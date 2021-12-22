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КамАЗ (Камский автомобильный завод)

Российский производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, расположенный в Набережных Челнах.

Первый автомобиль ПАО "КамАЗ" сошел с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года. Параллельно с созданием автостроительного предприятия строился сам город Набережные Челны. Капитализированная версия названия: КАМАЗ.

LKW-Montage im Stammwerk des russischen Autobauers KAMAZ in Nabereschnyje Tschelny. Pressebild Copyright: KAMAZ

КАМАЗ: российские заключенные не будут собирать грузовики Mercedes-Benz 22.12.2021

Проект по использованию на автозаводе в Набережных Челнах труда осужденных не распространяется на совместное предприятие с немецкой фирмой Daimler Truck, заверили DW.
Die Zentrale der Daimler AG ist durch eine Flagge zu sehen, auf der der Mercedes-Stern abgebildet ist. (zu dpa Daimler macht im Corona-Jahr 2020 deutlich mehr Gewinn als zuvor

Раздел Daimler AG: почему разъехались легковые и грузовые "Мерседесы" 10.12.2021

Вместо одного немецкого автостроителя теперь будут два: Mercedes-Benz и Daimler Truck. Почему так решили акционеры и что это означает для совместного предприятия с КАМАЗ?
Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach von einem Streifenwagen der Polizei an einer Unfallstelle. | Verwendung weltweit

Столкновение микроавтобуса с грузовиком в Крыму привело к жертвам 31.07.2020

Минимум 8 человек погибли и 4 ранены в результате ДТП в районе крымского села Русаковка. По предварительной версии, водитель Mercedes Sprinter уснул за рулем и врезался в ехавший перед ним "КамАЗ".

Путин на Крымском мосту, тяжелая доля Меркель, иранская сделка – "Заповедник", выпуск 28 20.05.2018

Остап Путин и его команда выезжают на КАМАЗе прямо на Крымский мост, чтобы торжественно открыть его, а заодно ударить по бездорожью и разгильдяйству, но получают неожиданный результат. Меркель поет песню о тяжелой женской доле, а капитан международного самолета Трамп проверяет билеты у иранского пассажира Рухани, скрывающего секрет.
02.07.2017 +++ 3144460 07/02/2017 A burnt-out bus on the site of a road accident outside Zainsk, Tatarstam. Thirteen people died in a collision of a truck and a passenger bus going from Samara to Izhevsk. The image is a handout material courtesy of a third party. For editorial use only, Archiving, commercial use and advertising prohibited./Ministry of Emergency Situations of the Republic of Tatarstan Foto: Ministry of Emergency Situations |

В крупном ДТП в Татарстане погибли 14 человек 02.07.2017

Под городом Заинск столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус. 2 июля объявлено в республике днем траура

JANUARY 14.2017*** RIO CUARTO, ARGENTINA - JANUARY 14: Stephane Peterhansel of France and Peugeot Total and his co-driver Jean Paul Cottret of France celebrate with Bruno Famin, Peugeot Sport Director, at the finish of stage twelve of the 2017 Dakar Rally on January 14, 2017 in Rio Cuarto, Argentina. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

Россиянин впервые выиграл ралли "Дакар" в разряде квадроциклов 14.01.2017

Стефан Петерансель выиграл ралли "Дакар" в зачете легковых автомобилей. Россияне первенствовали в разряде грузовиков и квадроциклов.
Bildunterschrift:A Russian ruble coin is pictured in front of St. Basil cathedral in central Moscow, on November 20, 2014. After having recently spent billions of dollars per day to support the ruble in a flexible trading band that limited swings in the currency, the Bank of Russia ended its unlimited daily interventions to avoid speculation against the currency. Russian ruble has lost more than 30 percent during the last four months to Euro and US dollar. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Расширенные санкции Украины против России вступили в силу 31.10.2016

На Украине с 31 октября начали действовать расширенные санкции против РФ. Под штрафные меры попали ряд крупных российских компаний и российские платежные системы.
Auf den Bildern sind Eingänge und ein Logo von MAZ (Minsker Automobilwerk). Schlüsselworter: Belarus, Weißrussland, Minsk, MAZ, Minsker Automobilwerk, Artur Smirnow

Падение флагмана: как МАЗ стал самым убыточным предприятием Беларуси 27.10.2016

Минский автозавод, в прошлом флагман белорусской экономики, несет многомиллионные убытки. Не избежать увольнений сотрудников. Как МАЗ попал в такое положение и есть ли из него выход?
Beschreibung: Modelle von MAZ und Belaz. Das sind zwei weißrussische Hersteller, die LKW und Großfahrzeuge anfertigen. Diese Fahrzeuge bilden auch einen großen Teil des weißrussischen Exports. Schlagworte: Belarus, Weißrussland, MAZ, Belaz, Exporte, LKW, Fahrzeuge, Autos, Handel Jahr/Ort: 2014/Minsk Copyright: DW/Andrej Timarow

Лидер белорусского автопрома перестал быть интересным России 10.03.2016

РФ больше не настаивает на создания холдинга на базе Минского автомобильного завода и КамАЗа. Теперь Москва заинтересована в предприятиях, работающих в сфере военно-промышленного комплекса.
Screenshot citeam.org NUR ALS BILDZITAT ZU VERWENDEN

Участвуют ли российские военные в наземных операциях в Сирии? 22.02.2016

Гаубицы Мста-Б, танки Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А - снимки этой техники выложены на сайте Сiteam.org, предполагающем, что вся она переброшена с российской авиабазы Хмеймим на восток Сирии.
ITAR-TASS: TOLYATTI, RUSSIA. FEBRUARY 27, 2013. The 'road version' of Lada Granta Sport car assembled at OAO (JSC) AvtoVAZ plant in Togliatti, Samara Oblast (Region). (Photo ITAR-TASS/ Andrey Kholmov)

СМИ: Автоэкспорт из России упал, несмотря на слабый рубль 12.02.2016

Несмотря на ослабление курса рубля, экспорт автомобилей из РФ резко сократился. Это связывают со снижением покупательской активности на основных внешних рынках - в Казахстане и Азербайджане, сообщает "Коммерсант".
1156344 Russia, Naberezhnye Chelny. 06/14/2012 The body and chassis assembly shop at the Kama Automobile Plant (KAMAZ) in Naberezhnye Chelny, Tatarstan. Ramil Sitdikov/RIA Novosti

СМИ: Беспилотные "Камазы" будут тестировать на трассе Москва - Петербург 23.10.2015

Испытания грузовиков "Камаз" с автопилотом будут проходить с 2016 по 2018 год на платной трассе между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет газета "Ведомости".
An Ukrainian border guard checks a passport at the Uspenka check point on the border between Ukraine and Russia, some 120 km from the eastern Ukrainian city of Donetsk on March 21, 2014. Ukraine's interim premier Arseniy Yatsenyuk on Friday called for global economic pressure against Russia to halt its drive to forge a new world order. AFP PHOTO/ ALEXANDER KHUDOTEPLY (Photo credit should read Alexander KHUDOTEPLY/AFP/Getty Images)

В Донбассе задержан "КамАЗ" с боеприпасами и российским военным 26.07.2015

Автомобиль заехал на территорию контрольного поста "Березовое" с территории, контролируемой сепаратистами. В кабине, утверждают пограничники, находился кадровый российский военный.
1156344 Russia, Naberezhnye Chelny. 06/14/2012 The body and chassis assembly shop at the Kama Automobile Plant (KAMAZ) in Naberezhnye Chelny, Tatarstan. Ramil Sitdikov/RIA Novosti

Брюссель разрешил концерну Daimler расширять бизнес в России 24.02.2015

Еврокомиссия указала, что создание совместного предприятия с КамАЗом не противоречит европейским нормам свободной конкуренции.
Fleischverkauf an einem Markt in Weißrussland, August 2013

Запрет на ввоз мяса: Москва меняет тон в отношениях c Минском? 27.11.2014

На этой неделе Россия запретила ввоз мясной продукции ряда белорусских предприятий. Что означает этот запрет для двухсторонних отношений, и какие может иметь последствия?
ARCHIV - Zwei Arbeiter prüfen am (25.01.2012) im MTU-Werk Friedrichshafen, einer Marke der Firma Tognum, einen Motor der Baureihe 8000 (gestellte Szene). Der Daimler und Rolly-Royce gehörende Motorenbauer Tognum muss einen Gewinneinbruch verkraften und senkt die Ziele für 2012. Als Halbzeitbilanz des laufenden Jahres meldete das Unternehmen am Dienstag 07.08.2012, dass ihr Überschuss um 29 Prozent auf 77,9 Millionen Euro gesunken sei. Foto: Tobias Kleinschmidt dpa/lsw (Zu lsw: «Konjunkturdelle beschert Tognum Gewinneinbruch - Prognose gesenkt» 07.08.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Daimler увеличил долю в КАМАЗе до 15 процентов 07.11.2014

Немецкий автоконцерн выкупил 4 процента акций КАМАЗа у Европейского банка реконструкции и развития. Таким образом, доля Daimler в российской компании выросла с 11 до 15 процентов.
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