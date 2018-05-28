Июньские грозы над Германией (фото)

Дрезден • В Германии закончились длинные выходные на Пятидесятницу (Pfingsten). Несмотря на плохие прогнозы, погода в эти дни в большинстве регионов не стала чинить препятствий для отдыха на свежем воздухе и многочисленных мероприятий под открытым небом, за исключением некоторых южных регионов Германии, где в понедельник днем прошли сильные ливни, сопровождавшиеся градом. В других местах грозы случились уже в ночь на вторник, 11 июня.

Первая фотография была сделана в Дрездене, вторая - в Берлине. Ниже - ветряной парк около бранденбургского Сиверсдорфа, а также галерея с молниями над немецкими городами и ландшафтами в прошлые годы.

Смотрите также:

Молнии над Германией

Немецкие молнии Берлин (Berlin).

Немецкие молнии Эрфурт (Erfurt), Тюрингия.

Немецкие молнии Мюнхен (München).

Немецкие молнии Зенде (Sehnde), Нижняя Саксония.

Немецкие молнии Северный Рейн-Вестфалия.

Немецкие молнии Аллерсхаузен (Allershausen), Бавария.

Немецкие молнии Хильдесхайм (Hildesheim), Нижняя Саксония.

Немецкие молнии Сиверсдорф (Sieversdorf), Бранденбург.

Немецкие молнии Район Моабит в Берлине (Berlin).

Немецкие молнии Гёрлиц (Görlitz), Саксония.

Немецкие молнии Нюрнберг (Nürnberg), Бавария.

Немецкие молнии Росток (Rostock), Мекленбург-Передняя Померания.

Немецкие молнии Бесков (Beeskow), Бранденбург.

Немецкие молнии Аннаберг-Буххольц (Annaberg-Buchholz), Саксония.

Немецкие молнии Кляйнхеттштедт (Kleinhettstedt), Тюрингия. Автор: Максим Нелюбин



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