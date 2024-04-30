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Исландия обязалась поддерживать Украину до 2028 года

Жан Рофе
30 апреля 2024 г.

Парламент Исландии проголосовал за резолюцию о поддержке Украины сроком на четыре года. Помощь Киеву заложат в бюджет страны.

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Флаг Украины возле монумента "Родина-Мать" в Киеве (фото из архива)
Флаг Украины возле монумента "Родина-Мать" в Киеве (фото из архива)Фото: President Of Ukraine/APA Images/dpa/picture alliance

Парламент Исландии принял резолюцию о долгосрочной поддержке Украины на период 2024-2028 годов. Документ, предложенный министром иностранных дел страны, был одобрен в понедельник, 29 апреля, подавляющим большинством голосов, сообщила пресс-служба исландского правительства.

Глава МИД Исландии Тордис Гильфадоттир приветствовала это решение, отметив, что твердая поддержка Украины является важнейшим вопросом безопасности, который стоит перед Исландией и Европой.

"Международная правовая система, на которой основывается наша безопасность и уровень жизни, оказалась под угрозой из-за грубого вторжения России в Украину. Поэтому мы должны внести свой вклад в защиту Украины решительным и конкретным образом", - подчеркнула министр. По ее словам, на основе этой резолюции в бюджете страны "закладывается прочный фундамент для нашей целенаправленной поддержки Украины".

Долгосрочная помощь Киеву будет направлена на поддержку независимости, суверенитета, границ, безопасности гражданского населения, гуманитарной помощи и восстановительных работ в Украине, отмечается в пресс-релизе.

Зеленский: Исландия - надежный друг, партнер и союзник

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил исландские власти за поддержку. "Исландия является надежным другом, партнером и союзником Украины. Мы высоко ценим мощную и всестороннюю политическую и финансовую помощь Исландии в противодействии российской агрессии", - написал он в соцсети X.

В конце марта правительство Исландии объявило, что предоставит около 2 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии.

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