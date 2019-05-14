Как создавали сцену для "Евровидения" (видео)

"Евровидение-2019": участники о конкурсе и Тель-Авиве

Сергей Лазарев, Россия

Сергей Лазарев (четвертый слева) представляет Россию на "Евровидении" во второй раз. В 2016 году в Стокгольме он занял третье место. В чем разница между Стокгольмом и Тель-Авивом? "Пока не очень понятно. Главное, что есть большая поддержка. И климат другой: здесь теплее", - ответил Сергей. На церемонии открытия его поддерживали Филипп Киркоров (третий слева) и Дмитрий Губерниев (крайний слева).