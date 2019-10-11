Иоганну Себастьяну Баху удалили из груди осколок гранаты (фото)

Айзенах • Этот памятник Иоганну Себастьян Баху (Johann Sebastian Bach) был установлен на родине великого немецкого композитора в тюрингском городе Айзенахе в 1884 году. В середине августа этого года бронзовую фигуру отправили в Берлин в специальную мастерскую, чтобы основательно очистить и отреставрировать - в частности, удалить из груди осколок гранаты, находившийся там еще со времен Первой мировой войны. На этой неделе 1,4-тонный памятник, покрытый защитным слоем из воска, вновь водрузили на пьедестал. Работы обошлись в 84 тысячи евро и были оплачены из земельного и городского бюджетов, а также за счет пожертвований.
Иоганн Себастьян Бах родился в Айзенахе в 1685 году. Будущий всемирно известный композитор покинул этот город в десятилетнем возрасте. В 1907 году здесь открыли Дом Баха (Bachhaus), который сейчас ежегодно посещают 60 тысяч человек. В Тюрингии также ежегодно проводятся Баховские недели - самый большой фестиваль классической музыки в этой федеральной земле.
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Дорога классиков в Тюрингии
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Немецкая дорога классиков
По Тюрингии
300-километровый маршрут Дорога классиков (Klassikerstraße) проложен по Тюрингии и напоминает на карте восьмерку. Он проходит по здешним местам, связанным с именами поэтов и писателей, ученых, философов, композиторов и других выдающихся личностей. Среди них - Шиллер, Бах, Лист, Лютер и Святая Елизавета. На этом снимке - Садовый домик Гёте в Веймаре, но мы стартуем в Айзенахе.
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Немецкая дорога классиков
Дом-музей Баха в Айзенахе
В этом тюрингском городе родился Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). В 1907 году здесь открыли Дом-музей Баха - первый в мире, посвященный этому великому немецкому композитору. Находится он в одном из старейших жилых зданий Айзенаха - в котором, как ошибочно предполагалось раньше, он родился.
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Немецкая дорога классиков
Дом Лютера в Айзенахе
В 1498-1501 годах в Айзенахе посещал школу Мартин Лютер. В доме, где он жил, в 1956 году был открыт музей, посвященный основоположнику Реформации в Германии.
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Немецкая дорога классиков
Вартбург
Над Айзенахом возвышается замок Вартбург. В XII веке здесь проходили турниры миннезингеров, которым позже Рихард Вагнер посвятил своего "Тангейзера". В 1221-1227 годах жила Святая Елизавета. В 1521-1522 под именем Юнкер Йорг скрывался Мартин Лютер. На фотографии - комната, в которой он перевел на немецкий язык Новый завет.
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Немецкая дорога классиков
Гота
Символом Готы является раннебарочный замок-дворец Фриденштайн, построенный в XVII веке. В нем расположено несколько музеев, а также находится Театр Экгофа, в котором сохранилось до сих пор функционирующее оборудование для сцены барочных времен - самое старое в мире.
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Немецкая дорога классиков
Художественная коллекция
Жемчужиной художественной коллекции замка Фриденштайн является эта картина - "Влюбленная пара из Готы" (Gothaer Liebespaar). Она считается первым крупноформатным двойным портретом в истории немецкой станковой живописи, написанным не на религиозную тему. Он был создан неизвестным художником около 1480 года.
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Немецкая дорога классиков
Эрфурт
Следующая остановка на Дороге классиков - в столице Тюрингии Эрфурте, основанном в 742 году. В Средние века принадлежал к числу самых богатых в Европе, о чем сейчас напоминают Старый город со знаменитым Мостом лавочников, Эрфуртский собор и церковь Святого Северина (фото), а также университет, основанный более шести веков назад.
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Немецкая дорога классиков
Августинский монастырь
Десять лет своей жизни в Эрфурте провел Мартин Лютер. Здесь он посещал университет и позже стал монахом. На фотографии - внутренний двор католического Августинского монастыря, в котором будущий отец немецкого протестантизма изучал теологию. В историю города также вписаны имена Гёте, Гердера, Шиллера и Баха.
