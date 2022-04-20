Какие шансы у беженцев из Украины на немецком рынке труда

Хотя в настоящее время приоритетными являются помощь и защита тех, кто бежал из Украины из-за развязанной Россией войны, интеграция беженцев на немецком рынке труда становится все более важной задачей. "Ввиду страшной и агрессивной войны Путина против Украины мы готовимся к тому, что многие беженцы останутся у нас дольше", - цитирует немецкое агентство dpa федерального министра труда Хубертуса Хайля (Hubertus Heil). Немецкий рынок труда для украинских беженцев открыт, заявил политик.

Когда начинается эксплуатация?

С другой стороны, германский профсоюз работников строительного, аграрного и экологического секторов (IG Bau) в апреле предостерег от эксплуатации беженцев из Украины в качестве дешевой рабочей силы. Это связано с тем, что в конце марта мясоперерабатывающая компания Tönnies подверглась критике после того, как политический тележурнал ARD "Panorama" сообщил о том, что компания на польско-украинской границе пыталась нанять беженцев в качестве помощников на производстве, то есть дешевой рабочей силы. Представители Tönnies отрицают какие-либо корыстные намерения.

Перед немецкими компаниями может встать диллема: как оказать бескорыстную помощь беженцам, испытывая при этом явный дефицит в кадрах, ведь немецкий рынок остро нуждается в специалистахв самых разных отраслях.

В начале апреля компания SAP объявила о запуске программы с собственным сайтом, цель которой "предложить беженцам из Украины занять вакансии в филиалах SAP по всему миру".

Немецкая бюрократия должна проявить гибкость

SAP - не единичный случай среди крупных концернов. На запрос DW производитель спортивных товаров Adidas заявил, что он поддерживает интеграцию беженцев на рынке труда с 2015 года посредством стажировок и возможностей обучения. "Эти программы, конечно же, открыты и для беженцев из Украины, и первые заявки уже мы получили", - сообщил DW представитель компании. Кроме того, существуют возможности непосредственного трудоустройства, например, для экспертов в сфере информационных технологий.

Компания Mercedes-Benz, по словам ее пресс-секретаря, хотела бы "поддержать беженцев из Украины в поиске возможностей их трудоустройства". Автопроизводителю из Штутгарта важно, чтобы беженцам из Украины быстро выдавались необходимые разрешения на проживание и работу. Необходима и ясность в отношении юридических требований, например, "можно ли и в каких случаях отказаться от предъявления документов и сертификатов, которых у многих беженцев при себе нет", таких, например, как дипломы и сертификаты о полученном на родине профессиональном образовании.

Шансы найти работу в промышленном и ремесленном секторах реальны

По словам руководителя отдела кадров Deutsche Bahn Мартина Зайлера (Martin Seiler), в концерне "постоянно открыто от трех до четырех тысяч вакансий". Deutsche Bahn уже принял на работу первых украинских беженцев в качестве инженеров-строителей, сотрудников службы телефона горячей линии или IT-специалистов.

Филиал биржи труда во Франкфурте-на-Майне: для беженцев из Украины поиск работы часто начинается здесь

Кроме того, концерн Siemens планирует программы интеграции беженцев в производственный процесс, например школьные и профессиональные стажировки, или классы с профессиональной ориентацией с изучением немецкого языка. Центральное объединение немецких ремесленников (ZDH) объявило о том, что в краткосрочной перспективе речь идет в первую очередь о гуманитарной помощи, а не о наборе квалифицированных кадров.

Для успешной интеграции на рынке труда необходима прежде всего профессиональная квалификация и большой интерес беженцев к трудоустройству. "Многие беженцы имеют, например, медико-техническую квалификацию, это открывает перед ними двери в медицинские учреждения и в целом - в сфере здравоохранения", -заявил представитель ZDH.

Потребность в квалифицмированных специалистах в Германии высока

Беженцы из Украины могут задержаться в Германии. Некоторые эксперты говорят о двух-трех годах. "За такой период времени выходцы из Украины могли бы закончить школу, а затем заинтересоваться профессиональным обучением", - отмечает представитель ZDH.

"Мы, работодатели, готовы принять и обучить беженцев из Украины. Многие работодатели также помогают с размещением и уходом за пожилыми или больными людьми", - сообщил генеральный директор Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Штеффен Кампетер (Steffen Kampeter). Политики должны принимать быстрые решения во время кризисной ситуации. Пока прием людей из Украины еще нельзя назвать эффективным.

Федеральное правительство должно упростить доступ к производственным процессам, создав базовые условия для профессиональной интеграции беженцев. "При этом надо учитывать тот факт, что возможность устроиться на работу, которая соответствует квалификации беженцев, без бюрократических проволочек имеет ключевое значение", - подчеркивает Кампетер.

"Если случится так, что люди останутся у нас на более длительный период и будут искать работу или захотят получить профессиональное образование, мы, конечно, готовы и у нас есть все возможности помочь им в этом как можно скорее и без бюрократических проволочек", - заявили в Федеральном агентстве занятости. Если украинские беженцы захотят работать в Германии, они найдут свое место на рынке труда, тем более что потребность в специалистах в Германии очень высока.

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