Иоганну Себастьяну Баху удалили из груди осколок гранаты (фото)

Айзенах • Этот памятник Иоганну Себастьян Баху (Johann Sebastian Bach) был установлен на родине великого немецкого композитора в тюрингском городе Айзенахе в 1884 году. В середине августа этого года бронзовую фигуру отправили в Берлин в специальную мастерскую, чтобы основательно очистить и отреставрировать - в частности, удалить из груди осколок гранаты, находившийся там еще со времен Первой мировой войны. На этой неделе 1,4-тонный памятник, покрытый защитным слоем из воска, вновь водрузили на пьедестал. Работы обошлись в 84 тысячи евро и были оплачены из земельного и городского бюджетов, а также за счет пожертвований.

Иоганн Себастьян Бах родился в Айзенахе в 1685 году. Будущий всемирно известный композитор покинул этот город в десятилетнем возрасте. В 1907 году здесь открыли Дом Баха (Bachhaus), который сейчас ежегодно посещают 60 тысяч человек. В Тюрингии также ежегодно проводятся Баховские недели - самый большой фестиваль классической музыки в этой федеральной земле.

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Дорога классиков в Тюрингии

Немецкая дорога классиков По Тюрингии 300-километровый маршрут Дорога классиков (Klassikerstraße) проложен по Тюрингии и напоминает на карте восьмерку. Он проходит по здешним местам, связанным с именами поэтов и писателей, ученых, философов, композиторов и других выдающихся личностей. Среди них - Шиллер, Бах, Лист, Лютер и Святая Елизавета. На этом снимке - Садовый домик Гёте в Веймаре, но мы стартуем в Айзенахе.

Немецкая дорога классиков Дом-музей Баха в Айзенахе В этом тюрингском городе родился Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). В 1907 году здесь открыли Дом-музей Баха - первый в мире, посвященный этому великому немецкому композитору. Находится он в одном из старейших жилых зданий Айзенаха - в котором, как ошибочно предполагалось раньше, он родился.

Немецкая дорога классиков Дом Лютера в Айзенахе В 1498-1501 годах в Айзенахе посещал школу Мартин Лютер. В доме, где он жил, в 1956 году был открыт музей, посвященный основоположнику Реформации в Германии.

Немецкая дорога классиков Вартбург Над Айзенахом возвышается замок Вартбург. В XII веке здесь проходили турниры миннезингеров, которым позже Рихард Вагнер посвятил своего "Тангейзера". В 1221-1227 годах жила Святая Елизавета. В 1521-1522 под именем Юнкер Йорг скрывался Мартин Лютер. На фотографии - комната, в которой он перевел на немецкий язык Новый завет.

Немецкая дорога классиков Гота Символом Готы является раннебарочный замок-дворец Фриденштайн, построенный в XVII веке. В нем расположено несколько музеев, а также находится Театр Экгофа, в котором сохранилось до сих пор функционирующее оборудование для сцены барочных времен - самое старое в мире.

Немецкая дорога классиков Художественная коллекция Жемчужиной художественной коллекции замка Фриденштайн является эта картина - "Влюбленная пара из Готы" (Gothaer Liebespaar). Она считается первым крупноформатным двойным портретом в истории немецкой станковой живописи, написанным не на религиозную тему. Он был создан неизвестным художником около 1480 года.

Немецкая дорога классиков Эрфурт Следующая остановка на Дороге классиков - в столице Тюрингии Эрфурте, основанном в 742 году. В Средние века принадлежал к числу самых богатых в Европе, о чем сейчас напоминают Старый город со знаменитым Мостом лавочников, Эрфуртский собор и церковь Святого Северина (фото), а также университет, основанный более шести веков назад.

Немецкая дорога классиков Августинский монастырь Десять лет своей жизни в Эрфурте провел Мартин Лютер. Здесь он посещал университет и позже стал монахом. На фотографии - внутренний двор католического Августинского монастыря, в котором будущий отец немецкого протестантизма изучал теологию. В историю города также вписаны имена Гёте, Гердера, Шиллера и Баха.

