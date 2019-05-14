Как создавали сцену для "Евровидения" (видео)

Флориан Видер из Мюнхена - один из самых опытных и востребованных дизайнеров сцены в мире. Площадку для "Евровидения" он создавал уже не раз. В чем ее особенность в этом году?
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