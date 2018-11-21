Как в Германии снимают интерактивное кино (видео)

Берлинский стартап снимает кино, в котором зритель становится участником происходящих на экране событий.
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