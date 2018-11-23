 ″Истсайдскую галерею″ спасли от наступления элитной недвижимости (фото) | Кадр дня | DW | 23.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

"Истсайдскую галерею" спасли от наступления элитной недвижимости (фото)

Эта галерея под открытым небом стала одним из символов воссоединения Германии. Государство взяло ее под охрану, больше ей ничто не угрожает.

Братский поцелуй - граффити Дмитрия Врубеля в East Side Gallery

"Братский поцелуй" - граффити Дмитрия Врубеля в East Side Gallery

23.11.2018, Берлин • 1,3-километровая"Истсайдская галерея" (East Side Gallery) является самым длинным сохранившимся отрезком Берлинской стены. В конце ноября власти города решили передать фонду "Берлинской стены" участки вдоль галереи и тем самым исключить их использование в будущем под строительство. Это стало реакцией на протесты в связи с возведением по соседству элитной недвижимости.

Ноябрьские кадры из Германии

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кому в Германии вредят американские еноты

    22.11.2018, Ганновер • Американские еноты выглядят мило, но сильно размножились в Германии и наносят вред экосистеме - особенно птицам, гнезда которых разоряют. Поэтому в одной лишь Нижней Саксонии ежегодно отстреливают 16 тысяч этих заокеанских хищников. Енотихе Бербель повезло. Она обитает в приюте, а в этом боксе отправилась на пресс-конференцию по случаю охотничьей выставки в Ганновере.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Будет ли в Германии снег на Рождество?

    22.11.2018, Берлин • Немцы любят, когда на Рождество идет или уже лежит снег. "Белое Рождество" в последние годы случалось редко. Согласно данным метеорологов, вероятность снежного покрова на праздники в равнинных регионах составляет 20-30 процентов. Возможно, снег, порадовавший берлинцев в среду, перед приближающимся открытием рождественских базаров, - предвестник снежного Рождества.

  • Фридрихског

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Детский дом для тюленей

    21.11.2018, Фридрихског • Знакомьтесь: Элвис. Этому осиротевшему или потерявшемуся бельку - около четырех недель. В новом сезоне он стал первым тюлененком, поступившим в один из двух приютов для бельков в Германии - во Фридрихскоге на Северном море. О нем будут заботиться и позже выпустят на свободу - в числе около двухсот других найденышей, которых выхаживают и выкармливают здесь каждый год.

  • Тиммендорфер-Штранд

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Настоящий супермен (фото)

    20.11.2018, Тиммендорфер-Штранд • Немецкий Дед Мороз (он же - рождественский дед) вновь демонстрирует свои разносторонние способности, которым может позавидовать любой супермен. Эта фотография была сделана в аквариуме SeaLife на курорте Тиммендорфер-Штранд, куда он нырнул, чтобы покормить черепаху Speedy. Всего здесь насчитывается более 2500 обитателей, включая грозных на вид акул.

  • Елена Фишер

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Елена Фишер вошла в десятку Forbes

    20.11.2018, Нью-Йорк • Родившаяся в Сибири популярная немецкая певица Елена Фишер в 2018 году вошла в десятку самых высокооплачиваемых женщин-звезд музыкальной индустрии в мире. В рейтинге журнала Forbes она заняла восьмое место (32 млн долларов США). На первом месте оказалась Кэти Перри (83 млн), далее следуют Тейлор Свифт (80 млн) и Бейонсе (60 млн).

  • Монастырь Мариенталь

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кот Оли - любимец монашек

    19.11.2018, Остриц • Монастырь Мариенталь (Kloster St. Marienthal ) был основан в саксонском регионе Верхний Лаузиц в 1234 году. Сейчас в нем живет четырнадцать сестер-цистерцианок, а также обитают этот монастырский кот Оли и утка, оставшаяся за кадром. Летом на здешних крышах выводят птенцов аисты. Кстати, в этом монастыре можно даже остаться переночевать за отдельную плату.

  • Херингсдорф

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Заливное из рыбы

    19.11.2018, Херингсдорф • Это гигантское заливное из рыбы, изготовленное на балтийском острове Узедом, весит 182,4 килограмма. По данным Института рекордов Германии, оно стало самым тяжелым в мире. После взвешивания рекордсмен был съеден публикой вместе с жареной картошечкой и майонезным соусом. Чтобы рекорд был признан, заливное не должно было развалиться при опрокидывании из формы.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Замок Кайзербург в Нюрнберге

    18.11.2018, Нюрнберг • Замок Кайзербург был заложен в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе. На протяжении пяти столетий он являлся одной из важнейших императорских резиденций в немецких землях. Так называемые пфальцы образовывали своего рода сеть королевских постоялых дворов. Они располагались на расстоянии однодневного конного перехода - около 30 километров.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Костница в квартале красных фонарей

    17.11.2018, Гамбург • Так выглядит крипта храма Святого Иосифа в районе Санкт-Паули, восстановленная несколько лет назад. Здесь находится единственная в Гамбурге костница. Она была разрушена во время Второй мировой войны, позже засыпана и обнаружена в 2011 году. В крипте хранятся останки 350 человек, скончавшихся в 1719-1886 годах. Костницу можно посетить по средам после службы с 12:15 до 13:00.

