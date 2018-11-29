Как на Урале борются с эпидемией ВИЧ

Холодный ветер пронизывает до костей, заставляя прохожих повыше поднять воротники. Подросток тщетно пытается зажечь сигарету: ветер гасит пламя, пальцы юноши дрожат от холода. Похоже, что единственный, кто не мерзнет в это ноябрьское воскресенье,- это Ленин.

Вдохновитель русской революции величественно восседает на пьедестале, взирая на площадь, названную его именем. Он глядит прямо в светлое будущее - на жизнеутверждающее мозаичное панно в стиле социалистического реализма на фасаде здания напротив. В нем расположился дом культуры города Североуральска.

С песней против... СПИДа

"Да здравствует Коммунистическая партия!" - гремит со сцены. Несколько женщин за сорок воодушевленно выкрикивают советский лозунг перед криво висящим знаменем с изображением Ленина и затягивают мелодию. Они поют песни своей юности - о родине, о будущем. Песни, которые теперь должны послужить совсем иной цели.

Цель концерта в доме культуры - передать молодым жителям города ценности старшего поколения

Этот семейный концерт является методом борьбы с ВИЧ, - убежденно говорит Светлана Батраева. До недавних пор женщина работала в городской мэрии, где отвечала за работу с молодежью и профилактику ВИЧ-инфекции. Сейчас Светлана занимается журналистикой, но по-прежнему посвящает свое свободное время борьбе со СПИДом: организует мероприятия, консультирует и готовит материалы на эту тему. Цель нынешнего концерта - передать молодым людям ценности старшего поколения и помочь им понять, что такое настоящая любовь, подчеркивает активистка.

Уральский моногород в тисках ВИЧ

Североуральск - тихий шахтерский моногород на севере Уральского федерального округа с населением в 26 тысяч человек: от ближайших мегаполисов Екатеринбурга и Перми его отделяют 480 км. Здесь нет ни аэропорта, ни железнодорожной станции. Единственной связью с внешним миром остаются такси и маршрутки - до Перми или Екатеринбурга отсюда можно добраться за восемь часов.

Большинство жителей Североуральска заняты в горнодобывающей промышленности: здесь добывают бокситовую руду - сырье для выплавки алюминия. Уровень безработицы в городе в 2017 году составлял 3,28 процента - это выше, чем в среднем по России.

От ближайших мегаполисов Североуральск отделяют без малого 500 км

Каждый 25-й житель Североуральска - носитель ВИЧ

В Североуральске уже много лет свирепствует эпидемия ВИЧ. На сегодняшний день носителями смертоносного вируса являются свыше 4 процентов его жителей: по этому показателю город занимает первое место в России. Развитие эпидемии уже достигло той стадии, когда вирус угрожает не только людям, входящим в так называемую группу риска, но и всему населению в целом. Помимо молодежи и наркозависимых стали заражаться и люди старшего поколения.

В больнице Североуральска регулярно выявляют новые случаи заражения ВИЧ, здесь проходят лечение пациенты. Между тем местные власти признали масштабы катастрофы и приняли соответствующие меры, не без гордости отмечает Светлана Батраева. Она рассказывает DW о бесплатных анализах крови, которые делают в мобильных лабораториях, об информационных акциях на предприятиях и о том, как тщательно здесь фиксируют случаи инфицирования. О целом ряде мер, благодаря которым Североуральск стал образцом для других городов России, подчеркивает активистка.

Больница Североуральска, где проходят лечение ВИЧ-инфицированные

На ее взгляд, усилия не были напрасными: число новых случаев заражения ВИЧ сокращается. "Одним из наших активных методов работы было информирование населения, чтобы (люди. - Ред.) правильно вели себя, предохранялись и вели здоровый образ жизни. Мы очень много говорим о том, что нужно восстанавливать семейные ценности и говорить не об институте секса, а об институте романтических отношений", - поясняет Батраева.

Семейные ценности или реклама презервативов?

А что о ситуации в Североуральске думают в правительстве РФ? Действительно, на Урале и в Сибири уровень заболеваемости выше, чем в целом по России, признает в беседе с DW замминистра здравоохранения России Сергей Краевой. По его словам, корни проблемы следует искать в 90-х годах, когда через регион, оказавшийся в глубоком экономическом кризисе, пролегал маршрут наркотрафика. В то время основным путем распространения ВИЧ была "игла наркомана", однако сейчас вирусом иммунодефицита в основном заражаются половым путем, поясняет замминистра.

А какое отношение к профилактике ВИЧ имеют романтика и семейные ценности? "Все народы ценят семейные ценности, - улыбается Краевой. - Но дело не только в этом. Важно выработать у людей толерантность к инфицированным и объяснить последним, что они могут жить полноценной жизнью и не представлять опасности для своих родных и близких."

Быть может, спросила DW, проблему можно смягчить с помощью социальной рекламы безопасного секса - как, к примеру, это сделали в Берлине, где на автобусных остановках можно увидеть фотографии презервативов с надписью "Не дай СПИДу шанс!"? "Механически защищенный секс не является у нас запретной темой. Более того, сейчас по нескольким программам в прайм-тайм идет реклама презервативов Durex. Но у любого народа есть определенные культурные и религиозные ценности, поэтому мы можем быть свободным обществом только в том случае, если мы уважаем ценности других людей", - парирует Сергей Краевой.

Что уважение культурных ценностей означает на практике, DW убедилась в североуральском доме культуры. После обеда трехчасовой семейный концерт заканчивается, и зрители возвращаются домой - за фасады своих серых панельных домов.

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Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире Расхождение в цифрах В мире живет более 38 млн человек с диагнозом ВИЧ, подсчитали исследователи. В России, согласно GBD, этот показатель сравним с уровнем ряда африканских стран и составляет 607 тысяч человек. Однако согласно официальной статистике число ВИЧ-инфицированных в стране гораздо больше. По данным Федерального центра СПИД, в январе 2016 года в России был официально зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных.

Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире Тысячекратный рост То есть с начала 1990-х годов количество ВИЧ-инфицированных в стране выросло более чем в тысячу раз. В 1994 году их число составляло 887 человек, а в конце 2014-го - уже почти 940 тысяч, свидетельствуют данные Федерального центра СПИД. Более половины россиян, 57 процентов, заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков, еще около 40 процентов - при гетеросексуальных половых контактах. Автор: Ирина Филатова

