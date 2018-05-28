Июньские грозы над Германией (фото)

Первая половина июня в Германии оказалась богатой на грозы.
Дрезден • В Германии закончились длинные выходные на Пятидесятницу (Pfingsten). Несмотря на плохие прогнозы, погода в эти дни в большинстве регионов не стала чинить препятствий для отдыха на свежем воздухе и многочисленных мероприятий под открытым небом, за исключением некоторых южных регионов Германии, где в понедельник днем прошли сильные ливни, сопровождавшиеся градом. В других местах грозы случились уже в ночь на вторник, 11 июня.
Первая фотография была сделана в Дрездене, вторая - в Берлине. Ниже - ветряной парк около бранденбургского Сиверсдорфа, а также галерея с молниями над немецкими городами и ландшафтами в прошлые годы.
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Молнии над Германией
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