 Каждый второй житель ФРГ видит в исламе угрозу | Новости из Германии о Германии | DW | 11.07.2019

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Германия

Каждый второй житель ФРГ видит в исламе угрозу

На востоке Германии скептическое отношение к исламу выражено сильнее, чем не западе. В то же время настороженное отношение к исламу не следует путать с враждебностью, отмечается в докладе фонда Бертельсманна.

Мусульмане совершают намаз в центре Берлина

Мусульмане совершают намаз в центре Берлина

В Германии подавляющее большинство жителей, независимо от религиозной принадлежности, положительно относятся к демократии как к форме государственного управления. Демократические принципы и ценности одобряют 89 процентов опрошенных, говорится в докладе Фонда имени Бертельсманна, обнародованном в четверг, 11 июля.

Из-за миграционных процессов и глобализации Германия стала более разнообразной в религиозном отношении. Но ни это разнообразие, ни степень религиозности жителей страны не сказываются на их отношении к демократии. Представители любой религии могут быть приверженцами демократии, утверждают авторы исследования.

Нетолерантность - угроза демократии

Однако ущерб демократии могут нанести догматические, негибкие религиозные представления и нетолерантное отношение к представителям других религий. И это вызывает озабоченность исследователей, которые установили, что религиозная толерантность жителей ФРГ имеет свои пределы: по данным доклада, почти каждый второй житель Германии настороженно относится к исламу, видя в нем угрозу. При этом на востоке ФРГ, где проживает меньше мусульман, скептическое отношение к исламу выражено сильнее, чем на западе (57 против 50 процентов). В то же время 30 процентов респондетов на востоке и 16 процентов на западе страны не хотели бы иметь мусульман в качестве соседей.

Скепсис не равносилен враждебности

Авторы исследования, однако, подчеркивают, что "весьма широко распространенный скепсис в отношении ислама не обязательно следует квалифицировать как враждебность. Более тщательный анализ показывает, что "предубеждения" против ислама во многих случаях не связаны с политическими требованиями или антидемократическими взглядами респондентов, указывают они. Враждебность к исламу проявляют 13 процентов участников опроса: эти люди хотели бы остановить приток мусульман в страну.

В настоящее время количество приверженцев ислама в стране оценивается примерно в пять миллионов, из них - 1,5 млн проживают в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

Миграционный кризис и ислам

"Очевидно, многие люди в настоящее время воспринимают ислам не столько как религию, сколько как политическую идеологию и потому не распространяют на него религиозную толерантность", - указала эксперт Фонда Бертельсманна по религии Ясемин эль-Менуар (Yasemin el-Menouar). К тому же на взгляды респондентов повлияли общественные дебаты и сообщения СМИ последних лет, в которых ислам зачастую выставлялся в негативном или критическом свете, отмечает она.

Контекст

Парижские террористы прониклись радикальными идеями в тюрьме. В местах заключения в Германии тоже немало радикально настроенных исламистов. Необходима профилактическая работа, но наладить ее нелегко. (20.01.2015)

В Сеть попал секретный доклад немецких спецслужб о партии "Альтернатива для Германии". В нем можно прочесть, какой себе представляют Россию сторонники немецких крайне правых сил. (29.01.2019)

Со своей стороны эксперт по исламу Рауф Цейлан (Rauf Ceylan) полагает, что негативное представление об исламе во многом объясняется дебатами вокруг миграционного кризиса в Европе. "Дискуссии вокруг ислама и миграции уже на протяжении ряда лет смешиваются в одну тему, к тому же глобальные конфликты на Ближнем Востоке также ассоциируются с исламом", - пояснил он.

В то же время Цейлан признает, что такие ассоциации существовали в сознании жителей ФРГ и до 2015 года, когда дебаты о миграции из преимущественно мусульманских стран вспыхнули с новой силой. В нулевых годах нынешнего века страх многих немцев перед нарастающей исламизацией неуклонно усиливался, напомнил он.

В целом, согласно докладу Фонда имени Бертельсманна, в настоящее время лишь треть опрошенных считает, что ислам обогащает Германию. В то же время, когда речь заходит о христианстве, иудаизме, индуизме или буддизме, большинство немцев считает, что эти религии вносят позитивный вклад в жизнь страны.

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