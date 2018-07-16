Как Трамп и Путин в Хельсинки встречались

Понять, что в тихом Хельсинки 16 июля готовится нечто грандиозное, можно было по большому числу людей в униформе, которые с самого утра появились чуть ли не на каждом перекрестке в центре финской столицы. Одни жарились на солнцепеке - в Хельсинки в эти дни установилась небывалая 30-градусная жара - другие охотно помогали туристам разобраться с картой города. В небе в это время неустанно барражировал вертолет.



На улице и в общественном транспорте можно было встретить людей с ленточками на шее, на которых было написано #HELSINKI2018. Дело в том, что на саммит президентов США и России аккредитовались свыше 1400 журналистов более чем из 60 стран. Цифра, пожалуй, весьма впечатляющая, особенно для Хельсинки. Хотя именно здесь уже проходили подобные встречи, и у финнов имеется опыт в проведении мероприятий на высоком уровне.



Традиционное опоздание Путина



Российский президент прибыл в Хельсинки примерно с часовым опозданием. Из-за этого пришлось сдвигать всю программу: встречу двух президентов тет-а-тет, переговоры в расширенном составе и итоговую совместную пресс-конференцию. Любопытно, что в президентский дворец - место проведения саммита - в итоге опоздал не Путин, а Трамп. Его кортеж прибыл последним.



Журналисты, собравшиеся этот день в пресс-центре, ждали в первую очередь рукопожатия двух президентов. Ведь Дональд Трамп известен своей необычной манерой приветствия. И по его настроению можно было судить о предстоящих переговорах. Однако на этот раз прошло все нормально. Оба лидера спокойно обменялись рукопожатиями и удалились для разговора с глазу на глаз. Диалог длился более двух часов, на нем присутствовали лишь два личных переводчика.



Это была уже третья встреча Путина и Трампа, но первые полноценные переговоры. Впервые оба пообщались в кулуарах саммита G20 в Гамбурге в июле 2017 года, затем снова встретились в рамках саммита АТЭС в ноябре того же года.



Без скандала не обошлось



Журналисты, прибывшие на совместную пресс-конференцию, сначала долго не могли попасть в зал, где должны были выступать президенты. В какой-то момент на ступеньках едва не образовалась давка: в сравнительно небольшое помещение пытались попасть более 300 репортеров и операторов. Однако места в итоге хватило всем.





Некоторые репортеры не исключали, что на пресс-конференции Дональд Трамп устроит скандал - глава Белого дома известен тем, что, отвечая на вопросы, делает крайне жесткие заявления. Однако на сей раз виновником инцидента стал… один из журналистов, по некоторым сведениям - из Ирана. Всего за несколько минут до начала пресс-конференции он поднял плакат, где от руки было написано "Nuclear Weapon Ban Treaty" - "Договор о запрете ядерного оружия". И пытался помешать американским тележурналистам делать прямые включения перед пресс-конференцией. В ситуацию пришлось вмешаться службе безопасности, журналиста с криками вывели из зала. Таким образом, к приходу двух президентов репортеры были уже разогретыми.



Шоу Трампа?



Дональд Трамп и Владимир Путин вышли к журналистам серьезными, но спокойными. Если президент РФ говорил в свойственной себе манере, то Дональд Трамп – он взял слово вторым, уступив право коллеге из Москвы, - произносил свои слова более размеренно, чем обычно, растягивал их, некоторые фразы звучали даже пафосно. Было видно, что Трамп хочет, чтобы это было именно его шоу. Ведь инициатором саммита в Хельсинки был Белый дом.



По словам обоих, переговоры были откровенными и деловыми, у России и США имеются разногласия, поэтому надо сосредоточиться на общих темах.



Без Украины, но с футболом



Дональд Трамп по загадочной причине трижды за последние сутки поздравил Владимира Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу. Видимо, американский президент готовится к 2026 году, когда мундиаль примут США, Канада и Мексика.





Мелания Трамп с подаренным мячом ЧМ-2018

На пресс-конференции один из репортеров вспомнил слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что в сирийском вопросе и в диалоге между США и РФ мяч находится на российской стороне поля. В ответ Путин вручил Трампу мяч ЧМ-2018, который тот бросил своей жене Мелании, находившейся в зале пресс-конференции.



Говорили также о двусторонних отношениях, вероятном вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в США, комиссии спецпрокурора Мюллера, Уильяме Браудере, борьбе с терроризмом, минских соглашениях, энергетике, "Северном потоке - 2" и так далее. Напоследок президентов спросили об Крыме. Путин заявил, что у США позиция одна, а у России – другая и что для Москвы этот вопрос закрыт.



Пресс-конференция закончилась, поднялся шум, многие хотели задать свои вопросы, но увы: президенты уже удалились.



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