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Немецкая дорога классиков
Кремербрюке
Мост лавочников - Кремербрюке - считается самым длинным застроенным мостом в Европе. Первый был деревянным. Каменный возвели в 1325 году. В расположенном здесь доме "У черного коня" жил двоюродный дедушка Иоганна Себастьяна Баха - Иоганн Бах (1604-1673), считающийся первым композитором в истории этой знаменитой музыкальной династии.
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Немецкая дорога классиков
Веймар
Этот небольшой город расположен в самом сердце Германии. С 1775 года и до своей смерти в 1832 году в Веймаре жил Иоганн Вольфганг фон Гёте. Фридрих Шиллер, скончавшийся в 1805 году, провел здесь последние шесть лет своей жизни. Они похоронены на городском кладбище в Княжеском склепе, а этот памятник установлен перед Национальным театром.
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Немецкая дорога классиков
Город знаний и искусств
Вот дом Гёте в Веймаре на гравюре 1850 года. Однако история города связана не только с классиками немецкой литературы, но и с Веймарской республикой и Баухаузом. Среди других знаменитостей, оставивших свой след в истории города, значатся имена Лукаса Кранаха Старшего, Фридриха Ницше и Мартина Гропиуса.
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Немецкая дорога классиков
Библиотека Анны Амалии
Особое место среди достопримечательностей Веймара занимает историческая Библиотека Анны Амалии - одна из наиболее известных библиотек в Германии. Герцогиня Анна Амалия Брауншвейгская (1739-1807) особенно заботилась о процветании наук и искусств в этом тюрингском городе. Частыми собеседниками герцогини были Гёте и Шиллер. Под библиотеку она отдала один из своих дворцов.
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Немецкая дорога классиков
Йена
Город Йена известен во всем мире благодаря высококачественной оптике. Решающую роль в развитии этой отрасли сыграли труды Эрнста Аббе в области физики и Карла Цейса в сфере точной механики, позволившие кардинально улучшить качество микроскопов. Позже к ним присоединился химик Отто Шотт - основатель Йенского стекольного производства. Также в здешнем университете преподавали Гёте и Шиллер.
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Немецкая дорога классиков
Рудольштадт
В Рудольштадте, который также называют "Малым Веймаром", в 1788 году произошла первая встреча Гёте и Шиллера. Шиллер влюбился здесь в Шарлотту фон Лангенфельд. Сейчас в их доме в Рудольштадте работает музей. Здесь сохранилось много зданий домов эпохи Ренессанса, а над городом возвышается барочный княжеский замок Хайдексбург.
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Немецкая дорога классиков
Ильменау
Серебро и медь в Ильменау начали добывать, предположительно, еще в XIII веке. В 1776 году сюда прибыл советник герцога Иоганн Вольфганг фон Гёте с поручением восстановить горное дело, простаивавшее несколько десятилетий. Однако его попытки результатов не принесли. На фотографии - охотничий дом Габельбах, в котором он часто бывал.
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Немецкая дорога классиков
Мейнинген
Название этого города вошло в историю театрального искусства. Последний здешний правитель - герцог Саксен-Мейнингена Георг II (1826-1914) увлекался театром и даже был прозван "театральным герцогом". Он стал инициатором революционных изменений - впервые выдвинул принцип подчинения всех компонентов спектакля единому замыслу. На фотографии - городской Театральный музей.
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Немецкая дорога классиков
Арнштадт
Путешествие по Дороге классиков завершим в Арнштадте - старейшем городе Тюрингии. Он славится своей фахверковой архитектурой, а на центральной площади установлен памятник Иоганну Себастьяну Баху. Именно в здешней городской церкви, носящей сейчас его имя, он в 18-летнем возрасте получил свою первую должность органиста.
Автор: Максим Нелюбин
10 причин посетить Тюрингию
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Достопримечательности Тюрингии
Эрфурт
Путешествие по Тюрингии начинаем в столице этой земли Эрфурте. Иногда его называют "самым северным городом Италии", впрочем, на этот титул также претендует, например, баварский Регенсбург. В число наиболее известных эрфуртских достопримечательностей входит Мост лавочников (Krämerbrücke). Он полностью застроен домами и является самым длинным таким мостом в Европе. Его возвели здесь в XIV веке.
