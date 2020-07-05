Как живется лабораторным животным во времена пандемии коронавируса

В то время, когда большинство еще даже не думало о том, чтобы в панике сметать с полок туалетную бумагу, Андреас Ленгелинг (Andreas Lengeling) запасался упаковками с сеном, осиновыми опилками, кормом в гранулах и ветеринарными препаратами. В течение как минимум нескольких следующих месяцев он не хотел зависеть от внешних поставщиков. Был конец февраля, и в Германии начались вспышки заражений коронавирусом.

Андреас Ленгелинг - специалист по исследованиям и охране животных в научно-исследовательском Обществе имени Макса Планка, и именно он несет ответственность за благополучие 65 видов животных, которые содержатся в различных институтах общества в Германии и за рубежом. Среди них - насекомые и грызуны, рыбы и лягушки, певчие птицы и даже такие крупные животные как альпаки.

Андреас Ленгелинг

В марте сотрудники научно-исследовательских институтов в США рассказали о том, как введенный карантин и последовавшее за ним сокращение числа персонала усложнили уход за лабораторными животными. Тысячи мышей были уничтожены. Большинство экспериментов отложены на неопределенное время. Исследовательница одной из научных лабораторий в Колумбии забрала домой 100 черепашьих яиц, чтобы спасти их от уничтожения.

Что произошло с животными в немецких институтах?

"У меня просто сердце разрывалось, когда я об этом читал", - говорит Андреас Ленгелинг. В Германии, по его словам, все обстоит не так страшно. "Мы отреагировали заблаговременно. К концу февраля у нас уже был разработан план действий в условиях пандемии. Мы действительно очень хорошо подготовились", - рассказывает ученый в беседе с DW.

К работе в условиях чрезвычайной ситуации подготовились и во многих других немецких научно-исследовательских институтах. В Мюнхенском центре им. Гельмгольца по исследованию окружающей среды и здоровья (HMGU), где ученые проводят эксперименты с грызунами и рыбами, работа научных лабораторий была приостановлена, но все подопытные животные были спасены, рассказывает руководитель научной группы Йоханнес Бекерс (Johannes Beckers). Это стало возможным благодаря сотрудничеству между специалистами по уходу за животными, учеными, экспертами по защите животных и группе кризисного менеджмента института.

Данио рерио или рыбы-зебры - одни из многочисленных обитателей в лабораториях Института по биологии развития имени Макса Планка в Тюбингене

Но жизни животных спасали не во всех немецких институтах. В Центре молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка (MDC) в Берлине были умерщвлены 1500 лабораторных крыс и мышей - из-за пандемии коронавируса все исследования пришлось приостановить, а ко времени возобновления работы животные были бы слишком старыми для использования в экспериментах. Однако сотрудники института заботятся об остальных животных: посменно приходят на работу, чтобы покормить своих подопечных, поменять им воду, почистить клетки, рассказывает пресс-секретарь MDC Юта Крамм (Jutta Kramm).

Эксперименты приостановлены, проекты заморожены

В условиях пандемии с особыми трудностями столкнулись ученые, работающие с нечеловекообразными приматами, такими как макаки-резусы и мармозетки. Выяснилось, что коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться от человека к животным, при этом риск так называемой перекрестной инфекции не так уж и мал.

Существование этой угрозы внесло изменения в жизнь Сабине Борхерт (Sabine Borchert) - технической ассистентки в Немецком центре по изучению приматов в Геттингене. Каждый день она проводит несколько часов в помещении, где содержатся макаки-резус, наблюдая за их поведением и тренируя их для участия в экспериментах. Ей необходимо изучить, что нравится обезьянкам, как каждая из них реагирует на различные ситуации и какие изменения в их поведении сигнализируют о том, что они испытывают дискомфорт или стресс.

"Когда заходишь в помещение, никогда не знаешь, что сегодня произойдет", - рассказывает Забине. Но в условиях пандемии контакт между сотрудниками и животными попытались свести к минимуму. Сейчас ученые и ассистенты разделены на несколько групп, каждая из которых работает с приматами по две недели. Так что теперь Забине гораздо реже видится со своими питомцами.

Макака-резус из Немецком центра по изучению приматов в Геттингене

С начала пандемии коронавируса Андреас Ленгелинг работает над тем, чтобы установить, какие виды животных подвержены риску инфекции. Он изучает научные статьи о более старых коронавирусах, отслеживает появление новых публикаций на сайте научной медицинской онлайн-библиотеки PubMed, а результаты его исследований помогают работать с животными сотрудникам институтов имени Макса Планка во всем мире.

"К счастью, большинство видов животных, похоже, не могут заразиться коронавирусом, - говорит ученый. - Но есть несколько исключений: это кошки, хомяки, хорьки, норки и низшие приматы". Симптомы болезни у макак похожи на легкую простуду. Недавнее исследование, проведенной китайской медицинской компанией Sinovac Biotech - одной из многих, пытающихся найти лекарство от коронавируса, - показало, что созданная ими вакцина вырабатывает у макак иммунитет к повторной инфекции. Но совсем не факт, что ее воздействие на иммунную систему человека будет таким же, как на организм обезьян, ведь у людей атипичная пневмония COVID-19 протекает гораздо тяжелее, чем у животных.

Насколько оправданы испытания вакцины на животных?

Испытания вакцины против COVID-19 на животных и информация об уничтожении большого числа лабораторных мышей и крыс в разных странах придали новый импульс многолетней дискуссии об опытах над животными. Их противники, считающие что новые научные открытия не могут служить оправданием жестокому обращению, создали онлайн-петицию и запустили на платформе Reddit кампанию с требованием прекратить использовать животных в научных экспериментах.

Ульрих Калинке (слева) уверен: тестирование вакцины на животных необходимо продолжать

Но Ульрих Калинке (Ulrich Kalinke), профессор Немецкого центра исследований инфекционных заболеваний в Ганновере, приводит убедительные доводы в пользу продолжения тестирований на животных. По его словам, разработка вакцины без модели заражения опасна и сложна.

"Мы работаем в условиях огромного давления, - говорит Калинке. - Нам очень нужна вакцина. Но если попытаться создать ее без задействования животных, проводя исследования только на людях, нам придется начинать с микроскопических доз вакцины, а это займет целую вечность".

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