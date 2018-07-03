 Йоахим Лёв остается на посту главного тренера сборной Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 03.07.2018

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Германия

Йоахим Лёв остается на посту главного тренера сборной Германии

Тренер бундестим не подаст в отставку, несмотря на то, что команда Германии впервые не смогла преодолеть барьер группового турнира на ЧМ.

Йоахим Лёв

Йоахим Лёв

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв (Joachim Löw) останется на своем посту. Об этом во вторник, 3 июля, сообщила пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB) - через шесть дней после того, как бундестим впервые не смогла преодолеть барьер группового турнира на чемпионате мира по футболу. 

Контекст

Успех немецкой сборной по футболу оказался лишь временным. Ответственность за невыход команды в плей-офф чемпионата мира несет ее главный тренер Йоахим Лёв, считает обозреватель DW Йоша Вебер. (28.06.2018)

Проиграв Южной Корее со счетом 2:0, сборная Германии впервые выбыла из ЧМ по футболу на групповом этапе. Карикатурист Сергей Елкин о "теплом" приеме немецких футболистов дома. (28.06.2018)

В мае, перед чемпионатом мира в России, с 58-летним тренером был на два года продлен контракт - вплоть до ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

"Готов взять на себя ответственность"

На пресс-конференции после матча с Южной Кореей, который немцы проиграли со счетом 0:2, Лёв заявил: "Я должен взять на себя ответственность за это".

На вопрос, рассматривает ли он возможность отставки, Лёв тогда ответил, что говорить об этом еще рано: "Нам нужно пару часов, чтобы все ясно себе представить. У меня еще очень глубоко разочарование. Я не мог себе представить, что мы проиграем Южной Корее".

Пост главного тренера сборной Германии Лёв занял в 2006 году, став преемником Юргена Клинсмана (Jürgen Klinsmann). Наибольших успехов команда под его руководством добилась в 2014 году, завоевав золото на ЧМ в Бразилии. 

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    На своем дебютном чемпионате мира, проходившем в Японии и Южной Корее, сборная Сенегала произвела сенсацию, переиграв в своем первом матче (фото) со счетом 1:0 действующих чемпионов мира - сборную Франции. В 1/8-й сенегальцы выиграли у Швеции 2:1. "Сказка" закончилась поражением от Турции. Но Сенегал установил африканский рекорд, дойдя до 1/4-й чемпионата мира с первой попытки.

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    1994. Болгария и Швеция в четверке победителей

    Главной сенсацией турнира в США стала Болгария (фото), которая в 1/4 финала выбила из соревнований действовавшего на тот момент чемпиона мира, сборную Германии, и заняла по итогам ЧМ четвертое место. Третьей также сенсационно стала сборная Швеции, которая показала свой лучший футбол с 1958 года.

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    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1982. Бельгия, Алжир и Северная Ирландия

    Турнир в Испании запомнился сенсациями первого раунда. Бельгийцы обыграли действующих чемпионов мира - аргентинцев с Марадоной. Честь африканского футбола не посрамили алжирцы, выигравшие у действующих чемпионов Европы - немцев (момент матча - на фото). Аутсайдеры из Северной Ирландии забили гол испанцам, которым даже 30-минутное численное преимущество не помогло сравнять счет.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1978. Чудо Австрии

    В первом раунде австрийцы опередили Бразилию. Во втором раунде их разгромили Нидерланды со счетом 1:5. Уже без малейших шансов на финал сборная Австрии шла на свой последний матч и неожиданно обыграла - впервые за 47 лет - немцев со счетом 3:2 (матч - на фото). Сборная ФРГ вылетела тогда из борьбы за медали.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1978. Победа Туниса для Африки

    Сюрприз на турнире в Аргентине преподнесла сборная Туниса, впервые игравшая в финальной части чемпионатов мира по футболу. Тунисцы уверенно обыграли мексиканцев и стали первой африканской командой в истории чемпионатов мира, одержавшей победу в матче финальной стадии. Сборная Туниса сумела даже сыграть вничью со сборной ФРГ - тогда действующим чемпионом мира.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1966. Эффектные встречи с Северной Кореей

    Не менее эффектным было выступление на турнире 1966 года сборной Северной Кореи (фото). КНДР, новичок футбольных чемпионатов, обыграла сборную Италии и вышла в четвертьфинал, где со счетом 3:0 поначалу даже вела против Португалии. В 2010 году корейцы снова вышли на старт и на этот раз уступили команде Бразилии, но с минимальным разрывом - 1:2.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1966. Сенсационный дебют Португалии

    Впервые вышедшая на международный уровень сборная Португалии в групповом раунде выиграла все свои матчи, разгромила даже Бразилию со счетом 3:1 и сенсационно дошла до полуфинала. В итоге португальцы заняли третье место, выиграв со счетом 2:1 у сборной СССР. Португалец Эйсебиу стал лучшим бомбардиром турнира с девятью забитыми мячами.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1954. Бернское чудо Германии

    Германия играла со сборной Венгрии, фаворитом турнира, два раза. На групповом этапе турнира в Швейцарии она сначала проиграла венграм с разгромным счетом 3:8, но в финале (фото) выиграла у казавшихся непобедимыми фаворитов со счетом 3:2.

  • Невероятные триумфы футбольных чемпионатов

    Нежданные триумфы чемпионатов мира

    1950. Моральный триумф США

    Матч США - Англия на групповом этапе турнира в Бразилии завершился со счетом 1:0. Англия впервые выступала на мировых первенствах ФИФА, но за предыдущие годы выиграла 23 матча из 30. США предыдущие семь матчей проиграли с общим счетом 45:2. Обе команды не вышли из группы, но американцы уезжали домой триумфаторами, одержав моральную победу. В следующий раз США попали на чемпионат мира в 1990 году.

    Автор: Элла Володина


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