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Город в России, административный центр Иркутской области и Иркутского района.
Белорусский грузовой самолет разбился при попытке совершить посадку. Самолет возвращался в аэропорт базирования после доставки продовольствия в Чукотской АНО.
Представители организации "Свидетели Иеговы в России" сообщили, что силовики применили насилие к верующим во время массовых обысков 4 октября в Иркутске.
Массовая голодовка в ИК-2 в Ангарске продолжается с 10 сентября, но начальник колонии уведомил о ней прокуратуру только после огласки в СМИ 13 сентября, заявил проект "Гулагу.нет".
На месте крушения самолета L-410 найдены бортовые самописцы, продолжаются следственные действия. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию.
Четыре человека погибли, 12 пострадали на борту L-410, совершившего жесткую посадку близ села Казачинское Иркутской области.
По словам главы Минприроды, режим ЧС позволит активнее перебрасывать в Якутию и Иркутскую область группировки для тушения. Площадь пожаров составляет, по официальным данным, 6 млн и 123 тыс. гектаров соответственно.
В якутских селах Кальвицы и Харыялах из-за угрозы лесных пожаров началось отселение людей. Более 430 населенных пунктов Иркутской области оказались в зоне задымления.
Дмитрия Надеина обвиняют в "оправдании терроризма" из-за поста в соцсети "В контакте", посвященного теракту в здании ФСБ в Архангельске.
В Москве, Петербурге и ряде других крупных городов РФ прошли акции в поддержку протестующих в Хабаровске. Самой массовой стала демонстрация в Иркутске.
Работники скорой помощи записали видеообращение, в котором говорят о невыполнении президентских обещаний о выплатах тем, кто работает с заболевшими COVID-19.
В ходе беспорядков в исправительной колонии № 15 города Ангарска Иркутской области заключенные подожгли цех деревообработки, находящийся на территории учреждения.
Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство Бориса Немцова. Он находится в колонии для бывших силовиков в Иркутске. Фотографии с застолья с участием Дадаева нашли в социальной сети.
Исследования, проведенные в лаборатории Новосибирска, не подтвердили наличие коронавируса у вернувшихся с каникул из Китая иркутских студентов.
Состояние экологии россияне считают одним из ключевых факторов, влияющих на качество жизни. DW - об основных событиях 2019 года, отразившихся на экологической ситуации в РФ, и их последствиях.
В перечень Роскомнадзора также вошли популярные сообщества и личные аккаунты в соцсетях. Чаще всего информация, признанная недостоверной, касалась взрывов в Дзержинске и наводнения в Иркутской области.
Четырех сторонников Габышева, продолживших путь в Москву после насильственного возвращения шамана в Якутск, задержали в Иркутске. Об этом сообщил DW координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
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