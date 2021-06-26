Работать меньше, получая столько же? Что показал эксперимент в Исландии

Исландия ввела 4-дневную рабочую неделю, но не по всей стране. Тем не менее для многих работающих рабочее время существенно сократилось, а зарплата осталась прежней. Это стало возможным благодаря результатам проведенного недавно исследования, согласно которым, госслужащие, работая меньше часов в неделю, выполняют свои обязанности более продуктивно и чувствуют себя более здоровыми и довольными жизнью.

Почему в Исландии хотят сократить рабочую неделю?

Все началось в 2015 и 2017 годах. Тогда городские власти Рейкьявика и правительство Исландии договорились провести два крупных эксперимента. В них участвовали более 2500 городских и государственных служащих. Их рабочее время сократили с 40 до 35-36 часов в неделю, зарплата при этом осталась прежней. Спектр деятельности участников эксперимента был довольно широк - от рядового офисного сотрудника до руководства детскими садами и больницами.

Усталость - результат переработки и сверхурочных

2500 чиновников в крошечной Исландии - это один процент работающих граждан. Эксперимент продлился до 2019 года, что позволило собрать много данных, которые проанализировали ученые. Основной результат был таков: несмотря на меньшее количество часов работы в неделю, продуктивность у работающих оказалась выше, а их самочувствие лучше.

"Самочувствие резко улучшилось по широкому спектру показателей, от испытываемого каждодневно стресса и синдрома выгорания до состояния здоровья и качества жизни, включая баланс между работой и личной жизнью", - говорится в докладе, который подготовили по итогам эксперимента исландская Организация за устойчивую демократию (Alda) и британский аналитический центр Autonomy. Это первый документ, в котором обобщены результаты исследований, проводившихся с 2015 по 2019 год.

Что думают о сокращении рабочей недели работодатели

По результатам исследования не подтвердились сомнения большинства работодателей, которые были убеждены в том, что переход на четырехдневку приведет к увеличению количества работы и сверхурочных часов. "Проведенные исследования опровергают эти опасения", - говорится в докладе. Сотрудники действительно работали меньше, но лучше организовывали свое рабочее время, например, благодаря более коротким и эффективным совещаниям. Менеджеры также выиграли от этого, работая меньше, отмечается в докладе.

В Германии уже давно есть сторонники идеи сокращения рабочей недели (фото из архива)

То, что сокращение рабочей недели может быть успешным, подтверждали и более ранние исследования. В результате сопротивление четырехдневной рабочей неделе со стороны работодателей, представляющих государственные или муниципальные власти, в Исландии уменьшилось. В трудовых договорах, заключенных за последние два года, рабочее время было значительно сокращено.

Как сказано в докладе, от перехода на четырехдневную рабочую неделю получают выгоду 170 000 работников, состоящих в профсоюзах. Общая численность трудоспособного населения Исландии - 197 000 человек. "Это означает, что 86 процентов работающего населения сейчас имеют либо сокращенную рабочую неделю, либо механизмы, позволяющие этого добиться", - говорится в докладе. В частности, речь идет о 36-часовой рабочей неделе для большинства и 32-часовой для тех, кто работает посменно. "Это самый большой прогресс, который мы наблюдали за последние 40 лет", - заявила Гудбьёрг Палсдоттир, президент Исландской организации медсестер.

Во многих случаях переход на сокращенную рабочую неделю может произойти без дополнительных затрат, что важно для государства. Например, в секторе здравоохранения Исландии это было невозможно, поскольку приходилось нанимать дополнительный персонал, что вело к увеличению расходов.

Последуют ли примеру Исландии другие?

Могут ли результаты эксперимента пригодиться другим странам? Ведь, по данным европейского ведомства Eurostat, исландцы до сих пор работали значительно больше, чем другие жители скандинавских стран или немцы. Например, среднее рабочее время в неделю для работников с полной занятостью в Исландии в 2019 году составило 44 часа. В Дании и Норвегии - чуть менее 39 часов, в Финляндии и Швеции - 40, а в Германии - 41.

Совсем другую картину рисует статистика по количеству фактически отработанных часов в год. Согласно данным ОЭСР, в Германии работают меньше всего - 1332 часа в год. Исландия находится на десятом месте с 1435 часами.

Результаты эксперимента мотивируют многих в Исландии. Сокращение рабочего времени означает, что у работающих людей появится "больше свободы, гибкости и контроля над своим временем", цитируют авторы доклада депутата парламента от Лево-зеленого движения Бьяркей Ольсен Гуннарсдоттир. "Мы должны продолжать идти по этому пути и в качестве следующего шага сократить рабочее время в неделю до 30 часов", - заключила она.

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