Немецкая дорога классиков Кремербрюке Мост лавочников - Кремербрюке - считается самым длинным застроенным мостом в Европе. Первый был деревянным. Каменный возвели в 1325 году. В расположенном здесь доме "У черного коня" жил двоюродный дедушка Иоганна Себастьяна Баха - Иоганн Бах (1604-1673), считающийся первым композитором в истории этой знаменитой музыкальной династии.

Немецкая дорога классиков Веймар Этот небольшой город расположен в самом сердце Германии. С 1775 года и до своей смерти в 1832 году в Веймаре жил Иоганн Вольфганг фон Гёте. Фридрих Шиллер, скончавшийся в 1805 году, провел здесь последние шесть лет своей жизни. Они похоронены на городском кладбище в Княжеском склепе, а этот памятник установлен перед Национальным театром.

Немецкая дорога классиков Город знаний и искусств Вот дом Гёте в Веймаре на гравюре 1850 года. Однако история города связана не только с классиками немецкой литературы, но и с Веймарской республикой и Баухаузом. Среди других знаменитостей, оставивших свой след в истории города, значатся имена Лукаса Кранаха Старшего, Фридриха Ницше и Мартина Гропиуса.

Немецкая дорога классиков Библиотека Анны Амалии Особое место среди достопримечательностей Веймара занимает историческая Библиотека Анны Амалии - одна из наиболее известных библиотек в Германии. Герцогиня Анна Амалия Брауншвейгская (1739-1807) особенно заботилась о процветании наук и искусств в этом тюрингском городе. Частыми собеседниками герцогини были Гёте и Шиллер. Под библиотеку она отдала один из своих дворцов.

Немецкая дорога классиков Йена Город Йена известен во всем мире благодаря высококачественной оптике. Решающую роль в развитии этой отрасли сыграли труды Эрнста Аббе в области физики и Карла Цейса в сфере точной механики, позволившие кардинально улучшить качество микроскопов. Позже к ним присоединился химик Отто Шотт - основатель Йенского стекольного производства. Также в здешнем университете преподавали Гёте и Шиллер.

Немецкая дорога классиков Рудольштадт В Рудольштадте, который также называют "Малым Веймаром", в 1788 году произошла первая встреча Гёте и Шиллера. Шиллер влюбился здесь в Шарлотту фон Лангенфельд. Сейчас в их доме в Рудольштадте работает музей. Здесь сохранилось много зданий домов эпохи Ренессанса, а над городом возвышается барочный княжеский замок Хайдексбург.

Немецкая дорога классиков Ильменау Серебро и медь в Ильменау начали добывать, предположительно, еще в XIII веке. В 1776 году сюда прибыл советник герцога Иоганн Вольфганг фон Гёте с поручением восстановить горное дело, простаивавшее несколько десятилетий. Однако его попытки результатов не принесли. На фотографии - охотничий дом Габельбах, в котором он часто бывал.

Немецкая дорога классиков Мейнинген Название этого города вошло в историю театрального искусства. Последний здешний правитель - герцог Саксен-Мейнингена Георг II (1826-1914) увлекался театром и даже был прозван "театральным герцогом". Он стал инициатором революционных изменений - впервые выдвинул принцип подчинения всех компонентов спектакля единому замыслу. На фотографии - городской Театральный музей.

Немецкая дорога классиков Арнштадт Путешествие по Дороге классиков завершим в Арнштадте - старейшем городе Тюрингии. Он славится своей фахверковой архитектурой, а на центральной площади установлен памятник Иоганну Себастьяну Баху. Именно в здешней городской церкви, носящей сейчас его имя, он в 18-летнем возрасте получил свою первую должность органиста. Автор: Максим Нелюбин



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