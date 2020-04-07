Как помогают в борьбе с коронавирусом немецкие студенты

Вообще-то Шарлотте Дубраль (Charlotte Dubral) должна была находиться сейчас на учебе в Польше. Эта 24-летняя студентка медицинского факультета Боннского университета отправилась туда на один год - в рамках программы ЕС по студенческим обменам Erasmus. Но из-за пандемии коронавируса обучение было приостановлено, и в середине марта девушка вернулась в Германию.

И вот вместо того, чтобы слушать лекции в Ягеллонском университете Кракова, студентка-медик работает в Центре профилактики инфекций при Кельнской университетской клинике. Друзья прислали ей ссылку, по которой студенты медицинских факультетов, желающие помочь в борьбе с пандемией коронавируса, могут зарегистрироваться на сайте Кельнского университета и подать заявление. Документы Шарлотте было быстро рассмотрены, и уже вскоре девушка вместе с четырьмя другими студентами пришла в центр. В настоящее время здесь проводится тестирование на коронавирус. В среднем, обследование проходят 200-250 человек в день. И ребята в этих работах участвуют.

Поддержка во времена пандемии

"Во время учебы за границей у меня появилось много друзей - в том числе, из Испании и Италии. Так что информацию о том, какая там ситуация, я получила из первых рук. И тогда я подумала: здесь до такого дойти не должно. Потому и решила: если нужна поддержка, я в любом случае помогу, - тем более что не вхожу ни в одну группу риска", - рассказывает в беседе с DW Шарлотте.

Шарлотте Дубраль

В Центре профилактики инфекций студентка занимается сбором сведений о симптомах заболевания, а также о людях, с которыми контактировали те больные Covid-19, которые находятся сейчас под наблюдением врачей. Позже она будет также брать мазки у случайным образом выбранных пациентов университетской клиники. Чтобы научиться всему этому, Шарлотте сначала прошла двухдневные курсы по гигиене, участников которых, помимо прочего, обучали и тому, как правильно надевать защитные маски и дезинфицировать руки.

Выбрал медицину, будь готов ко всему

Мориц Левеке (Moritz Leweke) работает в Центре профилактики инфекций чуть меньше недели. Как и Шарлотте, он учится на медицинском факультете Боннского университета и параллельно пишет кандидатскую диссертацию по экспериментальной иммунологии. Теперь будущий врач получил назначение в отделение интенсивной терапии университетской клиники Бонна, где он помогает медперсоналу в размещении пациентов и уходе за ними. В этом отделении лечат и больных Covid-19.

Мориц Левеке

"Поначалу мне от всего этого было не по себе. Когда впервые надеваешь защитную одежду и респиратор и при этом еще толком не знаешь, как это делается, то, естественно, волнуешься. Но вообще нас здесь очень хорошо приняли и профессионально ввели в курс дела", - делится в разговоре с DW Мориц.

Парень вполне отдает себе отчет в том, что помогая больным, он рискует сам заболеть. Но о своем выборе Мориц не жалеет. "Если вы приняли решение изучать медицину, будьте готовы к тому, что вам придется оказываться в таких ситуациях", - говорит он.

Сайты для помощи клиникам во время кризиса

Шарлотте Дубраль и Мориц Левеке - два примера из нескольких тысяч немецких студентов медицины, которые добровольно помогают в преодолении кризиса, связанного с пандемией. Эти ребята трудятся в самых разных сферах здравоохранения - от больниц до горячих телефонных линий по вопросам коронавируса. Основанное в середине марта Facebook-сообщество "Студенты-медики против Covid-19" насчитывает уже свыше 21 тысячи участников.

На созданной недавно платформе Match4Healthcare представлены клиники и другие медицинские учреждения, заявившие о том, что нуждаются в помощи. Здесь же размещена интерактивная карта населенных пунктов, где указано, сколько проживающих там студентов готовы помочь в борьбе с пандемией. С некоторых пор существует и специальная онлайн-биржа волонтеров, предназначенная для поддержки организаций здравоохранения.

Бернда Метцингера (Bernd Metzinger), возглавляющего отдел управления персоналом и организации работы клиник Немецкого объединения больниц (DKG), готовность студентов прийти на помощь не удивляет. "Они проявляют большой энтузиазм и стремятся помочь каждому пациенту. Ими движет внутренняя мотивация. Честно говоря, я на это и рассчитывал", - признается врач с многолетним стажем. Он полагает, что помощники из числа студентов-медиков понадобятся и в последующие недели. Шарлотте Дубраль и Мориц Левеке к этому готовы. До тех пор, пока снова не начнутся занятия в университете, они готовы трудиться в больницах не менее 20 часов в неделю.

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