Капсула Dragon-2 успешно приводнилась у побережья Флориды

Первый частный космический корабль многоразового использования Dragon-2 вернулся на Землю после состыковки с Международной космической станцией (МКС). В пятницу, 8 марта, после шестидневной миссии на орбите беспилотная капсула успешно приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды, заявило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Спустившаяся в океан на четырех парашютах капсула была успешно поднята на борт спасательного корабля, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Разработанный частной американской компанией SpaceX корабль Crew Dragon был запущен в испытательный полет с мыса Канаверал во Флориде в ночь на 2 марта. После выполнения серии маневров корабль состыковался с МКС. Через два часа после стыковки находящиеся на орбите космонавты - канадец Давид Сен-Жак и россиянин Олег Кононенко смогли попасть внутрь капсулы и взять пробы воздуха.

На борту находился манекен

В специальной семиместной капсуле для астронавтов на борту Crew Dragon находился облаченный в скафандр манекен, которого основатель SpaceX Илон Маск назвал Рипли (по имени персонажа фильма "Чужой" британского режиссера Ридли Скотта). На нем были размещены датчики для измерения перегрузок, ожидающих будущих астронавтов. Директор NASA Джим Брайденстайн расценил запуск Dragon-2 как "революционный шаг на пути к полетам человечества на Луну, Марс и за их пределы".

Основанная Илоном Маском компания SpaceX наряду с концерном Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. После того как США в 2011 году завершило программу Space Transportation System и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках этой программы, были списаны, доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила при помощи российских ракет "Союз". Договор с Россией истекает в ноябре 2019 года, после этого задачу будут осуществлять SpaceX и Boeing.

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