  • Гёрлиц

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Чертовски красивый мост

    16.11.2018, Гёрлиц • Парк Кромлау находится в немецкой земле Саксония на границе с Польшей. Он был заложен в 1844 году и знаменит своей коллекцией азалий и рододендронов. Любимый здешний мотив для фотографов - "Чертов мост", он же - Ракотцбрюкке (Rakotzbrücke), возведенный из базальта примерно полтора века назад.

  • Радебойль

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Саксонское вино

    15.11.2018, Радебойль • Первое письменное упоминание виноградников в Саксонии датировано 1161 годом. Сейчас этот винодельческий регион является самым восточным и самым небольшим в Германии. Здесь специализируются на игристых винах. Центром саксонского виноделия считается замок Ваккербарт, расположенный между Дрезденом и Мейсеном. Эта беседка в парке замка была построена в эпоху барокко.

  • Гросэберсдорф

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Полицейское пугало

    14.11.2018, Гросэберсдорф • Через этот городок проходит оживленная автомобильная трасса федерального значения. Поток - интенсивный, и на ограничение скорости далеко не все обращают внимание. Жители требуют построить объездной путь, а пока для острастки установили манекен. Многие водители считают его незаконным, но "пугало" стоит на частой территории, так что имеет полное право здесь находиться.

  • Энгельскирхен

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Рождественский почтамт

    13.11.2018, Энгельскирхен • В Германии вновь заработал рождественский почтамт. На письма детей отвечают немецкий Дед Мороз - Рождественский Дед, Рождественское Дитя, Святой Николай и ангелы-помощники. Письма приходят со всего мира. С этого года на них впервые отвечают также на русском и белорусском языках. Название Энгельскирхена в Северном Рейне - Вестфалии можно перевести как "Ангело-Церковск".

  • Вернигероде

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Город советского Мюнхгаузена

    13.11.2018, Вернигероде • Он входит в число самых красивых фахверковых городов Германии, но на этой фотографии фахверковые достопримечательности окутаны живописным осенним туманом. В здешнем замке снимался советский фильм "Тот самый Мюнхгаузен", главную роль в котором сыграл Олег Янковский. Расположен Вернигероде на окраине региона Гарц в земле Саксония-Анхальт.

  • Санкт-Петер-Ординг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Норвежский омар в Ваттовом море

    12.11.2018, Санкт-Петер-Ординг • В Ваттовом мелководье Северного моря встречается 3200 видов животных, но для норвежских омаров здесь слишком тепло, то есть это не их среда обитания. Поэтому находка, сделанная в земле Шлезвиг-Гольштейн, не могла не привлечь к себе внимание. Живого норвежского омара здесь увидели впервые, о чем сообщили в национальном парке Ваттовое море, подкрепив новость снимком.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Штутгартская телевышка

    11.11.2018, Штутгарт • Длинная тень от 216-метровой телевизионной вышки в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте падает на осенний лес в один из ноябрьских дней. Башня была возведена более 60-ти лет назад и стала первой в мире телебашней из железобетона. Вход на смотровую площадку для взрослых стоит 9 евро, для детей - 5 евро, семейный билет - 26 евро.

  • Бохум

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Монастырский джин

    10.11.2018, Бохум • Считается, что немецкие монахи умели и умеют прекрасно  варить пиво, но они могут предложить и что-то покрепче. Например, отец Юстинус Пех из цистерцианского монастыря в Бохуме наладил производство джина по собственному рецепту. Приобрести бутылочку-другую "Monastic Dry Gin" можно в монастырской лавке или через интернет - 39,50 евро за 0,5 литра. Prost!

  • Потсдам

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Овцы в Сан-Суси

    09.11.2018, Потсдам • Про этих овец, как раз тогда коротко подстриженных, мы рассказывали в начале лета. Так они выглядят сейчас после нескольких месяцев, проведенных в потсдамском парке Сан-Суси, где это стадо, так сказать, заменяло газонокосилки. В ноябре с чувством выполненного долга они отправились зимовать в родную овчарню, напоследок попозировав приглашенным по этому поводу корреспондентам.

