Как о "Брекзите" в русских сказках рассказывать будут

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Выход Великобритании из Европейского Союза - отличный сюжет для русской сказки, считает карикатурист Сергей Елкин. Борис Джонсон - Колобок, а бабушка - Ангела Меркель?
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Автор: Сергей Елкин
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