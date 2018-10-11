Как выглядит старая и новая Грузия (фото)

Немецкий архитектурный музей во Франкфурте-на-Майне знакомит с Тбилиси, с его древними, советскими и современными архитектурными шедеврами.
Выставка в Немецком архитектурном музее во Франкфурте-на-Майне приурочена к международной книжной ярмарке, почетным гостем которой является Грузия. Выставка называется "Hybrid Tbilisi", что можно перевести точнее всего, как "Тбилиси как город контрастов". Великолепную книгу к этой выставке выпустило берлинское издательство DOM Publishers, из которой и взяты эти такие разные фотографии...
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