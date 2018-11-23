"Истсайдскую галерею" спасли от наступления элитной недвижимости (фото)

Эта галерея под открытым небом стала одним из символов воссоединения Германии. Государство взяло ее под охрану, больше ей ничто не угрожает.
23.11.2018, Берлин • 1,3-километровая"Истсайдская галерея" (East Side Gallery) является самым длинным сохранившимся отрезком Берлинской стены. В конце ноября власти города решили передать фонду "Берлинской стены" участки вдоль галереи и тем самым исключить их использование в будущем под строительство. Это стало реакцией на протесты в связи с возведением по соседству элитной недвижимости.
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