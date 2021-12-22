КамАЗ (Камский автомобильный завод)

Путин на Крымском мосту, тяжелая доля Меркель, иранская сделка – "Заповедник", выпуск 28

Остап Путин и его команда выезжают на КАМАЗе прямо на Крымский мост, чтобы торжественно открыть его, а заодно ударить по бездорожью и разгильдяйству, но получают неожиданный результат. Меркель поет песню о тяжелой женской доле, а капитан международного самолета Трамп проверяет билеты у иранского пассажира Рухани, скрывающего секрет.