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Немецкий менеджер возглавил "Москвич": что о нем известно

Роман Гончаренко
2 ч. назад

Новым директором автозавода "Москвич" стал немец Ханс-Петер Мозер. Ранее он был топ-менеджером КамАЗа, куда перешел с поста главы Knorr-Bremse - баварского производителя тормозных систем.

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"Москвич 3" на конвейере в Москве
"Москвич 3" на конвейере в Москве Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/Sipa USA/IMAGO

Редкий случай - когда на фоне войны России в Украине немецкий и другой крупный западный бизнес уходит из РФ, известное российское предприятие возглавил топ-менеджер из Германии. Автозавод "Москвич" объявил в четверг, 29 июня, что новым его руководителем стал Ханс-Петер Мозер (Hans-Peter Moser). Известно о нем немного. В справочных сообщениях российских СМИ указывается, что Мозер родился в городке Лаупхайм на юге ФРГ и что ему около 70 лет, из которых последние 10 он провел в России. 

Мюнхен, "КамАЗ", Казахстан, Москва

Отмечается также, что Ханс-Петер Мозер с 2013 по 2022 годы работал на автогиганте КамАЗ, чью продукцию РФ, в том числе, использует в войне с Украиной и который попал под санкции Евросоюза в самом начале российского вторжения. Мозер возглавлял проект "Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КамАЗ". Он занимался разработкой запущенного в серию в 2019 голу нового семейства грузовиков К5 и покинул КамАЗ в сентябре 2022-го.

Военные КамАЗы на занятой РФ территории юга Украины, июль 2022 года
Военные КамАЗы на занятой РФ территории юга Украины, июль 2022 годаФото: AP/picture alliance

По данным издания "Коммерсант", в том же месяце указом президента РФ Владимира Путина Мозер получил российское гражданство. В сообщении КамАЗа об уходе топ-менеджера говорилось, что Мозер решил стать "независимым предпринимателем". По информации агентства "Интерфакс", незадолго до этого шага он стал одним из совладельцев зарегистрированной в Казахстане в начале марта 2022 года компании Heat Motors и гендиректором зарегистрированной в июле того же года в Москве компании "Хит Моторз Рус".

Упоминается также, что Heat Motors выкупил долю КамАЗа в казахстанской компании KamLit KZ по строительству заводов для производства комплектующих для автогиганта из Набережных Челнов. О самой "Хит Моторз Рус" "Интерфакс" пишет, что она владеет половиной компании "Волжские индустриальные двигатели" - переименованного СП КамАЗа с китайской Weichai по производству двигателей в Ярославской области. 

Немецкие автогиганты ушли с КамАЗа

До КамАЗа Мозер с 2005 по 2012 годы был исполнительным директором мюнхенского концерна Knorr-Bremse - мирового лидера по производству тормозных систем для железнодорожного и грузового автотранспорта. Вскоре после его прихода в компанию - в 2007 году - Knorr-Bremse создал совместное предприятие с КамАЗом. Это было время, когда экономическое сотрудничество России и Германии особенно активно развивалось, а возглавлявший тогда МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) провозгласил "партнерство ради модернизации" между странами. 

Новое производство кабин для КамАЗов, декабрь 2019 года
Новое производство кабин для КамАЗов, декабрь 2019 годаФото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance

После российского вторжения в Украину Knorr-Bremse вышла из СП с КамАЗом. Прекратил сотрудничество с российской компанией и немецкий производитель грузовиков Daimler Truck, открывший в 2019 году в Набережных Челнах завод по производству каркасов кабин для грузовиков КамАЗ и Mercedes-Benz.

Автозавод "Москвич" с мая 2022 находится в собственности правительства Москвы. До российского вторжения в Украину и связанной с ним остановки производства там собирали модели Renault, а после смены владельца снова стали выпускать автомобили под маркой "Москвич". В основе модели "Москвич 3", которая оснащается обычным и электрическим двигателями, - кроссовер Sehol китайской компании JAC.

Мозер - не первый немец в руководстве российского автопроизводителя. До него бывший глава представительства концерна Daimler в РФ Франц Герхард Хильгерт (Franz Gerhard Hilgert) руководил проектом "Кортеж" по созданию семейства автомобилей представительского и высшего класса Aurus, которые использует Владимир Путин.

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Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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