 Иоганну Себастьяну Баху удалили из груди осколок гранаты (фото) | Кадр дня | DW | 02.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

Иоганну Себастьяну Баху удалили из груди осколок гранаты (фото)

На этой неделе памятник великому немецкому композитору после чистки и реставрации вернули на постамент в тюрингском Айзенахе.

Айзенах

Айзенах • Этот памятник Иоганну Себастьян Баху (Johann Sebastian Bach) был установлен на родине великого немецкого композитора в тюрингском городе Айзенахе в 1884 году. В середине августа этого года бронзовую фигуру отправили в Берлин в специальную мастерскую, чтобы основательно очистить и отреставрировать - в частности, удалить из груди осколок гранаты, находившийся там еще со времен Первой мировой войны. На этой неделе 1,4-тонный памятник, покрытый защитным слоем из воска, вновь водрузили на пьедестал. Работы обошлись в 84 тысячи евро и были оплачены из земельного и городского бюджетов, а также за счет пожертвований.

Иоганн Себастьян Бах родился в Айзенахе в 1685 году. Будущий всемирно известный композитор покинул этот город в десятилетнем возрасте. В 1907 году здесь открыли Дом Баха (Bachhaus), который сейчас ежегодно посещают 60 тысяч человек. В Тюрингии также ежегодно проводятся Баховские недели - самый большой фестиваль классической музыки в этой федеральной земле.

Смотрите также:
Дорога классиков в Тюрингии 

  • Садовый домик Гёте, Веймар (1890 год)

    Немецкая дорога классиков

    По Тюрингии

    300-километровый маршрут Дорога классиков (Klassikerstraße) проложен по Тюрингии и напоминает на карте восьмерку. Он проходит по здешним местам, связанным с именами поэтов и писателей, ученых, философов, композиторов и других выдающихся личностей. Среди них - Шиллер, Бах, Лист, Лютер и Святая Елизавета. На этом снимке - Садовый домик Гёте в Веймаре, но мы стартуем в Айзенахе.

  • Гравюра 1880 года

    Немецкая дорога классиков

    Дом-музей Баха в Айзенахе

    В этом тюрингском городе родился Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). В 1907 году здесь открыли Дом-музей Баха - первый в мире, посвященный этому великому немецкому композитору. Находится он в одном из старейших жилых зданий Айзенаха - в котором, как ошибочно предполагалось раньше, он родился.

  • Айзенах

    Немецкая дорога классиков

    Дом Лютера в Айзенахе

    В 1498-1501 годах в Айзенахе посещал школу Мартин Лютер. В доме, где он жил, в 1956 году был открыт музей, посвященный основоположнику Реформации в Германии.

  • Комната Мартина Лютера в замке Вартбург

    Немецкая дорога классиков

    Вартбург

    Над Айзенахом возвышается замок Вартбург. В XII веке здесь проходили турниры миннезингеров, которым позже Рихард Вагнер посвятил своего "Тангейзера". В 1221-1227 годах жила Святая Елизавета. В 1521-1522 под именем Юнкер Йорг скрывался Мартин Лютер. На фотографии - комната, в которой он перевел на немецкий язык Новый завет.

  • Фриденштайн

    Немецкая дорога классиков

    Гота

    Символом Готы является раннебарочный замок-дворец Фриденштайн, построенный в XVII веке. В нем расположено несколько музеев, а также находится Театр Экгофа, в котором сохранилось до сих пор функционирующее оборудование для сцены барочных времен - самое старое в мире.

  • Фрагмент картины Влюбленная пара из Готы

    Немецкая дорога классиков

    Художественная коллекция

    Жемчужиной художественной коллекции замка Фриденштайн является эта картина - "Влюбленная пара из Готы" (Gothaer Liebespaar). Она считается первым крупноформатным двойным портретом в истории немецкой станковой живописи, написанным не на религиозную тему. Он был создан неизвестным художником около 1480 года.

  • Эрфуртский собор и церковь Святого Северина, Эрфурт

    Немецкая дорога классиков

    Эрфурт

    Следующая остановка на Дороге классиков - в столице Тюрингии Эрфурте, основанном в 742 году. В Средние века принадлежал к числу самых богатых в Европе, о чем сейчас напоминают Старый город со знаменитым Мостом лавочников, Эрфуртский собор и церковь Святого Северина (фото), а также университет, основанный более шести веков назад.

