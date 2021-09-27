Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Исландия

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Исландия".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

A vies of a Ballot box in a polling station in Gardabae, Iceland, Saturday, Sept. 25, 2021. Icelanders are voting in a general election dominated by climate change, with an unprecedented number of political parties likely to win parliamentary seats. Polls suggest there won’t be an outright winner on Saturday, triggering complex negotiations to build a coalition government. (AP Photo/Brynjar Gunnarsson)

В Исландии женщинам не удалось завоевать большинства в парламенте 27.09.2021

Вопреки первым прогнозам доля женщин в парламенте Исландии будет ниже 50 процентов, сообщил ЦИК. Ранее сообщалось, что Исландия станет первой в Европе страной, где женщин в парламенте больше, чем мужчин.
Bildnummer: 53206240 Datum: 17.07.2009 Copyright: imago/PEMAX Demonstranten protestieren vor dem Parlament in Reykjavik gegen den geplanten Beitritt Islands in die EU , Objekte; 2009, Reykjavik, Island, Politik, Proteste, Protestaktion, Fahne, Nationalflagge; , quer, Kbdig, Gruppenbild, , Gesellschaft, Europa Bildnummer 53206240 Date 17 07 2009 Copyright Imago PEMAX Demonstrators Protest before the Parliament in Reykjavik against the planned Accession Islands in the EU Objects 2009 Reykjavik Iceland politics Protests Protest action Flag National flag horizontal Kbdig Group photo Society Europe

Исландия стала первой в Европе страной с преобладанием женщин в парламенте 26.09.2021

Коалиция в составе Партии независимости, "Движения левых "зеленых" и Прогрессивной партии отстояла свое большинство в альтинге. Исландия стала первой в Европе страной, в парламенте которой женщин больше, чем мужчин.
View of the building housing Iceland's parliament on October 9, 2008 in Reykjavik. Icelanders are keeping cool heads despite their country slipping into a financial quagmire, but anger is mounting against politicians who liberalised the financial sector in the 1990s. AFP PHOTO / OLIVIER MORIN (Photo credit should read OLIVIER MORIN/AFP/Getty Images)

В Исландии могут возникнуть проблемы с формированием нового правительства 25.09.2021

В новый парламент Исландии из-за раздробленности политического ландшафта могут пройти девять партий - рекордное количество. В этом случае переговоры о создании правящей коалиции будут затруднены.

Катастрофа века в Греции: пожары невиданных масштабов. Европа в фокусе 12.08.2021

Также в программе: в Исландии разгорелся коррупционный скандал, 30 лет назад рухнула Берлинская стена, дикие лошади и их враги в Боснии и Герцеговине.
Belarus President Alexander Lukashenko gestures while addressing Prime Ministers from the Commonwealth of Independent States during a meeting, in Minsk, Belarus, Friday, May 28, 2021. Belarus' authoritarian leader is heading to Russia to seek assistance amid a bruising showdown with the European Union over the diversion of a flight to arrest a dissident journalist. Belarusian President Alexander Lukashenko is set to meet Friday with Russia's Vladimir Putin at his Black Sea residence in Sochi. (Sergei Shelega/BelTA Pool Photo via AP)

Пять стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси 14.07.2021

Ограничения на ввоз нефтепродуктов, удобрений и табачных изделий из Беларуси ввели Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.
Bühne des Eurovision Song Contest in Rotterdam 2021 ++++Im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung verwenden+++

Второй полуфинал "Евровидения-2021" начался в Роттердаме 20.05.2021

Среди фаворитов этого тура - Болгария, Исландия, Сан-Марино и Швейцария. На место в финале претендует и Наталья Гордиенко из Молдовы. Ее продюсирует Филипп Киркоров.
ARCHIV - 10.03.2011, Russland, Moskau: Der damalige US-Vizepräsident Joe Biden (l) gibt dem russischen Präsident Wladimir Putin die Hand. (zu dpa: «Kreml: Putin und Biden einig über Abrüstungsvertrag») Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Финляндия предложила площадку для встречи Путина и Байдена 14.04.2021

Как пишет газета Iltalehti, Финляндия предложила США и РФ провести встречу президентов этих стран на своей территории. С аналогичным предложением выступили Австрия и Исландия.
Germany's players pose for a group photo with the wording Human rights on their T-shirts prior to the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification football match Germany v Iceland in Duisburg, western Germany on March 25, 2021. (Photo by Tobias SCHWARZ / various sources / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/POOL/AFP via Getty Images)