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Достопримечательности Тюрингии
Национальный парк Хайних
Из города - на природу. В Тюрингии находится национальный парк Хайних (Hainich). Вместе с другими такими первобытными буковыми лесами Германии эта заповедная пуща включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетители могут совершить здесь прогулку среди крон деревьев - по специальной дорожке, проложенной на 24-метровой высоте.
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Достопримечательности Тюрингии
Вартбург
Этот средневековый замок около Айзенаха также внесен список Всемирного наследия. Вартбург занимает особое место в истории немецкой Реформации, 500-летие начала которой отмечается в 2017 году. После предания анафеме и наложения имперской опалы здесь нашел убежище Мартин Лютер. Комната, в которой он жил и работал, стала местом паломничества почти сразу после его смерти.
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Достопримечательности Тюрингии
Бах
Из Вартбурга спустимся в соседний город. В 1685 году в Айзенахе родился Иоганн Себастьян Бах. Будущий всемирно известный композитор покинул его в десятилетнем возрасте. В 1907 году здесь открыли Дом Баха (Bachhaus), который сейчас ежегодно посещает 60 тысяч человек. Отметим также, что ежегодно в Тюрингии проводятся Баховские недели - самый большой фестиваль классической музыки в этой земле.
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Достопримечательности Тюрингии
Гёте
В Тюрингии есть много мест, в которых обязательно должны побывать любители классической литературы. Например, в этом доме в Веймаре целых полвека жил и работал Иоганн Вольфганг фон Гёте - вплоть до своей смерти в 1832 году. Среди прочих произведений именно здесь были созданы роман "Избирательное сродство" и трагедия "Фауст". На фото - гравюра 1850 года.
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Достопримечательности Тюрингии
Шиллер
В Веймаре также находится дом Фридриха Шиллера, в котором поэт провел три последних года жизни. Здесь он регулярно встречался с Гёте. В этом же городе расположен Архив Гёте и Шиллера - старейший литературный архив Германии. В нем хранятся документы из наследия более 130 писателей, ученых, философов, композиторов и художников, а также архивы ряда издательств и литературных обществ.
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Достопримечательности Тюрингии
Баухауз
От классической литературы в Веймаре - рукой подать до современной архитектуры. Именно в этом городе в 1919 году Вальтер Гропиус создал свою Высшую школу строительства и художественного конструирования - Баухауз. Позже она переехала в Дессау. Преподаватели и ученики Баухауза произвели революцию в прикладном искусстве и архитектуре XX века. В Веймаре можно посетить музей, посвященный его истории.
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Достопримечательности Тюрингии
Тюрингский лес
Завершая путешествие, заглянем в Тюрингский лес. Здесь проходит часть 170-километрового пешеходного маршрута Ренштайг (Rennsteig). Ежегодно по нему путешествует около ста тысяч человек. Отметим также, что в этой восточногерманской федеральной земле находится часть горного региона Гарц, который также пользуется популярностью среди любителей отдыха на природе.
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Достопримечательности Тюрингии
Тюрингские колбаски
Свежий воздух повышает аппетит. Голод можно утолить с помощью традиционного тюрингского фастфуда - знаменитых местных жареных колбасок - Thüringer Rostbratwurst. Это название включено в список региональных деликатесов. В рецепт входят свиной фарш, соль, перец, майоран, тмин и чеснок. Подают их обычно с булочкой и тюрингской горчицей.
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Достопримечательности Тюрингии
Скат
Напоследок рекомендуем один из тюрингских сувениров. Около 1820 года здесь в городе Альтенбурге придумали карточную игру скат, ставшую популярной во всей Германии. В этом же городе в 1509 году была напечатана самая старая из дошедших до наших дней немецких игровых карт. Их выпускают в этом городе до сих пор - не только для своих игроков, но и на память для туристов.
Автор: Максим Нелюбин