  • Люббенау

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Немецкая капуста

    09.11.2018, Люббенау • Типичная немецкая кухня - это не только колбаски, рульки и шварцвальдский торт, но и квашеная капуста (Sauerkraut). Очень вкусную делают в "Немецкой Венеции" - Шпревальде. По традиции в начале сезона сюда приглашают корреспондентов, чтобы все узнали: процесс пошел! Нашинкованную капусту утрамбовывают в чанах, посыпают солью и добавляют экстракт из семян тмина (Kümmel).

  • Большой Фельдберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Франкфурт в тумане

    08.11.2018, Большой Фельдберг • Эта фотография была сделана ранним ноябрьским утром на вершине горы Большой Фельдберг (Großer Feldberg, 879 м) - самой высокой точке горного массива Таунус, расположенной примерно в 30 километрах от Франкфурта-на-Майне. Этим утром из тумана выглядывали лишь верхушки самых высоких здешних банковских небоскребов и телевышки.

  • Альт-Тухебанд

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ушастые совы в дельте Одера

    08.11.2018, Альт-Тухебанд • Ушастые совы (нем. Waldohreule) широко распространены в Европе. В Германии они очень любят зимовать в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. В этих местах водится много мышей, на которых совы охотятся - так что им готов и стол и дом. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

  • Мюльхайм-ан-дер-Рур

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Ноябрьская клубника

    07.11.2018, Мюльхайм-ан-дер-Рур • Клубничный сезон в этом году в Германии выдался превосходный, но летом мало кто мог предположить, что в некоторых местах клубника здесь продолжит созревать под открытым небом до начала ноября - например, в земле Северный Рейн - Вестфалия, где была сделана эта фотография. Пусть не очень крупная, но все же своя!

  • Лидия Смуда (Lydia Smuda) и Петер Ченчер (Peter Tschentscher)

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Самая старая жительница Гамбурга

    07.11.2018, Гамбург • Лидия Смуда родилась в 1906 году в Рейнской области. Сейчас она является самой старой жительницей Гамбурга и всего лишь на один год моложе самого старого жителя Германии - Густава Гернета из Саксонии-Анхальт. На этой фотографии 112-летнюю долгожительницу во вторник, 6 ноября, поздравляет первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Золотой ноябрь" в Нюрнберге

    06.11.2018, Нюрнберг • Жителям Германии, судя по всему, придется привыкать к новой природной реальности - золотому ноябрю. В любом случае, нынешний октябрь на этот статус во многих местах претендовать не мог - погода стояла почти летняя, многие деревья оставались зелеными. Так ноябрь выглядит сейчас в Нюрнберге около средневековой церкви Святого Лаврентия.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Реликт холодной войны

    06.11.2018, Берлин • 120-метровый холм Тойфельсберг состоит из обломков зданий, разрушенных во время Второй мировой войны. В 1950-х годах здесь обосновались американские спецслужбы. После воссоединения Германии шпионский комплекс пришел в запустение и стал популярным среди любителей заброшенных мест. В начале ноября власти Берлина присвоили этой территории статус исторического памятника.

  • Люнебургская пустошь летом во время цветения вереска

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Субботник в среду

    05.11.2018, Зольтау • Немецкие пустоши сформировались в результате многовековой деятельности человека на месте вырубленных лесов. Чтобы они не зарастали, их надо либо использовать в качестве пастбищ, либо регулярно очищать от поросли деревьев - например, берез или сосен. В среду, 7 ноября, свой вклад в это дело внесут школьники в Люнебургской пустоши - чтобы было, где расти и цвести вереску.

  • Хунсрюкская веррукария

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Хунсрюкская веррукария

    05.11.2018, Рейнланд-Пфальц • Первые описания лишайников содержаться в трудах "отца ботаники" - древнегреческого ученого Теофраста. Группа насчитывает более 25 тысяч видов. Недавно немецким ученым из Кобленца удалось открыть новый вид - на этом кварците из национального парка Хунсрюк-Хохвальд. Назвали лишайник по месту находки - хунсрюкской веррукарией (Verrucaria hunsrueckensis).

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Кельнские овцы

    04.11.2018, Кельн • Чтобы полюбоваться на овечек, жителям Кельна не надо далеко ездить. Это стадо часто можно увидеть здесь на одном из рейнских заливных лугов. На противоположном берегу возвышаются готические башни Кельнского собора - самой посещаемой архитектурной достопримечательности Германии.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    Где эта ратуша, где этот дом?

    03.11.2018, Франкфурт-на-Майне • Старая ратуша и другие достопримечательности исторического центра Франкфурта-на-Майне в земле Гессен отражаются в медном раструбе во время выступления музыкантов на площади Рёмерберг. Старая ратуша Рёмер - одна из самых красивых в Германии. На протяжении многих столетий она была местом избрания и коронации немецких императоров.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Земляные человечки"

    02.11.2018, Штутгарт • Два маленьких суриката осматриваются в большом вольере под присмотром заботливой родительницы. Они появились на свет в Штутгартском зоопарке восемь недель назад и сейчас впервые вышли на прогулку. "Земляные человечки" (Erdmännchen), как их называют немцы, относятся к числу самых популярных животных в зоопарках Германии.

