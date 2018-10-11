 Как выглядит старая и новая Грузия (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.10.2018

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Культура и стиль жизни

Как выглядит старая и новая Грузия (фото)

Немецкий архитектурный музей во Франкфурте-на-Майне знакомит с Тбилиси, с его древними, советскими и современными архитектурными шедеврами.

Крепость Нарикала

Выставка в Немецком архитектурном музее во Франкфурте-на-Майне приурочена к международной книжной ярмарке, почетным гостем которой является Грузия. Выставка называется "Hybrid Tbilisi", что можно перевести точнее всего, как "Тбилиси как город контрастов". Великолепную книгу к этой выставке выпустило берлинское издательство DOM Publishers, из которой и взяты эти такие разные фотографии...

  • Жилой комплекс на улице Нуцубидзе

    Новая древняя Грузия

    Типовые крупнопанельные многоэтажки в Тбилиси даже в советские времена пытались как-то разнообразить. Построенный в середине 1970-х годов по проекту Отара Каландаришвили и Гизо Поцхишвили комплекс жилых "башен" на улице Нуцубидзе отличался полукруглыми окнами и своеобразной галереей, соединяющей отдельные здания. Со временем они пришли в упадок, а полукруглые окна частично заделали кирпичами.

  • Крепость Нарикала

    Новая древняя Грузия

    Крепость Нарикала - самое древнее архитектурное сооружение в Тбилиси. Она даже старше самого города и была построена в IV-V веках. С тех пор много раз перестраивалась, разрушалась захватчиками и восстанавливалась. В 1827 году в результате сильного землетрясения и взрыва порохового склада крепость очень сильно пострадала. Уже невосполнимо. Но часть древней цитадели сохранилась до сих пор.

  • Концертный зал

    Новая древняя Грузия

    Этот необычный комплекс, спроектированный в 2012 году известным итальянским архитектором Массимилиано Фуксасом, после того, как он был построен, вызвал в Грузии острые споры. Но сегодня Тбилиси уже невозможно представить без двух гигантских цилиндрических "перископов", внутри которых расположились музыкальный театр и выставочный зал. Смелый эксперимент себя оправдал.

  • Дом юстиции на берегу Куры

    Новая древняя Грузия

    Еще один примечательный и причудливый проект Фуксаса - Дом юстиции на берегу Куры: прозрачные стены, разноуровневая крыша, напоминающая шляпки грибов. Здесь можно получить любую справку, решить любые вопросы, связанные с оформлением документов, зарегистрировать брак, рождение ребенка, имущественный договор... Все - в одном месте, так сказать, у одного окошка.

  • Гостиница Radisson Blu Iveria Hotel

    Новая древняя Грузия

    Гостиница Radisson Blu Iveria Hotel в центре Тбилиси в советские времена называлась просто "Иверия". Ее построили в 1967 году, в первую очередь, для иностранных туристов. После войны в Абхазии в "Иверии" до 2004 года жили грузинские беженцы. Потом ее полностью реконструировали, и она превратилась в современный пятизвездочный отель с бассейнами, спа-центром и великолепной террасой на 19-м этаже.

  • Самое экстравагантное здание в Тбилиси, построенное во времена СССР, - Министерство автомобильных дорог Грузии.

    Новая древняя Грузия

    Самое экстравагантное здание в Тбилиси, построенное во времена СССР, - Министерство автомобильных дорог Грузии. Его возвели по проекту Георгия Чахава (в то время министра автомобильных дорог) в 1974 году. Очень современное здание со сложной конструкцией отлично вписывалось в сложный рельеф. Сегодня требованиям экономичности и экологичности оно не отвечает: слишком много тепла уходит "на улицу".

  • Традиционные тбилисские дворики

    Новая древняя Грузия

    Традиционные тбилисские дворики часто называют итальянскими. Понятно, почему: они такие же шумные, и люди здесь живут такие же близкие друг другу и такие же эмоциональные. И все же это именно тбилисские дворы - с их неповторимыми деревянными балконами и лоджиями, резными перилами и лестницами. Сегодня многие из них отреставрированы. Но далеко не все...

  • Лоджии камикадзе

    Новая древняя Грузия

    А это новодел. Но новодел не богатых, а бедных. Рискованную строительную конструкцию организаторы выставки в Немецком музее архитектуры во Франкфурте назвали "Лоджии камикадзе".

  • Холл уникальной тбилисской гостиницы Rooms Hotel

    Новая древняя Грузия

    Так выглядит холл уникальной тбилисской гостиницы Rooms Hotel, оформленной дизайн-студией Rooms, которую основали Ната Джанберидзе и Кети Толорая. Раньше на этом месте была типография, закрывшаяся несколько лет назад. В оформлении использовано множество винтажных предметов. Ночь в двухместном номере стоит около 200 евро.

    Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне


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  • Салон в Пальмовом саду Франкфурта-на-Майне

    От Грузии до Китая: лучшие образцы немецкой архитектуры

    Все стили сразу

    У салона в Пальмовом саду Франкфурта-на-Майне сложная история. Пристроенный в 1871 году к оранжерее, он горел, его не раз перестраивали и даже бомбили. При реконструкции команда Дэвида Чиперфилда хотела учесть все стили, царившие здесь когда-то, от нео-ренессанса до модерна. План архитекторы "перевыполнили". Банкетный зал теперь напичкан техникой, но заметит ее в историческом интерьере не каждый.

  • Временный лекционный зал

    От Грузии до Китая: лучшие образцы немецкой архитектуры

    Фасад в движении

    Двойной выпуск в школах и отмена обязательной военной службы привели к наплыву студентов в немецких вузах, и, соответственно, нехватке мест в аудиториях. В Техническом университете Мюнхена проблему решил временный лекционный зал, рассчитанный на 10 лет. Его особенностью стал "мерцающий" фасад из крашеной ели: в зависимости от освещения на нем видны либо шахматные узоры, либо диагональные "волны".

  • Жилой дом под Штутгартом

    От Грузии до Китая: лучшие образцы немецкой архитектуры

    Дом у виноградника

    Единственный частный жилой дом в списке лучших зданий немецких архитекторов находится у подножия виноградника под Штутгартом. Снаружи он, возможно, и напоминает белую коробку, но коробка эта не так уж проста: изогнутые лестницы, "стекающие" с одного этажа на другой, отделанная дубом охотничья комната, где выставлены хозяйские трофеи (головы буйвола, кабана, антилоп и даже чучело медведя).

  • Экуменический форум

    От Грузии до Китая: лучшие образцы немецкой архитектуры

    Новая сакральная архитектура

    19 церквей Гамбурга объединились и построили так называемый экуменический форум в модном портовом районе HafenCity. Прямоугольное здание с углублениями в стенах из красного кирпича не похоже на типичную религиозную постройку. К тому же в этой "христианской коммуне", как прозвала форум местная пресса, живут 40 человек. А пять раз в день в часовне с золотым потолком проводятся 15-минутные службы.

  • Кампус Штутгартского университета

    От Грузии до Китая: лучшие образцы немецкой архитектуры

    Хай-тек с минимальным бюджетом

    Только бетон, только стекло, только сталь. Создатели кампуса Штутгартского университета были серьезно ограничены в средствах, что и породило их идею представить хай-тек буквально в стерильном виде. Из внутреннего убранства в корпусах - разве что незаметные серые колонки у потолка. Кстати, архитекторы утверждают, что будут не против, если стены зданий распишут граффити-художники.

  • Гран-театр в Тяньцзине

    От Грузии до Китая: лучшие образцы немецкой архитектуры

    С Запада на Восток

    Гран-театр в Тяньцзине - третий оперный театр, построенный в Китае немецким архитектурным бюро GMP. Визуальный образ важен для местных заказчиков, так что здание напоминает открытую раковину с "жемчужинами" в виде трех концертных залов и зала для мероприятий. Архитекторы обыграли традиции Востока и Запада, соединив типичную для Китая ступенчатую крышу с мотивами из интерьеров берлинских театров.

  • Экспозиция во Франкфурте-на-Майне

    От Грузии до Китая: лучшие образцы немецкой архитектуры

    Архитектурный срез Германии

    Победившие в 2013 году 22 здания разнятся как по своему стилю, так и по назначению. Среди них также - синагога в Ульме, студенческое общежитие в Берлине, пешеходный мост в Леверкузене, насосная станция в Бохуме. На выставке в Немецком музее архитектуры представлены снимки, чертежи и макеты этих проектов. Экспозиция во Франкфурте-на-Майне открыта до 11 мая.

    Автор: Екатерина Крыжановская


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Ссылки в интернете

Информация на сайте Немецкого архитектурного музея во Франкфурте-на-Майне

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