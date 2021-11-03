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Иркутск

Город в России, административный центр Иркутской области и Иркутского района.

IRKUTSK REGION, RUSSIA - NOVEMBER 3, 2021: A view of the crash site of an Antonov An-12 transport aircraft near the village of Pivovarikha. The plane crashed on its way from Yakutsk to Irkutsk. Irkutsk Region Government/TASS

Под Иркутском при крушении самолета погибли семь человек 03.11.2021

Белорусский грузовой самолет разбился при попытке совершить посадку. Самолет возвращался в аэропорт базирования после доставки продовольствия в Чукотской АНО.
19.03.2017 ST PETERSBURG, RUSSIA - MARCH 19, 2017: A sign outside the Russian administrative centre of Jehovah's Witnesses based in the town of Solnechnoye. Russia's Justice Ministry has filed a lawsuit against Jehovah's Witnesses to declare it an extremist organisation, a hearing of Russia's Supreme Court scheduled for April 5, 2017. Alexander Demianchuk/TASS |

"Свидетели Иеговы" в Иркутске рассказали о пытках при задержании 11.10.2021

Представители организации "Свидетели Иеговы в России" сообщили, что силовики применили насилие к верующим во время массовых обысков 4 октября в Иркутске.
03/02/2021 Stacheldraht | Russland JVA Sacharowo bei Moskau | bei Nawalny-Protesten Verhaftete

Иркутские заключенные объявили голодовку в знак протеста против пыток 13.09.2021

Массовая голодовка в ИК-2 в Ангарске продолжается с 10 сентября, но начальник колонии уведомил о ней прокуратуру только после огласки в СМИ 13 сентября, заявил проект "Гулагу.нет".
Emergency specialists work on the site of the L-410 aircraft crash near the village of Kazachinkoye, Irkutsk region, Russia September 13, 2021. Russian Emergency Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

Основными версиями авиакатастрофы под Иркутском стали ошибка пилотов и отказ техники 13.09.2021

На месте крушения самолета L-410 найдены бортовые самописцы, продолжаются следственные действия. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию.
ARCHIV 2012 **** ITAR-TASS: IVANOVO, RUSSIA. SEPTEMBER 28, 2012. An ambulance in a street. (Photo ITAR-TASS/ Vladimir Smirnov)

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку под Иркутском 12.09.2021

Четыре человека погибли, 12 пострадали на борту L-410, совершившего жесткую посадку близ села Казачинское Иркутской области.

Ein Feuerwehrmann steht am Ort eines Waldbrands im Gebiet Gorny Ulus westlich von Jakutsk. Die Waldbrandsituation in Russland nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Im flächenmäßig größten Land der Erde meldeten die Behörden am 07.08.2021 mehr als 250 Brände mit einer Gesamtfläche von mehr als drei Millionen Hektar. +++ dpa-Bildfunk +++

В Иркутской области и Якутии из-за пожаров предложили ввести режим ЧС 10.08.2021

По словам главы Минприроды, режим ЧС позволит активнее перебрасывать в Якутию и Иркутскую область группировки для тушения. Площадь пожаров составляет, по официальным данным, 6 млн и 123 тыс. гектаров соответственно.
This image made from video provided by the RU-RTR Russian television provided Thursday, July 2, 2020, shows firefighters work on a site of a forest fire in the republic of Sakha also knows as Yakutia, Russia Far East. More than 2,000 hectares of forest were alight over a large area of the Russia's region, according to the ministry of emergency situations. The fires already destroyed over a million hectares of forest, the number of wildfires has been increased in the past 24 hours. Strong winds are helping to spread the blaze. (RU-RTR Russian Television via AP) RUSSIA OUT

Лесные пожары в Якутии угрожают более чем десятку населенных пунктов 08.08.2021

В якутских селах Кальвицы и Харыялах из-за угрозы лесных пожаров началось отселение людей. Более 430 населенных пунктов Иркутской области оказались в зоне задымления.
Symbol für Gerichtsentscheidung

Военный суд отправил на принудительное лечение активиста из Иркутска 26.07.2021

Дмитрия Надеина обвиняют в "оправдании терроризма" из-за поста в соцсети "В контакте", посвященного теракту в здании ФСБ в Архангельске.

