Как Грета Тунберг на немецких поездах каталась

Шведская экоактивистка выложила фото, где она сидит в тамбуре немецкого поезда на полу. Deutsche Bahn усомнился в том, что Грете не досталось места. Сергею Елкину это напомнило известный мультфильм.
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