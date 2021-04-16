Канцлер Анналена Бербок? "Зеленых" на выборы поведет критик "Северного потока - 2"

Интриги больше нет. На выборы в бундестаг в сентябре партию "Союз-90"/"зеленые" поведет сопредседатель Анналена Бербок (Annalena Baerbock), о чем было объявлено в понедельник, 19 апреля. Именно она теперь имеет неплохие шансы стать новым канцлером Германии. По данным опросов, партия стабильно держит второе место и всего на 3-5 процентных пунктов отстает от лидера, правящего консервативного блока ХДС/ХСС. Конкурентом Бербок на выдвижение, а, значит, в перспективе и на пост канцлера, был Роберт Хабек (Robert Habeck), вместе с которым она с 2018 года возглавляет партию. "Зеленые" выдвигают своего кандидата в канцлеры впервые за свою 40-летнюю историю.

Что нужно знать о немецких "зеленых" и их лидерах

Меркель и Бербок - уходящий и будущий канцлер?

Бербок и Хабек считаются представителями "реалос" - так в Германии называют крыло в партии "зеленых", представители которого выступают за умеренную, "реальную" экологическую политику внутри действующей системы. В этом их главное отличие от "фундис" - экологических фундаменталистов и противников участия в правительстве. Противостояние этих двух течений было особенно заметным в 1980-е годы в Западной Германии, где возникла партия "зеленых", и стало слабее после их объединения с восточногерманским правозащитным движением "Союз-90". Сейчас "зеленые" представлены почти во всех земельных парламентах, а в Баден-Вюртемберге на юге Германии их представитель много лет возглавляет правительство.

Самым успешным из "реалос" на федеральном уровне до сих пор был Йошка Фишер (Joschka Fischer), возглавлявший с 1998 по 2005 годы МИД ФРГ в правительстве социал-демократов и "зеленых" во главе с Герхардом Шредером (Gerhard Schröder). После 16 лет оппозиции сейчас у "зеленых" есть шанс не только снова войти в состав нового федерального правительства в роли младшего партнера, но и впервые возглавить его. Обозреватели связывают это в значительной степени с личностями сопредседателей, Бербок и Хабека. За время их руководства рейтинг партии вырос в два с половиной раза - с 8,9 процента на выборах в бундестаг в 2017 году до 22-23 процентов в апреле 2021 года. "Зеленые" фактически стали главной левоцентристской партией Германии, отодвинув на второе место СДПГ.

Бербок и Хабек на съезде в Ганновере в 2018 году

Оба лидера партии харизматичны и избегают радикальных заявлений, оттолкнувших часть избирателей на прошлых выборах. Оба считались потенциальными претендентами на пост канцлера, хотя у более опытного 51-летнего Хабека, который возглавляет министерство экологии в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ, рейтинг долгое время был выше, чем у 40-летней Бербок, которая является депутатом бундестага, но в органах власти не работала. К середине апреля Бербок смогла почти догнать Хабека по уровню поддержки. Некоторые обозреватели полагают, что не последнюю роль сыграло то, что Бербок - женщина, а борьба за права женщин и гендерное равенство - одна из центральных тем "зеленых". Аргументом в ее пользу называли и то, что, поскольку большинство партий выдвинули в канцлеры мужчин, "зеленым" не осталось другого выбора.

Спортсменка и эксперт по международной политике

Анналена Бербок родилась в 1980 году и выросла в деревне недалеко от Ганновера, столицы Нижней Саксонии. Отец - инженер, мать - воспитательница. В юношестве она профессионально занималась спортом и трижды завоевывала бронзу на национальных первенствах по прыжкам на батуте. В 16-летнем возрасте Бербок в рамках школьного обмена год прожила в США, а университетское образование получила в Гамбурге, где изучала политологию и общественное право. Кроме того, она получила диплом магистра международного права в Лондонской школе экономики. В начале карьеры Бербок некоторое время работала внештатным сотрудником ганноверской газеты, а позднее возглавляла в Брюсселе офис депутата Европарламента, которая, среди прочего, занималась отношениями с бывшими советскими республиками: Украиной, Молдовой и Беларусью.

Вступив в партию в 2005 году, Бербок занималась европейской политикой, затем возглавила земельное отделение "зеленых" в Бранденбурге, где она живет вместе с мужем и двумя дочерьми. С 2013 года Бербок - депутат бундестага. Она курирует политику, связанную с изменениями климата, а также вопросы восточных земель Германии. Помимо этого политик - член комитетов по экономике и энергетике и по делам Евросоюза.

"Королева ток-шоу" и противник "Северного потока - 2"

Укладка труб "Северного потока - 2", фото из архива, ноябрь 2018 года

Поначалу малоизвестная Бербок быстро стала лицом "зеленых", часто появляясь и эмоционально выступая на телевидении. Из-за частоты появлений некоторые СМИ называли ее "королевой ток-шоу".

Борьба с изменением климата для нее - одна из центральных тем. Известно, что Бербок выступает за ускорение темпов отказа от угольной энергетики, который запланирован в ФРГ на 2038 год, и за введение ограничения скорости на всех немецких автобанах (130 км/ч).

Во внешней политике у Бербок репутация жесткого критика действий России в Украине. Она также выступает против завершения строительства газопровода"Северный поток - 2". "Этот газопровод противодействует геостратегическим интересам европейцев, он четко направлен против Украины, противоречит европейским целям по защите климата и всем санкциям ЕС против России, и поэтому это абсолютно фатальный проект", - сказала Бербок в феврале 2021 года в интервью телеканалу ARD. За год до этого на полях Мюнхенской конференции по безопасности Бербок в интервью DW высказалась за сохранение санкций против России из-за Украины. "Санкции могут быть ослаблены только тогда, когда будут сдвиги в мирном процессе", - сказала тогда Бербок.

Не самый популярный политик

Знание и понимание внешней политики могут пригодиться Бербок, даже если она станет не канцлером, а министром иностранных дел, как в свое время Йошка Фишер. Фишер, который в юности участвовал в уличных столкновениях с полицией, в должности министра долго оставался самым популярным немецким политиком. В топ-10 самых популярных немецких политиков по состоянию на середину апреля Бербок - в середине списка.

Смотрите также: