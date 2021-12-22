КамАЗ (Камский автомобильный завод)

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Российский производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, расположенный в Набережных Челнах.
Первый автомобиль ПАО "КамАЗ" сошел с главного сборочного конвейера 16 февраля 1976 года. Параллельно с созданием автостроительного предприятия строился сам город Набережные Челны. Капитализированная версия названия: КАМАЗ.
Остап Путин и его команда выезжают на КАМАЗе прямо на Крымский мост, чтобы торжественно открыть его, а заодно ударить по бездорожью и разгильдяйству, но получают неожиданный результат. Меркель поет песню о тяжелой женской доле, а капитан международного самолета Трамп проверяет билеты у иранского пассажира Рухани, скрывающего секрет.