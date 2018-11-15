Как в Германии смотрят фильм Серебренникова "Лето"

"Лето" Кирилла Серебренникова - достаточно специфический даже для российского зрителя фильм. Тем более - для зрителя немецкого, который никогда в жизни не слышал имен Майка Науменко и Виктора Цоя, названий советских рок-групп "Кино", "Зоопарк", "Странные игры", и который не имеет никакого представления об атмосфере и духе молодежного андеграунда в Советском Союзе начала 1980-х годов.

Но удивительное дело: хотя об аншлаге в Германии говорить не приходится, на "Лето" ходят, его смотрят, о нем пишут. И, как это ни парадоксально звучит, именно потому, наверное, что немецкие рецензенты не ищут в фильме буквальной документальности, фотографической точности изображения реальных персонажей, они оценивают "Лето" яснее и точнее, чем те его российские критики, которые ругают картину за то, что "на самом деле всё было не так".

Ностальгия и путь к свободе

"Лето" только представляется байопиком", - пишет автор статьи в газете Die Welt. Это не биография, а реконструкция ушедшей в прошлое эпохи, вторит ему рецензент Tageszeitung (taz). Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung тоже пишет о "неоднозначной ностальгии фильма", создатели которого стремились показать не жизнь богемы как таковой, а то, какими "специфическими" путями молодое поколение шло к свободе."Этот путь, начатый в конце брежневской эры, дорогого стоит и во времена кажущегося непоколебимо единым путинизма",- подчеркивает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кирилл Серебренников в суде

Параллели с днем сегодняшним проводят все рецензенты. И ключевым здесь является слово "свобода". Так, например, газета Die Welt уже в самых первых строчках называет фильм Кирилла Серебренникова "манифестом абсолютной свободы". О "внутренней свободе" героев картины пишет и Tageszeitung (taz), напоминая при этом немецкому читателю, что режиссер был арестован и находится сейчас под следствием.

Вполне естественно, что определенный политический подтекст присутствует во всех немецких публикациях о фильме "Лето": об этом позаботились российские правоохранительные органы. Причем, подоплека преследований Серебренникова очевидна. "Репрессии против него вызваны тем, что режиссер в своих театральных и киноработах нарушает существующие табу. Так считают не только те, кто оппозиционно настроен по отношению к властям", - пишет Tageszeitung (taz). Автор рецензии в газете Die Welt, рассказывая об аресте Кирилла Серебренникова и об обвинениях в его адрес, подчеркивает: "Владимир Путин лично предупредил людей искусства своей империи".

О попытках наказать одного, "чтобы другим неповадно было", идет речь и в посвященной фильму специальной передаче телерадиокомпании SWR. Но особенно много ее автор говорил не о "политике", а о профессиональном мастерстве создателей "Лета". "Камера великолепна", "новый голос в мировом кинематографе", "прекрасная инсценировка", "виртуозный монтаж", - вот только несколько цитат восхищенного критика.

Фильм показывает красивых людей

"Лето", по его убеждению, - настоящий шедевр черно-белого кино, и, возможно, лучший фильм года. О "мастерской работе" режиссера и о великолепной игре "трех абсолютно харизматичных исполнителей главных ролей" (Ромы Зверя, Тео Ю и Ирины Старшенбаум) говорят также другие немецкие рецензенты.

Ну, а очерк SWR - не просто набор превосходных эпитетов. Его автор анализирует картину Серебренникова, показавшего "осень советской эпохи". "Лето" рецензент сравнивает с легендарным фильмом Франсуа Трюффо "Жюль и Джим". Жизнеутверждающая лента Кирилла Серебреникова, как и "Жюль и Джим", противостоит широко распространенному "антиутопическому пессимизму". Фильм показывает "красивых людей", любовь и опять-таки - свободу, заключает критик.

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