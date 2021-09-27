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Коалиция в составе Партии независимости, "Движения левых "зеленых" и Прогрессивной партии отстояла свое большинство в альтинге. Исландия стала первой в Европе страной, в парламенте которой женщин больше, чем мужчин.
ЕВС заявил, что демонстрация на "Евровидении" флагов непризнанных стран противоречит правилам конкурса. Какие меры будут приняты против Исландии, представители которой держали палестинские флаги, пока неясно.