Pigeons fly above a participant during an anti-Kremlin rally in support of former governor of Khabarovsk Region Sergei Furgal, who was arrested on murder charges, in Saint Petersburg, Russia August 1, 2020. The placard reads: Khabarovsk is just the beginning! REUTERS/Anton Vaganov

В городах России прошли акции солидарности с Хабаровском 01.08.2020

В Москве, Петербурге и ряде других крупных городов РФ прошли акции в поддержку протестующих в Хабаровске. Самой массовой стала демонстрация в Иркутске.
12.05.2020, Russland, Moskau: 6240320 12.05.2020 Hospital's employees wearing personal protective equipment (PPE) transport a patient to a hospital complex for COVID-19 patients in Kommunarka settlement, in Moscow, Russia. Iliya Pitalev / Sputnik Foto: Iliya Pitalev/Sputnik/dpa |

Врачи Иркутска требуют обещанных доплат за работу во время пандемии 16.05.2020

Работники скорой помощи записали видеообращение, в котором говорят о невыполнении президентских обещаний о выплатах тем, кто работает с заболевшими COVID-19.
10.04.2020, Russland, Angarsk: IRKUTSK REGION, RUSSIA - APRIL 10, 2020: A video screen grab shows a fire at Angarsk's Correctional Facility No 15; according to a source in law enforcement authorities, convicts started a prison riot on April 9, resulting in an assault against a prison officer and an arson. Best quality available. Russian Investigative Committee/TASS Foto: Russian Investigative Committee/TASS/dpa |

В Иркутской области произошел бунт в колонии 10.04.2020

В ходе беспорядков в исправительной колонии № 15 города Ангарска Иркутской области заключенные подожгли цех деревообработки, находящийся на территории учреждения.
8. März Zaur Dadayev, charged with involvement in the murder of Russian opposition figure Boris Nemtsov, speaks inside a defendants' cage in Moscow, March 8, 2015. Two men have been charged with involvement in the murder of Russian opposition figure Boris Nemtsov, the spokeswoman for a Moscow court told reporters on Sunday. The two charged are Anzor Gubashev and Dadayev, said Anna Fadeyeva, spokeswoman for the Basmanny district court. REUTERS/Tatyana Makeyeva (RUSSIA - Tags: CRIME LAW POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

"В контакте" нашли фото из колонии с убийцей Бориса Немцова 12.02.2020

Заур Дадаев был приговорен к 20 годам лишения свободы за убийство Бориса Немцова. Он находится в колонии для бывших силовиков в Иркутске. Фотографии с застолья с участием Дадаева нашли в социальной сети.
23.01.2020, Berlin: Eine Laborantin sortiert im Institut für Virologie an der Charité Berlin Mitte, in dem Untersuchungen zum Coronavirus laufen Proben. Die chinesische Regierung hat die besonders schwer von der durch den Coronavirus ausgelösten neuen Lungenkrankheit betroffene Millionenmetropole Wuhan praktisch abgeriegelt. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Иркутске госпитализированы пять студентов с подозрением на коронавирус 25.01.2020

Исследования, проведенные в лаборатории Новосибирска, не подтвердили наличие коронавируса у вернувшихся с каникул из Китая иркутских студентов.
03.02.2019, Russland, Arkhangelsk: ARKHANGELSK, RUSSIA - FEBRUARY 3, 2019: A rally against new solid waste landfills in the Russian North, dumps sites for Moscow rubbish and for waste sorting and recycling. Alexei Lipnitsky/TASS Foto: Alexei Lipnitsky/TASS/dpa |

Как защищали и губили окружающую среду в России в 2019 году 27.12.2019

Состояние экологии россияне считают одним из ключевых факторов, влияющих на качество жизни. DW - об основных событиях 2019 года, отразившихся на экологической ситуации в РФ, и их последствиях.
14.05.2017, Würfel mit Fakt und Fake, Fakt, Tatsachen, Fake, Lüge, Falschmeldung, Würfel 14 05 2017 Dice with Fact and Fake Fact Facts Fake Lie Wrong message Dice

Роскомнадзор отнес Gazeta.ru и РБК к распространителям фейковых новостей 29.11.2019

В перечень Роскомнадзора также вошли популярные сообщества и личные аккаунты в соцсетях. Чаще всего информация, признанная недостоверной, касалась взрывов в Дзержинске и наводнения в Иркутской области.
Sept. 26, 2009 - Irkutsk, Siberia, Russia - Wooden log house to historic city center of Irkutsk. Irkutsk settlement, 130 quarter. Irkutsk, Siberia, Russian Federation PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn281 Sept 26 2009 Irkutsk Siberia Russia Wooden Log House to Historic City Center of Irkutsk Irkutsk Settlement 130 Quarter Irkutsk Siberia Russian Federation PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAn281

Четырех сторонников шамана Габышева задержали в Иркутске 22.09.2019

Четырех сторонников Габышева, продолживших путь в Москву после насильственного возвращения шамана в Якутск, задержали в Иркутске. Об этом сообщил DW координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
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