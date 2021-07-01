 Растения-мутанты из Чернобыля: почему про них заговорили в Карлсруэ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.07.2021

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Культура и стиль жизни

Растения-мутанты из Чернобыля: почему про них заговорили в Карлсруэ

Тринадцать необычных клумб украшают этим летом центр Карлсруэ. И это только начало.

Staatliche Kunsthalle Karlsruhe | Ausstellung Inventing nature. Pflanzen in der Kunst | Äpfel, So-Jin Kim

К своему 175-летнему юбилею Государственная художественная галерея в Карлсруэ (Staatliche Kunstgalerie Karlsruhe) дарит городу "живое искусство". С конца июня и до 30 сентября центр города украшен тринадцатью грядками и клумбами. Особенность живых экспонатов заключается в том, что они растут в клумбах, созданных путем апсайклинга, то есть повторного использования сырья с приданием ему новой функциональности.

Это совместный проект художественной галереи, ботанического сада и  музея естественной истории. А связан он с предстоящими выставками -  "Изобретая природу. Растения в искусстве" и "Съешь меня! Фрукты и овощи в искусстве", которые можно будет посмотреть с 24 июля по 31 октября 2021 года в Государственной художественной галерее в Карлсруэ, прежде чем она закроется на капитальный ремонт. 

Интересные факты о произведениях искусства и растениях

Клумбы и грядки, сделанные из переработанного вторичного сырья, засажены экзотическими и местными растениями, свежими садовыми и лекарственными травами, а также многими другими видами растений и цветов, изображенных в искусстве, которое и будут представлено на выставках.

Клумба у входа в галерею

Клумба у входа в галерею

Местная Ассоциация Initial e.V. Karlsruhe подготовила грядки и клумбы, а сами растения были выращены в ботаническом саду Sabine Krautwurst M.Sc, почва была подарена садоводческим агентством Карлсруэ. Кроме того, на щитках к клумбам содержится интересная информация о живых растениях и произведениях живописи, на которых они изображены. 

"Мы извлекаем конкретное растение из пейзажа известной картины и фокусируем на нем внимание зрителей", - подчеркивает руководитель отдела ботаники Музея естественной истории Йозеф Зиммель (Josef Simmel). Таким образом, по замыслу авторов выставки эта акция стала своеобразной рекламой будущей выставки.

Клумба с растениями

Клумбы с растениями, рекламирующими выставку

Поддержку проект получает и от спонсоров, которые отвечают за регулярный полив - это розничные торговцы и учреждения, которые находятся в непосредственной близости от грядок и клумб. Они гарантируют уход за растениями в течение всего лета, пока не закончится сама выставка.

Мир растений в произведениях художников пяти веков

Идея выставки придумана и реализована ее кураторами Кирстен Клаудией Фойгт (Kirsten Claudia Voigt), Сибиллой Брози (Sibylle Brosi) и Петрой Эрлер-Штрибель (Petra Erler-Striebel). 

Куратор выставки Кирстен Клаудиа Фойгт

Куратор выставки Кирстен Клаудиа Фойгт в интервью с DW

"Выставка показывает и рассказывает о растениях, изображенных на картинах известных художников пятисотлетнего периода, хранящихся в наших запасниках - от картин творивших в ХV веке таких живописцев, как Мартин Шонгауэр (Martin Schongauer) "Орнамент с совой и птицами", работы художника Лукаса Кранаха Старшего (Lucas Cranach der Ältere) "Мадонна с младенцем под яблоней" и Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer) "Адам и Ева" до работ современных художников и фотографов - австрийской художницы Лоис Вайнбергера, люксембургского художника и фотографа Су-Мей Цзе, американской визуальной художницы и пионера видео и перформанса Джоаны Джонас, немца Вольфганга Лайба (Wolfgang Laib) и финского фотохудожника Илкки Халсо", - подчеркивает в интервью DW искусствовед и куратор выставки Кирстен Клаудиа Фойгт. 

Экспозиция состоит из 150 произведений искусства 80 художников и фотографов из разных стран мира - среди них работы 30 современных художников и картины 50 художников из запасников галереи.

От мифов Древней Греции до Чернобыля

По словам куратора выставки, экспозиция показывает взаимоотношения между человеком и миром флоры, как они менялись и какими они стали сегодня. Один из выставочных залов рассказывает о симбиозах и метаморфозах, начиная от легенд и мифов Древней Греции, как например, Дафны Овидия, превратившейся в лавр, до работ современного фотографа Фолькера Крейдлера (Volker Kreidler) из Чернобыльской зоны, показывающих растения-мутанты. 

Фоторабота Фолькера Крейдлера Припять, 2016

Фоторабота Фолькера Крейдлера "Припять, 2016"

"Две представленные на выставке черно-белые фотоработы Фолькера Крейдлера, который многие годы снимает в Припяти, документируют то, что там происходит сегодня, спустя более 30 лет после аварии на АЭС. "На многих его фотографиях изображено возрождение мутировавшей флоры. Несмотря на высокий уровень радиации в зоне отчуждения довольно много растений, хоть и генетически модифицированных", - подчеркивает Кирстен Клаудиа Фойгт.

Необычные работы современных художников

Некоторые современные художники буквально изучают и анализируют в своих картинах то, как меняется растительный мир и отдельные виды флоры. Например, художница Юлия Шмидт (Julia Schmidt) из Ганновера вот уже 15 лет приезжает в одно и то же место под Бонном и каждый раз рисует растения, которые здесь растут. Если она увидела там, скажем, кукурузное поле, то она изображает початок кукурузы крупным планом, вырисовывая до мелочей каждое зернышко. В серии своих работ она показывает, какие растения доминировали в этой местности - в 2004 году, в 2010 или в 2015 году. И растения эти всегда разные.

Другая художница Сюзанне Криман (Susanne Kriemann) вместе с сотрудниками университета в Йене исследует растительный мир в восточной части Германии, где во времена ГДР гигантский горно-обогатительный комбинат Висмут в обстановке строжайшей секретности вплоть до конца восьмидесятых годов добывал урановую руду. В течение многих лет фотохудожница анализирует, как благодаря растущим здесь растениям - фиалкам, ложным ромашкам, дикой морковки, бычьему языку - удается обезвреживать загрязненную радиоактивными элементами почву.

Картина Рашеля Рюйша Цветочный букет (1708 год)

Рашель Рюйш "Цветочный букет" (1708)

Сюзанне Криман воспользовалась этим качеством, чтобы создать фотограммы и гелиогравюры. Для этого она сушила растения, фотографировала их в темной комнате, используя вспышку своего смартфона, а затем измельчала их, чтобы получить пигменты и сделать гелиогравюрные отпечатки. Таким образом, растения, изображенные в ее работах, и материал, из которого они сделаны, - одно и то же. В этом особенность гелиогравюр фотохудожницы и профессора Государственной Академии художеств Карлсруэ, изучающей фотографии в контексте социальной истории и архивной практики. 

Призыв выставки - беречь природу и экологию

Замысел выставки в целом заключается в том, чтобы показать, насколько важны для человека и нашей планеты экология и растительный мир, который является основой существования жизни, ведь растения - это основа питания животных и человека, это кислород, которым дышит все живое на земле. "Мы стремимся показать, как красив и многообразен мир природы, как креативно человек может им распоряжаться и как важно сохранять и приумножать природу вокруг себя", - резюмирует в интервью DW куратор выставки Кирстен Клаудиа Фойгт.

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    Автор: Дарья Прохорова


 

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