Каждый второй житель ФРГ видит в исламе угрозу

На востоке Германии скептическое отношение к исламу выражено сильнее, чем не западе. В то же время настороженное отношение к исламу не следует путать с враждебностью, отмечается в докладе фонда Бертельсманна.
В Германии подавляющее большинство жителей, независимо от религиозной принадлежности, положительно относятся к демократии как к форме государственного управления. Демократические принципы и ценности одобряют 89 процентов опрошенных, говорится в докладе Фонда имени Бертельсманна, обнародованном в четверг, 11 июля.
Из-за миграционных процессов и глобализации Германия стала более разнообразной в религиозном отношении. Но ни это разнообразие, ни степень религиозности жителей страны не сказываются на их отношении к демократии. Представители любой религии могут быть приверженцами демократии, утверждают авторы исследования.
Нетолерантность - угроза демократии
Однако ущерб демократии могут нанести догматические, негибкие религиозные представления и нетолерантное отношение к представителям других религий. И это вызывает озабоченность исследователей, которые установили, что религиозная толерантность жителей ФРГ имеет свои пределы: по данным доклада, почти каждый второй житель Германии настороженно относится к исламу, видя в нем угрозу. При этом на востоке ФРГ, где проживает меньше мусульман, скептическое отношение к исламу выражено сильнее, чем на западе (57 против 50 процентов). В то же время 30 процентов респондетов на востоке и 16 процентов на западе страны не хотели бы иметь мусульман в качестве соседей.
Скепсис не равносилен враждебности
Авторы исследования, однако, подчеркивают, что "весьма широко распространенный скепсис в отношении ислама не обязательно следует квалифицировать как враждебность. Более тщательный анализ показывает, что "предубеждения" против ислама во многих случаях не связаны с политическими требованиями или антидемократическими взглядами респондентов, указывают они. Враждебность к исламу проявляют 13 процентов участников опроса: эти люди хотели бы остановить приток мусульман в страну.
В настоящее время количество приверженцев ислама в стране оценивается примерно в пять миллионов, из них - 1,5 млн проживают в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.
Миграционный кризис и ислам
"Очевидно, многие люди в настоящее время воспринимают ислам не столько как религию, сколько как политическую идеологию и потому не распространяют на него религиозную толерантность", - указала эксперт Фонда Бертельсманна по религии Ясемин эль-Менуар (Yasemin el-Menouar). К тому же на взгляды респондентов повлияли общественные дебаты и сообщения СМИ последних лет, в которых ислам зачастую выставлялся в негативном или критическом свете, отмечает она.
Со своей стороны эксперт по исламу Рауф Цейлан (Rauf Ceylan) полагает, что негативное представление об исламе во многом объясняется дебатами вокруг миграционного кризиса в Европе. "Дискуссии вокруг ислама и миграции уже на протяжении ряда лет смешиваются в одну тему, к тому же глобальные конфликты на Ближнем Востоке также ассоциируются с исламом", - пояснил он.
В то же время Цейлан признает, что такие ассоциации существовали в сознании жителей ФРГ и до 2015 года, когда дебаты о миграции из преимущественно мусульманских стран вспыхнули с новой силой. В нулевых годах нынешнего века страх многих немцев перед нарастающей исламизацией неуклонно усиливался, напомнил он.
В целом, согласно докладу Фонда имени Бертельсманна, в настоящее время лишь треть опрошенных считает, что ислам обогащает Германию. В то же время, когда речь заходит о христианстве, иудаизме, индуизме или буддизме, большинство немцев считает, что эти религии вносят позитивный вклад в жизнь страны.
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