  • Августинский монастырь, Эрфурт

    Немецкая дорога классиков

    Августинский монастырь

    Десять лет своей жизни в Эрфурте провел Мартин Лютер. Здесь он посещал университет и позже стал монахом. На фотографии - внутренний двор католического Августинского монастыря, в котором будущий отец немецкого протестантизма изучал теологию. В историю города также вписаны имена Гёте, Гердера, Шиллера и Баха.

  • Мост лавочников (Кремербрюке), Эрфурт

    Немецкая дорога классиков

    Кремербрюке

    Мост лавочников - Кремербрюке - считается самым длинным застроенным мостом в Европе. Первый был деревянным. Каменный возвели в 1325 году. В расположенном здесь доме "У черного коня" жил двоюродный дедушка Иоганна Себастьяна Баха - Иоганн Бах (1604-1673), считающийся первым композитором в истории этой знаменитой музыкальной династии.

  • Памятник Гёте и Шиллеру перед Национальным театром, Веймар

    Немецкая дорога классиков

    Веймар

    Этот небольшой город расположен в самом сердце Германии. С 1775 года и до своей смерти в 1832 году в Веймаре жил Иоганн Вольфганг фон Гёте. Фридрих Шиллер, скончавшийся в 1805 году, провел здесь последние шесть лет своей жизни. Они похоронены на городском кладбище в Княжеском склепе, а этот памятник установлен перед Национальным театром.

  • Веймар

    Немецкая дорога классиков

    Город знаний и искусств

    Вот дом Гёте в Веймаре на гравюре 1850 года. Однако история города связана не только с классиками немецкой литературы, но и с Веймарской республикой и Баухаузом. Среди других знаменитостей, оставивших свой след в истории города, значатся имена Лукаса Кранаха Старшего, Фридриха Ницше и Мартина Гропиуса.

  • Библиотека Анны Амалии, Веймар

    Немецкая дорога классиков

    Библиотека Анны Амалии

    Особое место среди достопримечательностей Веймара занимает историческая Библиотека Анны Амалии - одна из наиболее известных библиотек в Германии. Герцогиня Анна Амалия Брауншвейгская (1739-1807) особенно заботилась о процветании наук и искусств в этом тюрингском городе. Частыми собеседниками герцогини были Гёте и Шиллер. Под библиотеку она отдала один из своих дворцов.

  • Выставка в Йенском университете имени Фридриха Шиллера

    Немецкая дорога классиков

    Йена

    Город Йена известен во всем мире благодаря высококачественной оптике. Решающую роль в развитии этой отрасли сыграли труды Эрнста Аббе в области физики и Карла Цейса в сфере точной механики, позволившие кардинально улучшить качество микроскопов. Позже к ним присоединился химик Отто Шотт - основатель Йенского стекольного производства. Также в здешнем университете преподавали Гёте и Шиллер.

  • Рудольштадт

    Немецкая дорога классиков

    Рудольштадт

    В Рудольштадте, который также называют "Малым Веймаром", в 1788 году произошла первая встреча Гёте и Шиллера. Шиллер влюбился здесь в Шарлотту фон Лангенфельд. Сейчас в их доме в Рудольштадте работает музей. Здесь сохранилось много зданий домов эпохи Ренессанса, а над городом возвышается барочный княжеский замок Хайдексбург.

  • Охотничий дом Габельбах, Ильменау

    Немецкая дорога классиков

    Ильменау

    Серебро и медь в Ильменау начали добывать, предположительно, еще в XIII веке. В 1776 году сюда прибыл советник герцога Иоганн Вольфганг фон Гёте с поручением восстановить горное дело, простаивавшее несколько десятилетий. Однако его попытки результатов не принесли. На фотографии - охотничий дом Габельбах, в котором он часто бывал.

  • Театральный музей, Мейнинген

    Немецкая дорога классиков

    Мейнинген

    Название этого города вошло в историю театрального искусства. Последний здешний правитель - герцог Саксен-Мейнингена Георг II (1826-1914) увлекался театром и даже был прозван "театральным герцогом". Он стал инициатором революционных изменений - впервые выдвинул принцип подчинения всех компонентов спектакля единому замыслу. На фотографии - городской Театральный музей.

