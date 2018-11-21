 Как в Германии снимают интерактивное кино (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.11.2018

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Культура и стиль жизни

Как в Германии снимают интерактивное кино (видео)

Берлинский стартап снимает кино, в котором зритель становится участником происходящих на экране событий.

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01:36 мин

Интерактивное кино

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  • Иллюзия трехмерного пространства

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    Различные синие и голубые тона, игра света и тени и искусно подобранная форма плитки создают иллюзию трехмерного пространства там, где его нет. Эта работа Ханса Петера Ройтера была создана в 1976 году.

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  • Работа Эверта Кольера

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    На этой картине голландский художник Эверт Кольер, живший во второй половине 17-го - начале 18-го века, запечатлел предметы так, что они представляются реальными. Полотно кажется трехмерным за счет того, что газеты, листы бумаги, часы и прочие вещи в некоторых местах нарисованы в пространстве между рейками и стеной, в то время, как портрет изображен прикрепленным с наружной стороны.

  • Франс ван Кэйк де Мйерхоп, натюрморт 1670 года

    Оптический обман в искусстве

    Совсем как настоящие

    Голландский художник Франс ван Кэйк де Мйерхоп изобразил на этом натюрморте, написанном в 1670 году, подвешенную на веревке дичь. Картина очень реалистична, так что тушки птиц кажутся настоящими.

  • На выставке в Мюнхене

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    Сюрприз в каждом зале

    Выставка в Мюнхене прослеживает многовековую историю оптического обмана в искусстве. Среди художников, работы которых представлены в экспозиции, много новых имен. Но есть и такие знаменитости, как Герхард Рихтер, Жан-Поль Готье и Энди Уорхол.

  • Канадский художник Эван Пенни

    Оптический обман в искусстве

    Объемный портрет

    Канадский художник Эван Пенни создает работы на стыке между скульптурой и трехмерной фотографией. Его интересует человеческое тело и его восприятие зрителем. Нередко Эван Пенни изображает себя самого, как, например, на этом портрете.

  • Картина Герхарда Рихтера

    Оптический обман в искусстве

    Иллюзия как цель

    На картине Герхарда Рихтера 1967 года изображен листок бумаги. Его угол завернулся, под ним виднеется надпись на следующем листе. Кажется, что это страницы блокнота, а не написанное художником полотно. Иллюзия совершенна и в то же время очевидна. Живописец приглашает зрителя задуматься о том, как легко обмануть и обмануться. Выставка в Мюнхене продлится до 13 января 2019 года.

    Автор: Ольга Солонарь, Александра Мёллекен


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