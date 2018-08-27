 Как Алиев и Пашинян в Мюнхене говорили о Нагорном Карабахе | Новости из Германии о Европе | DW | 16.02.2020

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Европа

Как Алиев и Пашинян в Мюнхене говорили о Нагорном Карабахе

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян впервые на Мюнхенской конференции по безопасности поговорили о Нагорном Карабахе. О том, удался ли разговор, в репортаже DW.

Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян (слева) и Ильхам Алиев

Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян (слева) и Ильхам Алиев

Организаторов Мюнхенской конференции по безопасности можно поздравить с премьерой. Несколько лет они пытались устроить дискуссию на высшем уровне о Нагорном Карабахе, но каждый раз кто-то отказывался. На этот раз получилось: президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 15 апреля, публично обсуждали проблему непризнанной республики, решить которую не удается более четверти века. Планировали говорить о будущем, но груз прошлого оказался слишком тяжелым.

Обмен историческими аргументами

Степанакерт - столица Нагорного Карабаха

Степанакерт - столица Нагорного Карабаха

Историческая во всех отношениях дискуссия под лаконично-нейтральным заголовком "Обновление по Нагорному Карабаху" была запланирована под занавес напряженного второго дня конференции. Возможно, она вообще состоялась благодаря тому, что оба лидера уже встречались в 2019 году. Небольшой зал был заполнен до отказа представителями сторон конфликта, журналистами и экспертами.

Говорили по-английски. Получивший слово первым Ильхам Алиев сразу обозначил свою позицию, которую потом повторял не раз: "Нагорный Карабах исторически является частью Азербайджана". В подтверждение своих слов президент сделал экскурс в историю региона за последние тысячи лет, а также отметил, что на стороне Баку - международное право и резолюции Совета Безопасности ООН.

Поэтапный подход и жесткие условия

В Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе

Никол Пашинян в долгу не остался и привел свои исторические аргументы. Но, отметив, что "международное сообщество устало" от повторяющихся годами доводов сторон, попытался озвучить что-то новое. "Невозможно решить 30-летний конфликт за 1-2 шага", - сказал Пашинян и предложил "мини-революции", в его понимании - поэтапный отход от прежних жестких позиций. Одной из них является предложение о том, что решение проблемы должно устраивать все три стороны: Армению, Нагорный Карабах и Азербайджан. "Революцией" Пашинян назвал появление в этом списке Азербайджана, что раньше было, по его словам, невозможно. Также он предложил использовать социальные сети не для разобщения, а для "лучшего понимания" позиций сторон, и видеть конфликт в региональном и глобальном контексте.

Контекст

Какие шаги необходимо предпринять для долгосрочного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе? На этот вопрос DW ответили эксперты из Армении, Азербайджана, Турции и России. (08.04.2016)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с визитом в Германии. DW - подробнее о некоторых темах его переговоров, которые проходят в немецкой столице. (07.06.2016)

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Президент Алиев заявил, что он не против поэтапного решения, но в целом занял бескомпромиссную позицию, соглашался на уступки только при условии, что Армения прекратит финансировать Нагорный Карабах и выведет оттуда свои войска. Премьер Пашинян ответил, что там нет армянских войск, а лишь местные силы самообороны и "добровольцы" из Армении, среди которых и его собственный сын.

Карабах как предупреждение Украине

В ходе чуть более получасовой дискуссии, которую ведущая почти не регулировала, очевидно, опасаясь кого-то обидеть, стороны то и дело возвращались к истории и началу войны в Нагорном Карабахе во времена позднего СССР, с иронией советовали друг другу навести справки в интернете, прессе и литературе о том, кому принадлежит регион и кто виноват в том, что все так получилось. Сидевший в зале бывший президент Украины Петр Порошенко получил представление о том, что может произойти с его страной через 30 лет в случае замораживания конфликта, хотя ситуации в Нагорном Карабахе и Донбассе сильно отличаются.    

Когда казалось, что дискуссия завершена, слово снова взял Ильхам Алиев. "По поводу самоопределения", - сказал он, обращаясь к фразе Пашиняна о том, что Нагорный Карабах использовал право на самоопределение. "Армянский народ самоопределился, у него есть армянское государство. Мой совет - найти другое место на земле для самоопределения второй раз, не в Азербайджане". Пашинян назвал такой ответ "не очень конструктивным", снова вспомнил тысячелетнюю историю и повторил, что Армения и Нагорный Карабах "готовы к серьезным усилиям по разрешению конфликта". На прощание оба лидера обменялись коротким рукопожатием.

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    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

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    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

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    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

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    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

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    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

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    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 14:00

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Контекст

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха, унесший тысячи жизней, тянется уже несколько десятилетий. Фотогалерея DW - о самых основных фактах, с ним связанных. (06.04.2018)  

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