  • Старый город, Арнштадт

    Немецкая дорога классиков

    Арнштадт

    Путешествие по Дороге классиков завершим в Арнштадте - старейшем городе Тюрингии. Он славится своей фахверковой архитектурой, а на центральной площади установлен памятник Иоганну Себастьяну Баху. Именно в здешней городской церкви, носящей сейчас его имя, он в 18-летнем возрасте получил свою первую должность органиста.

    Автор: Максим Нелюбин


10 причин посетить Тюрингию 

  • Эрфурт
    Еще по теме

    Достопримечательности Тюрингии

    Эрфурт

    Путешествие по Тюрингии начинаем в столице этой земли Эрфурте. Иногда его называют "самым северным городом Италии", впрочем, на этот титул также претендует, например, баварский Регенсбург. В число наиболее известных эрфуртских достопримечательностей входит Мост лавочников (Krämerbrücke). Он полностью застроен домами и является самым длинным таким мостом в Европе. Его возвели здесь в XIV веке.

  • Хайних
    Еще по теме

    Достопримечательности Тюрингии

    Национальный парк Хайних

    Из города - на природу. В Тюрингии находится национальный парк Хайних (Hainich). Вместе с другими такими первобытными буковыми лесами Германии эта заповедная пуща включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетители могут совершить здесь прогулку среди крон деревьев - по специальной дорожке, проложенной на 24-метровой высоте.

  • Вартбург
    Еще по теме

    Достопримечательности Тюрингии

    Вартбург

    Этот средневековый замок около Айзенаха также внесен список Всемирного наследия. Вартбург занимает особое место в истории немецкой Реформации, 500-летие начала которой отмечается в 2017 году. После предания анафеме и наложения имперской опалы здесь нашел убежище Мартин Лютер. Комната, в которой он жил и работал, стала местом паломничества почти сразу после его смерти.

  • Айзенах

    Достопримечательности Тюрингии

    Бах

    Из Вартбурга спустимся в соседний город. В 1685 году в Айзенахе родился Иоганн Себастьян Бах. Будущий всемирно известный композитор покинул его в десятилетнем возрасте. В 1907 году здесь открыли Дом Баха (Bachhaus), который сейчас ежегодно посещает 60 тысяч человек. Отметим также, что ежегодно в Тюрингии проводятся Баховские недели - самый большой фестиваль классической музыки в этой земле.

  • Дом Гете на гравюре 1850 года
    Еще по теме

    Достопримечательности Тюрингии

    Гёте

    В Тюрингии есть много мест, в которых обязательно должны побывать любители классической литературы. Например, в этом доме в Веймаре целых полвека жил и работал Иоганн Вольфганг фон Гёте - вплоть до своей смерти в 1832 году. Среди прочих произведений именно здесь были созданы роман "Избирательное сродство" и трагедия "Фауст". На фото - гравюра 1850 года.

  • Веймар

    Достопримечательности Тюрингии

    Шиллер

    В Веймаре также находится дом Фридриха Шиллера, в котором поэт провел три последних года жизни. Здесь он регулярно встречался с Гёте. В этом же городе расположен Архив Гёте и Шиллера - старейший литературный архив Германии. В нем хранятся документы из наследия более 130 писателей, ученых, философов, композиторов и художников, а также архивы ряда издательств и литературных обществ.

  • Столярная мастерская в Баухаузе, 1923 год
    Еще по теме

    Достопримечательности Тюрингии

    Баухауз

    От классической литературы в Веймаре - рукой подать до современной архитектуры. Именно в этом городе в 1919 году Вальтер Гропиус создал свою Высшую школу строительства и художественного конструирования - Баухауз. Позже она переехала в Дессау. Преподаватели и ученики Баухауза произвели революцию в прикладном искусстве и архитектуре XX века. В Веймаре можно посетить музей, посвященный его истории.

  • Тюрингский лес
    Еще по теме

    Достопримечательности Тюрингии

    Тюрингский лес

    Завершая путешествие, заглянем в Тюрингский лес. Здесь проходит часть 170-километрового пешеходного маршрута Ренштайг (Rennsteig). Ежегодно по нему путешествует около ста тысяч человек. Отметим также, что в этой восточногерманской федеральной земле находится часть горного региона Гарц, который также пользуется популярностью среди любителей отдыха на природе.