ФИФА не накажет сборную Германии за акцию в связи с ЧМ в Катаре 26.03.2021

Перед отборочным матчем ЧМ-2022 с исландцами сборная Германии устроила акцию с требованием соблюдать права человека.
June 25, 2016 File picture dated 26 May 2016 of Icelandic presidential hopeful Gudni Th. Johannesson at Reykjavik University. Gudni Th. Johannesson has lead in every significant poll made since he announced his candidacy on May 5th 2016. Gudni is a history professor at the University of Iceland, distinguished for his studies on the history of the Icelandic presidency. He has studied prior presidents, the office of the president and written books and biographies on past presidents and candidates. EPA/Birgir Þór Harðarson +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/B. Harðarson

Действующий президент Исландии одержал победу на выборах 28.06.2020

Гудни Йоханнессон набрал на выборах президента Исландии 92,2 процента голосов. Его соперник Гудмундур Франклин Йонссон заручился поддержкой 7,8 процента избирателей.
June 25, 2016 File picture dated 26 May 2016 of Icelandic presidential hopeful Gudni Th. Johannesson at Reykjavik University. Gudni Th. Johannesson has lead in every significant poll made since he announced his candidacy on May 5th 2016. Gudni is a history professor at the University of Iceland, distinguished for his studies on the history of the Icelandic presidency. He has studied prior presidents, the office of the president and written books and biographies on past presidents and candidates. EPA/Birgir Þór Harðarson +++(c) dpa - Bildfunk+++ | (c) picture-alliance/dpa/B. Harðarson

Выборы в Исландии: фаворитом считается действующий президент 27.06.2020

У президента Исландии Гудни Йоханнессона есть все шансы занимать свой пост еще четыре года: по прогнозам, он может получить 90 процентов голосов на проходящих в стране выборах.
29.01.2020, Österreich, Wien: Im Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie der Medizinischen Universität Wien werden Laboruntersuchungen zur Abklärung des Coronavirus vorgenommen. Foto: Hans Punz/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Коронавирус привел к ограничению авиаперелетов в Европе 13.03.2020

Австрия, Молдавия, Казахстан ограничивают регулярные авиарейсы с целью сдержать распространение вируса SARS-CoV-2. Исландия закрывает школы, Болгария вводит режим ЧС, а Испания - "тревожное положение".
Stadtsee Tjoernin und Innenstadt, gesehen von der Hallgrimskirkja, Island, Reykjavik | Tjoernin lake, view from Hallgrimskirkja, Iceland, Reykjavik | Verwendung weltweit

В Исландии из-за коронавируса введено чрезвычайное положение 07.03.2020

Введение режима чрезвычайной ситуации вызвано тем, что зарегистрированы два первых случая заражения SARS-CoV-2 в самой стране. До сих пор все инфицированные в Исландии заражались в Австрии или Италии.

View of Breidamerkurjokull Glacier and Vatnajokull Ice Cap behind, South East Iceland, Iceland, Polar Regions | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Исландии открывают мемориальную доску растаявшему глетчеру 18.08.2019

Из-за изменений климата Исландия лишилась ледника Окйёкюдль, исследователи решили почтить его память.
12.05.2019 TEL AVIV 20190512 Islands artister Hatari anländer till invigningsfesten av Eurovision 2019. Foto Henrik Montgomery / TT kod 10060 |

Организатор "Евровидения" обдумывает санкции против Исландии из-за палестинского флага 21.05.2019

ЕВС заявил, что демонстрация на "Евровидении" флагов непризнанных стран противоречит правилам конкурса. Какие меры будут приняты против Исландии, представители которой держали палестинские флаги, пока неясно.
ARCHIV - 20.12.2018, Japan, Kushiro: Dieses Foto vom September 2017 zeigt einen Zwergwal, der nach einem Walfang für wissenschaftliche Zwecke im Hafen von Kushiro entladen wird. Japan will aus Frust über das bestehende Walfang-Moratorium angeblich aus der Internationalen Walfangkommission (IWC) austreten. Foto: Uncredited/Kyodo News/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Япония впервые за 30 лет возобновит коммерческий промысел китов 26.12.2018

Япония в 2019 году выйдет из Международной комиссии по промыслу китов. В Токио недовольны мораторием на китобойный промысел, действующий уже на протяжении 30 лет.
03.10.2018 +++ Haus von Peter Weiss in Island DW Copyright

Дом посреди дикой природы (видео) 29.10.2018

Баварец построил дом в Исландии. Вокруг ни души - только природа и красивая панорама. Давайте посмотрим, как ему это удалось.
Показать еще