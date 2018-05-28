 Июньские грозы над Германией (фото) | Кадр дня | DW | 11.06.2019

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Кадр за кадром

Июньские грозы над Германией (фото)

Первая половина июня в Германии оказалась богатой на грозы.

Дрезден

Дрезден • В Германии закончились длинные выходные на Пятидесятницу (Pfingsten). Несмотря на плохие прогнозы, погода в эти дни в большинстве регионов не стала чинить препятствий для отдыха на свежем воздухе и многочисленных мероприятий под открытым небом, за исключением некоторых южных регионов Германии, где в понедельник днем прошли сильные ливни, сопровождавшиеся градом. В других местах грозы случились уже в ночь на вторник, 11 июня.

Берлин

Первая фотография была сделана в Дрездене, вторая - в Берлине. Ниже - ветряной парк около бранденбургского Сиверсдорфа, а также галерея с молниями над немецкими городами и ландшафтами в прошлые годы. 

Сиверсдорф

Смотрите также:
Молнии над Германией

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    Немецкие молнии

    Берлин (Berlin).

  • default

    Немецкие молнии

    Эрфурт (Erfurt), Тюрингия.

  • default

    Немецкие молнии

    Мюнхен (München).

  • default

    Немецкие молнии

    Зенде (Sehnde), Нижняя Саксония.

  • default

    Немецкие молнии

    Северный Рейн-Вестфалия.

  • default

    Немецкие молнии

    Аллерсхаузен (Allershausen), Бавария.

  • default

    Немецкие молнии

    Хильдесхайм (Hildesheim), Нижняя Саксония.

  • default

    Немецкие молнии

    Сиверсдорф (Sieversdorf), Бранденбург.

  • default

    Немецкие молнии

    Район Моабит в Берлине (Berlin).

  • default

    Немецкие молнии

    Гёрлиц (Görlitz), Саксония.

  • default

    Немецкие молнии

    Нюрнберг (Nürnberg), Бавария.

  • default

    Немецкие молнии

    Росток (Rostock), Мекленбург-Передняя Померания.

  • default

    Немецкие молнии

    Бесков (Beeskow), Бранденбург.

  • default

    Немецкие молнии

    Аннаберг-Буххольц (Annaberg-Buchholz), Саксония.

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    Немецкие молнии

    Кляйнхеттштедт (Kleinhettstedt), Тюрингия.

    Автор: Максим Нелюбин


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