Германии разработали технологию, позволяющую производить литий в промышленных масштабах экологически безопасным способом. Немецкое месторождение может стать одним из крупнейших в мире.

ARCHIV - 30.03.2020, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Elefantenkuh Nanda geht zusammen mit Revierleiter Robert Scholz durch den menschenleeren Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe spazieren. Nanda ist am Grauen Star erkrankt und fast vollständig erblindet. Um ihr dennoch viel Abwechslung zu bieten, gehen die Tierpfleger regelmäßig vor Öffnung des Zoos mit ihr spazieren. Derzeit können die Spaziergänge durch die Schließung auch mitten am Tag erfolgen. (zu dpa: «Tristesse in der Tierwelt? In den Zoos herrscht derzeit Stille ») Foto: Timo Deible/Zoo Karlsruhe/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Зоопарки бьют тревогу (фото) 05.04.2020

Немецкие зоопарки сейчас закрыты из-за карантина. Эта фотография сделана в Карлсруэ, где днем по опустевшим дорожкам водят на прогулки здешнюю слониху Нанду.
ARCHIV - 22.12.2016, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Ein Schild weist auf das Gebäude der Bundesanwaltschaft hin. (zu dpa «Syrer wegen Terrorverdachts in Baden-Württemberg festgenommen vom 28.02.2018) Foto: Franziska Kraufmann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Германии арестован бизнесмен за нарушение санкций против РФ 13.02.2020

Владелец фирмы в Аугсбурге через менявшихся подставных получателей поставлял оборудование российским военным, сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ.
Das Gebäude der Bundesanwaltschaft, aufgenommen am 04.01.2017 in Karlsruhe (Baden-Württemberg). Gut zwei Wochen nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt haben die Ermittler neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Attentäter Anis Amri und zu möglichen Unterstützern. Foto: Uwe Anspach/dpa | Verwendung weltweit

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест вероятного убийцы Хангошвили 11.02.2020

Россиянина, подозреваемого в убийстве экс-полевого командира Зелимхана Хангошвили, привезли на новый допрос в Карлсруэ.
23.08.2019, Berlin: Beamte der Spurensicherung sichern in einem Faltpavillon Spuren am Tatort. In Berlin-Moabit soll ein Fahrradfahrer einen Mann erschossen haben. Foto: Christoph Soeder/dpa | Verwendung weltweit

Федеральная прокуратура ФРГ следит за расследованием убийства гражданина Грузии 26.08.2019

Дело об убийстве в берлинском районе Моабит могут передать Федеральной прокуратуре в Карлсруэ при веских подозрениях в причастности зарубежных спецслужб. Следствие считает преступление заказным.
HANDOUT - 27.06.2019, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Polizisten kümmern sich in einer Polizeiwache um ein Eichhörnchen, das eine Passantin gefunden und bei der Polizei abgegeben hatte. Das Tier wurde anschließend von Mitarbeitern eines Vereins für Tierrettung betreut. (zu dpa Kleine Eichhörnchen bei der Polizei gestrandet) Foto: Polizei Karlsruhe/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Белочки в гостях у полицейских 27.06.2019

Полицейские в Карлсруэ спасли жизнь трем новорожденным бельчатам, которые, возможно, выпали из гнезда. Сотрудники доставили животных в участок, где и заботились о них до приезда зоозащитников.

ARCHIV - 01.10.2018, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Einer der mutmaßlichen Rechtsterroristen, die in Bayern und Sachsen festgenommen wurden, erreicht den Bundesgerichtshof und wird von Polizisten abgeführt. Die mutmaßlichen Rechtsterroristen der Gruppe «Revolution Chemnitz» strebten nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittler den Sturz der Bundesregierung und die Beseitigung des Rechtsstaats an. Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В ФРГ правым экстремистам предъявлено обвинение в терроризме 25.06.2019

Восемь членов группировки "Революция Хемниц" обвиняются в создании террористической организации правого толка. По данным СМИ, основанием для обвинений послужил анализ чатов, обнаруженных в смартфонах задержанных.
Portrait of a young woman holding a vinyl in her hands | Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Как стать специалистом по музыкальной информатике 15.04.2019

Писать музыку и обрабатывать звук - с помощью искусственного интеллекта. В Высшей школе музыки Карлсруэ науку о музыке изучают в сочетании с музыкальной информатикой.
dpatopbilder - 17.03.2019, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen entfaltet sich ein Blütenteppich aus Blausternen im Botanischen Garten Karlsruhe. Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Как правильно называются "голубые подснежники"? (фото) 18.03.2019

Эта фотография была сделана в баден-вюртембергском городе Карлсруэ, где сейчас можно видеть такие посиневшие лужайки и газоны.
FILE - In this Thursday, Oct. 31, 2013, file photo, a man looks at his cellphone as he walks on the street in downtown Madrid. The National Security Agency has implanted software in nearly 100,000 computers around the world ¿ but not in the United States ¿ that allows the U.S. to conduct surveillance on those machines, The New York Times reported Tuesday, Jan. 14, 2014. (AP Photo/Francisco Seco, File) |

Служащий бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу Ирана 15.01.2019

50-летнего гражданина Германии и Афганистана подозревают в передаче Ирану секретных сведений. Он служил в бундесвере консультантом в области лингвистики и страноведения.
19.12.2018, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Vor dem Staatlichen Museum für Naturkunde steht ein lebensgroßes Modell eines Hatzegopteryx Riesenflugsauriers. Am Schnabel ist die Spitze einer Weihnachtspyramide zu sehen, die auf dem angrenzenden Weihnachtsmarkt aufgestellt ist. Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Рождественский парк Юрского периода (фото) 22.12.2018

Эксклюзивный кадр со съемочной площадки рождественского продолжения культового фильма в Германии.
16.10.2018, Nordrhein-Westfalen, Köln: Hinter der Apotheke im Hauptbahnhof ist der Dom zu sehen. Nach der Geiselnahme in einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof prüft die Polizei einen Terror-Hintergrund. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Прокуратура ФРГ заявила об исламистских мотивах нападения в Кельне 17.10.2018

В настоящее время имеется "ряд улик", свидетельствующих об исламистской подоплеке нападения на главном вокзале в Кельне, заявила федеральная прокуратура.
07.09.2018, Sachsen, Chemnitz: Demonstration des rechtspopulistischen Bündnisses Pro Chemnitz: Mit Deutschland-Fahnen ziehen Demonstrationsteilnehmer durch die Innenstadt. (Wischeffekt durch längere Belichtungszeit.) Foto: Hendrik Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии восемь человек арестованы по подозрению в терроризме 02.10.2018

Арестованные мужчины подозреваются в создании террористической организации правого толка "Революция Хемниц". По данным прокуратуры, 3 октября они планировали устроить атаку.

01.05.2018, Sachsen, Chemnitz: Ein Teilnehmer einer Demonstration von Rechtsextremisten geht mit einer Schwarz-weiß-roten Flagge. Anmelder ist die Neonazi-Partei Der III. Weg. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В Германии шесть человек задержаны по подозрению в терроризме 01.10.2018

Всего по делу о создании террористического сообщества "Революция Хемниц" проходят семь человек. Первого фигуранта дела задержали еще 14 сентября.
Показать еще