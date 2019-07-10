Каждый второй житель ФРГ видит в исламе угрозу

В Германии подавляющее большинство жителей, независимо от религиозной принадлежности, положительно относятся к демократии как к форме государственного управления. Демократические принципы и ценности одобряют 89 процентов опрошенных, говорится в докладе Фонда имени Бертельсманна, обнародованном в четверг, 11 июля.

Из-за миграционных процессов и глобализации Германия стала более разнообразной в религиозном отношении. Но ни это разнообразие, ни степень религиозности жителей страны не сказываются на их отношении к демократии. Представители любой религии могут быть приверженцами демократии, утверждают авторы исследования.

Нетолерантность - угроза демократии

Однако ущерб демократии могут нанести догматические, негибкие религиозные представления и нетолерантное отношение к представителям других религий. И это вызывает озабоченность исследователей, которые установили, что религиозная толерантность жителей ФРГ имеет свои пределы: по данным доклада, почти каждый второй житель Германии настороженно относится к исламу, видя в нем угрозу. При этом на востоке ФРГ, где проживает меньше мусульман, скептическое отношение к исламу выражено сильнее, чем на западе (57 против 50 процентов). В то же время 30 процентов респондетов на востоке и 16 процентов на западе страны не хотели бы иметь мусульман в качестве соседей.

Скепсис не равносилен враждебности

Авторы исследования, однако, подчеркивают, что "весьма широко распространенный скепсис в отношении ислама не обязательно следует квалифицировать как враждебность. Более тщательный анализ показывает, что "предубеждения" против ислама во многих случаях не связаны с политическими требованиями или антидемократическими взглядами респондентов, указывают они. Враждебность к исламу проявляют 13 процентов участников опроса: эти люди хотели бы остановить приток мусульман в страну.

В настоящее время количество приверженцев ислама в стране оценивается примерно в пять миллионов, из них - 1,5 млн проживают в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

Миграционный кризис и ислам

"Очевидно, многие люди в настоящее время воспринимают ислам не столько как религию, сколько как политическую идеологию и потому не распространяют на него религиозную толерантность", - указала эксперт Фонда Бертельсманна по религии Ясемин эль-Менуар (Yasemin el-Menouar). К тому же на взгляды респондентов повлияли общественные дебаты и сообщения СМИ последних лет, в которых ислам зачастую выставлялся в негативном или критическом свете, отмечает она.

Со своей стороны эксперт по исламу Рауф Цейлан (Rauf Ceylan) полагает, что негативное представление об исламе во многом объясняется дебатами вокруг миграционного кризиса в Европе. "Дискуссии вокруг ислама и миграции уже на протяжении ряда лет смешиваются в одну тему, к тому же глобальные конфликты на Ближнем Востоке также ассоциируются с исламом", - пояснил он.

В то же время Цейлан признает, что такие ассоциации существовали в сознании жителей ФРГ и до 2015 года, когда дебаты о миграции из преимущественно мусульманских стран вспыхнули с новой силой. В нулевых годах нынешнего века страх многих немцев перед нарастающей исламизацией неуклонно усиливался, напомнил он.

В целом, согласно докладу Фонда имени Бертельсманна, в настоящее время лишь треть опрошенных считает, что ислам обогащает Германию. В то же время, когда речь заходит о христианстве, иудаизме, индуизме или буддизме, большинство немцев считает, что эти религии вносят позитивный вклад в жизнь страны.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Шейла Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Хиджаб амира Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Химар Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Чадра Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Никаб Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Паранджа Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане. Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова

