 Как о ″Брекзите″ в русских сказках рассказывать будут | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 31.01.2020

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Европа

Как о "Брекзите" в русских сказках рассказывать будут

Выход Великобритании из Европейского Союза - отличный сюжет для русской сказки, считает карикатурист Сергей Елкин. Борис Джонсон - Колобок, а бабушка - Ангела Меркель?

Карикатура - Борис Джонсон в виде Колобка катится по дорожке и говорит: Я от бабушки ушел. Из окна дома с флагом ЕС ему вслед смотрит Ангела Меркель.

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