  • Кельн

    Кадр за кадром - Ноябрь 2018

    "Толстый Петр"

    01.11.2018, Кельн • "Толстый Петр" ("Dicker Pitter") - так жители города называют самый большой колокол Кельнского собора, посвященный Апостолу Петру. Он был отлит в 1923 году и весит 24 тонны. Полтора года колокол молчал. Сейчас здесь завершили монтаж новой подвески языка и провели, так сказать, первую репетицию. Всего в соборе насчитывается 11 колоколов. Самые старые были изготовлены в XIV веке.


Смотрите также:

East Side Gallery в Берлине

Смотреть видео 03:16
Now live
03:16 мин

Сегодняшняя война на обломках Берлинской стены

Контекст

Знаменитую "Истсайдскую галерею" спасают от инвесторов

East Side Gallery - самый длинный сохранившийся отрезок Берлинской стены. Но инвесторы хотят рядом с ним построить элитный отель. Защитники памятника вновь объявили сбор подписей.  

Фильм о художниках Берлинской стены

Для кого-то East Side Gallery является историческим памятником и уникальной арт-галерей, для других она - рассчитанный на невзыскательную публику кич. Кто прав?  

Фильм об East Side Gallery выходит в кинопрокат

East Side Gallery в Берлине является одновременно туристической достопримечательностью, художественным музеем, историческим памятником и предметом ожесточенных споров.  

В Берлине отмыли East Side Gallery

В акции приняли участие 150 человек, вооруженных ведрами, тряпками и моющими средствами.  

Мифы о погранзонах развенчает фотовыставка в East Side Gallery

Границы не преграждают путь конфликтам - именно это хотел сказать немецкий фотограф, запечатлевший погранпункты в разных странах мира. Его работы выставлены на Берлинской стене.  

Защитники East Side Gallery бьют тревогу

East Side Gallery разрушается: на участке Берлинской стены, превращенной в арт-галерею, появились трещины. Виной тому - ведущееся вблизи строительство.  

East Side Gallery: брешь будет, но меньше

В конфликте вокруг частичного сноса остатков Берлинской стены, известных под названием East Side Gallery, наметился возможный компромисс.  

Работы по сносу берлинской East Side Gallery прекращены

Этот проект заблокировали его противники. Ликвидация участка знаменитой арт-галереи под открытым небом оскорбит память погибших у Берлинской стены, считают они.  

Бранденбургские ворота - символ объединения Германии

3 октября отмечается День германского единства. Архитектурным символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота в Берлине.  

"Сталинские газоны" под Берлинской стеной

9 ноября в Германии отмечают очередную годовщину падения Берлинской стены в 1989 году. Экспозиция исторического общества "Берлинские подземелья" рассказывает о побегах из ГДР.  

Трептов-парк - мемориал советским солдатам в Берлине

Воинский мемориал в Трептов-парке - самый большой из подобных памятников за пределами бывшего СССР.  

Весь Берлин - на одном автобусе

Наступило лето. И если вы окажетесь в Берлине, обязательно прокатитесь по городу на "сотке". Это отличная альтернатива коммерческим автобусным турам по немецкой столице.  

10 причин любить Берлин

Этот город в рекламе не нуждается, но мы все же перечислим некоторые причины и поводы, чтобы его посетить.  

Кадр за кадром - Ноябрь 2018  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сегодняшняя война на обломках Берлинской стены  

East Side Gallery: художники против инвесторов  

Как посмотреть Берлин за 24 часа и 7 евро  

Также по теме

Symbolbild Wiedervereinigung deutsche Einheit Westdeutsche Ostdeutsche Mauerfall 1990

Воссоединение Германии: как это было 03.10.2018

В ночь на 3 октября 1990 года Германия праздновала воссоединение страны. Свершилось то, что еще недавно казалось невероятным.

Teufelsberg unter Denkmalschutz BdT

Реликт холодной войны на "Чертовой горе" получил статус памятника (фото) 06.11.2018

Эта бывшая американская станция подслушивания находится в Берлине на "Чертовой горе" - холме Тойфельсберг.

28 лет объединения Германии: как прошлое заставляет задуматься о настоящем (03.10.2018) 03.10.2018

Организаторы празднеств в Берлине, посвященных Дню германского единства 3 октября, рассказывают об эпохальных событиях прошлого и в то же время подталкивают к осмыслению дня сегодняшего.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера