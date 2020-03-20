 Как бывший король Испании лишился пенсии, но не обеднел | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 23.03.2020

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Европа

Как бывший король Испании лишился пенсии, но не обеднел

Заподозренный в коррупции испанский экс-монарх Хуан Карлос I лишился жалования, но остался богатым человеком. DW разбиралась, откуда у него деньги.

Экс-король Испании Хуан Карлос со своим сыном Филиппом

На фоне многочисленных скандалов король Испании Хуан Карлос уступил трон своему сыну Филиппу в 2014 гогду

В Испании обсуждают решение короля Филиппа VI порвать со своим 82-летним отцом: из-за подозрений в коррупции он лишил бывшего монарха Хуана Карлоса I ежегодных выплат в размере 194 тысяч евро и отказался от его наследства. Экс-король без этой суммы явно проживет - по данным журнала Forbes, его состояние превышает 2 млрд евро. А вот откуда у него такие деньги - вопрос, заинтересовавший многих испанцев. 

Поводом для нынешнего скандала стала публикация о 100 млн долларов, переведенных в 2008 году Саудовской Аравией в швейцарский банк Mirabaud на счет панамского фонда Lucum Foundation. Его бенефициаром был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом. При этом официальных обвинений в адрес испанского монарха, передавшего трон сыну в 2014 году, не выдвигалось.

Связи бывшего короля Испании Хуана Карлоса

Хуан Карлос находился у власти 39 лет. Обладая незаурядным умом, обаянием, чувством юмора и умением сближаться с людьми, он обзавелся дружескими связями в высших кругах многих стран, включая государства бывшего СССР, рассказал DW профессор истории Мадридского университета Хайме Кабрера. Хуана Карлоса называли "лучшим испанским дипломатом". И действительно, по оценке историка, он много сделал для развития внешнеполитических отношений Испании.

Тогда еще принц Хуан Карлос и испанский диктатор Франко, 1974 год

Тогда еще принц Хуан Карлос и испанский диктатор Франко, 1974 год

Особо доверительные отношения сложились у Хуана Карлоса с правящей династией Саудовской Аравии. Короли Фахд и Абдалла называли его "любимым братом", снабжали Испанию в кризисные годы нефтью, подряжали ее строительные компании, закупали испанское вооружение и продовольствие. Хуан Карлос же лоббировал интересы саудитов в Европе, утверждает историк Кабрера. Как, впрочем, и интересы латиноамериканских стран, с лидерами которых король также поддерживал приятельские отношения.

Хуан Карлос обеспечил переход от Франко к демократии

В самой Испании бывший король пользовался уважением даже у людей республиканских взглядов, рассказал DW сотрудник Мадридского центра социологических исследований Серхио Паласио. В 1970-е монарх возглавил мирный переход страны от диктатуры Франко к правовому государству. И долгое время выступал гарантом демократии, время от времени усмиряя и ностальгирующих по диктатуре военных, и региональных сепаратистов, и левых радикалов.

Однако между государственными делами Хуан Карлос, как выяснилось, занимался не всегда прозрачным бизнесом. За комиссионные он посредничал в международных сделках, участвовал в строительных проектах и торговле нефтью. Заработанное хранил в офшорах или у друзей - такая деятельность могла негативно сказаться на его имидже. Она, по словам социолога Паласио, противоречила бытующему представлению, что монарх должен отдавать силы служению государству, а бизнес - "вообще не королевское дело".

Страсть экс-короля Испании к деньгам, или "синдром Бурбонов"

Тем не менее, Хуан Карлос продолжал тайно зарабатывать. Профессор Кабрера объясняет это историческими причинами. Дело в том, что испанскую династию Бурбонов, правящих с начала XVIII века, то свергали, то восстанавливали на троне, а между этим обрекали на незавидную жизнь в изгнании. Отсюда и вытекает, по словам историка, "почти маниакальная страсть этого рода к накопительству, желание обеспечить себя на случай неурядиц".

Королевский дворец в Мадриде

Королевский дворец в Мадриде

В изгнании был и сам Хуан Карлос - в юности он жил с родителями в Португалии. Чтобы прокормить четверых детей, его отец вынужден был выпрашивать деньги у знакомых. Правда, подчеркивает профессор Кабрера, это "не оправдывает тайный характер бизнеса Хуана Карлоса с использованием офшоров".

Деньги от Саудовской Аравии - взятка или подарок?

Но одно дело вопрос королевской этики, а другое - уголовно наказуемая коррупция. Так, испанская пресса утверждает, что 100 млн долларов, переведенные на счет в швейцарском банке, были взяткой. Король якобы получил эти деньги за посредничество при заключении контракта на строительство скоростной железной дороги между Мединой и Меккой.

При этом мадридский адвокат Анхель Ибаньес, к которому DW обратилась за комментарием, версию о взятке исключает, поскольку "деньги на счет пришли из министерства финансов Саудовской Аравии, то есть от заказчика". А взятки посредникам дают не заказчики, а подрядчики, чтобы наняли их, а не конкурентов, утверждает юрист. С ним согласен и профессор Хайме Кабрера. Он считает, что это был, скорее, "подарок от короля Абдаллы, который всегда проявлял восточную щедрость" в отношении Хуана Карлоса.

"Поспешное решение" короля Филиппа

Профессор Кабрера допускает, что король Филипп поторопился откреститься от отца, не дожидаясь окончания швейцарского расследования, в страхе, что "скандал может коснуться и его". Ведь даже испанский парламент, где немало противников монархии, не стал рассматривать дело о предполагаемой коррупции Хуана Карлоса из-за отсутствия доказательств.

Аналогичного мнения придерживается и социолог Серхио Паласио. Он напоминает, что во время очередного телеобращения короля Филиппа VI вечером 18 марта тысячи испанцев вышли на балконы и гремели кастрюлями. Кто-то таким образом протестовал против монархии в целом, а кто-то - и против наказавшего отца Филиппа. В Испании по-прежнему есть люди, которые симпатизируют Хуану Карлосу и даже относятся с понимаем к тому, что "монарх занимался бизнесом, обеспечивая себя деньгами на старость", убежден эксперт.

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    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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