  • Тюрингские колбаски
    Еще по теме

    Достопримечательности Тюрингии

    Тюрингские колбаски

    Свежий воздух повышает аппетит. Голод можно утолить с помощью традиционного тюрингского фастфуда - знаменитых местных жареных колбасок - Thüringer Rostbratwurst. Это название включено в список региональных деликатесов. В рецепт входят свиной фарш, соль, перец, майоран, тмин и чеснок. Подают их обычно с булочкой и тюрингской горчицей.

  • Карты

    Достопримечательности Тюрингии

    Скат

    Напоследок рекомендуем один из тюрингских сувениров. Около 1820 года здесь в городе Альтенбурге придумали карточную игру скат, ставшую популярной во всей Германии. В этом же городе в 1509 году была напечатана самая старая из дошедших до наших дней немецких игровых карт. Их выпускают в этом городе до сих пор - не только для своих игроков, но и на память для туристов.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Где можно увидеть музыку Баха

В саксонском городе Лейпциге начинает работу световое мультимедийное шоу "Bach Experience". (13.06.2019)  

Поездка по Тюрингии - по местам Гёте, Шиллера и Баха

По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города. (03.04.2018)  

Бах в модном французском стиле

В этой передаче из цикла "DW в гостях у радио "Орфей" мы приглашаем на открытие Баховского фестиваля в Лейпциге. (24.06.2019)  

Passio-Compassio: Бах и суфийская традиция

Ансамбль "Sarband" специализируется на диалоге культур и необычных прочтениях классики. (27.04.2015)  

Passio-Compassio: Бах и древнехристианские песнопения

Ансамбль Sarband специализируется на диалоге культур и необычных прочтениях классики. (30.03.2015)  

Passio-Compassio: Бах на арабском языке

Ансамбль "Sarband" специализируется на диалоге культур и необычных прочтениях классики. (24.03.2015)  

Орган под сводами церкви Св. Фомы: Макс Регер

Наш новый цикл подкастов посвящен немецкой органной музыке. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге. (20.10.2014)  

Орган под сводами церкви Св. Фомы: Ференц Лист

Наш новый цикл подкастов посвящен немецкой органной музыке. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге. (13.10.2014)  

Орган под сводами церкви Св. Фомы: Йозеф Габриэль Райнбергер

Наш новый цикл подкастов посвящен немецкой органной музыке. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге. (29.09.2014)  

Бах под сводами церкви Святого Фомы: Christie, aller Welt Trost

Наш новый цикл подкастов DW посвящен органной музыке Иоганна Себастьяна Баха. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге. (08.09.2014)  

Бах под сводами церкви Святого Фомы: Kyrie

Наш новый цикл подкастов DW посвящен органной музыке Иоганна Себастьяна Баха. Записи с Баховского фестиваля в Лейпциге. (25.08.2014)  

Буйная молодость Иоганна Себастьяна: как Бах нарушал закон

Великий композитор в молодости не отличался особым уважением к закону. Некоторые из его поступков могли бы и сегодня привести к уголовной и административной ответственности. (20.04.2016)  

Достопримечательности Тюрингии  

Немецкая дорога классиков  

Аудио- и видеофайлы по теме

Айзенах - город музыки  

Культура на колесах  

Германия переживает туристический бум  

Также по теме

Weimarer Zwiebelmarkt BdT

Луковый рынок в Веймаре - народный праздник, который любил Гёте (фото) 11.10.2019

В тюрингском городе немецких литературных классиков открылся очередной традиционный Луковый рынок - Weimarer Zwiebelmarkt.

BdT - Leipzig | Multimediale Lichtshow Bach Experience

Где можно увидеть музыку Баха (фото) 13.06.2019

В саксонском городе Лейпциге начинает работу световое мультимедийное шоу "Bach Experience".

BdTD Deutschland | Beethoven-Installation in Bonn

Один угрюмый Бетховен - хорошо, 700 улыбающихся Бетховенов - лучше (фото) 16.05.2019

Немецкий город Бонн готовится отметить 250-летний юбилей родившегося здесь музыкального гения.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера