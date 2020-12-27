 Мирра - лекарственное растение 2021 года в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 28.12.2020

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По Германии

Мирра - лекарственное растение 2021 года в Германии (фото)

Родиной этого удивительного дерева является Африка, а целебные свойства ценятся с древних времен. Смола мирры была одним из подарков, которые волхвы принесли младенцу Христу.

Мирра в Африке

Мирра в Африке

Вюрцбург • Лекарственным растением 2021 года в Германии (Arzneipflanze des Jahres) объявлена мирра (она же - коммифора мирровая, лат. Commiphora myrra). Такой выбор сделали эксперты междисциплинарной исследовательской группы, занимающейся изучением истории развития науки о лекарственных растениях (Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arzneipflanzenkunde) при Университете Вюрцбурга.

Как отмечается в сообщении жюри, мирра представляет собой колючее дерево из семейства бурзеровых. Высота достигает примерно четырех метров. Мирра произрастает в засушливых областях северо-восточной части Кении, на востоке Эфиопии, в Джибути, в Сомали, а также на Аравийском полуострове - в Омане и Йемене. 

Чудодейственная смола  

Ароматическая смола этого дерева - мирра (другие названия - мирро или смирна) - успешно применяется в медицине. Поскольку препараты из мирры обладают вяжущими, противовоспалительными и антисептическими свойствами, их используют прежде всего при воспалениях кожи, слизистой оболочки полости рта и горла. 

Цветущая мирра
Иллюстрация из энциклопедии

Препараты из мирры также с успехом применяются при лечении заболеваний кишечника, язвенного колитаВ настоящее время во всем мире проводятся широкие исследования, во время которых изучается терапевтическое применение не только смолы, но и других частей этого дерева. Потенциал этого удивительного растения в медицине еще далеко не исчерпан. 

Не только лекарство 

Об использовании ароматической смолы мирры как во время религиозных ритуалов, так и в качестве лечебного средства упоминается еще в Библии. В частности, мирра называется там как первый ингредиент елея, использовавшегосяпри священном помазании. А еще - как подарок высочайшей ценности: когда родился Иисус Христос, волхвы принесли ему в дар смирну, ладан и золото. В древности мирра служила и важным предметом торговли, который повсюду пользовался очень высоким спросом. 

В Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме мирра была распространенным средством при лечении кашля и заживлении ран, использовалась для борьбы с заболеваниями пищеварительной системы. Высоко оценивала свойства мирры и легендарная немецкая монахиня Хильдегарда Бингенская (Hildegard von Bingen). В ее трудах по естествознанию мирре посвящены две главы. В них подробно описано применение коры мирры при лечении желтухи и паралича, а также использование смолы этого растения в качестве лекарственного средства при болях в желудке и высокой температуре. 

Смола напоминает необработанный янтарь

В первых печатных книгах по траволечению, появившихся в XV-XVI веках, мирра упоминается в первую очередь как эффективное средство при лечении заболеваний дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. А в XVIII-XIX веках ее уже рекомендуют использовать и в качестве лекарства, укрепляющего желудок, сердце и нервную систему. 

Потенциал лекарственных растений

Программа "Arzneipflanze des Jahres" осуществляется в Германии уже более двадцати лет, чтобы напоминать о долгой и хорошо задокументированной истории использования лекарственных растений в европейской медицине, а также обращать внимание общественности на потенциал этих лекарственных средств. В предыдущие годы этот статус получали лаванда узколистная, боярышник и конская мята.

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    Автор: Бригитте Остерат, Инга Ваннер


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