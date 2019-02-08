Иностранные туристы вновь установили рекорд по ночевкам в Германии

В Германии уже девятый год подряд продолжает увеличиваться число ночевок иностранных постояльцев в отелях, гостиницах, пансионах, на кемпингах, молодежных турбазах и так далее. С января по декабрь 2018 года в целом по стране зарегистрировано 87,7 миллиона ночевок гостей из-за рубежа. Об этом в предварительном отчете по итогам года сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.
Данный показатель растет уже девятый год подряд. Сейчас темп роста составил пять процентов. В предыдущие два года - 1,4 процента и 3,6 процента. Общее количество ночевок достигло 478 миллионов.
Подробные данные по количеству туристов из отдельных стран за прошлый год будут опубликованы позже. Однако отметим, что в 2017 году число ночевок гостей из России в немецких отелях, согласно сведениям Национального комитета Германии по туризму (DZT), составило почти 1,8 миллиона, а число самих постояльцев превысило 740 тысяч. В 2008-2017 годы этот показатель вырос более чем на треть. Годовой оборот от этих поездок составил около 2,1 миллиарда евро.
Среди городов наибольшей популярностью гостей из России пользуются Мюнхен, Берлин и Дюссельдорф. Среди федеральных земель - Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг, если не считать Берлина, который также обладает статусом федеральной земли и в этом списке находился бы на втором месте.
Чтобы отметить очередной туристический рекорд Германии, предлагаем вашему вниманию наши обзорные подборки о самых интересных и популярных немецких достопримечательностях.
Всемирное наследие в Германии
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1978 год
Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1981 год
Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1981 год
Вюрцбургская резиденция (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1983 год
Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1984 год
Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1985 год
Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1986 год
Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1987 год
Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1990 год
Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1991 год
Монастырь в городе Лорш (Гессен)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1992 год
Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1993 год
Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1993 год
Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1994 год
Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1994 год
Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1995 год
Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1998 год
Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1999 год
Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1999 год
Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2000 год
Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2000 год
Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2001 год
Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2002 год
Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2002 год
Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2004 год
Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2004 год
Парк Мускау (Саксония)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2005 год
Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2006 год
Старый город в Регенсбурге (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2007 год
Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2008 год
Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2009 год
Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2011 год
Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2011 год
Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2012 год
Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2013 год
Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2014 год
Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2015 год
Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2016 год
Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2017 год
Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2018 год
Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2018 год
Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)
Автор: Максим Нелюбин
Достопримечательности немецких земель
ТОП-10 немецких достопримечательностей
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Кельнский собор
В списке самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии давно и прочно лидирует Кельнский собор, в котором ежегодно бывает шесть миллионов человек. Две его остроконечные 157-метровые башни видны с далеких подступов к городу. В момент окончания строительства в 1880 году он был самым высоким зданием в мире. Храм включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Бранденбургские ворота
Бранденбургские ворота были построены в 1789-1791 годах. После падения Берлинской стены этот главный символ немецкой столицы стал также символом воссоединения страны. Точное число людей, которые приходят к этой достопримечательности, подсчитать сложно. На одну лишь новогоднюю вечеринку здесь собирается около миллиона человек, а сам Берлин ежегодно посещает 12 миллионов туристов.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Рейхстаг
Рейхстаг - самое посещаемое парламентское здание в мире. В нем ежегодно бывает около 2,4 миллиона человек. Для них здесь открыта смотровая площадка под стеклянным куполом, а также по предварительной записи проводятся групповые экскурсии. Их участники могут даже послушать парламентские дебаты со специальной гостевой трибуны.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Фрауэнкирхе
Церковь Фрауэнкирхе возвели в Дрездене по воле курфюрста Саксонии Августа Сильного в 1726-1743 годах. Барочное здание было разрушено во время бомбардировки города в конце Второй мировой войны. В 2005 году состоялось освящение храма, восстановленного на пожертвования со всего мира и ставшего символом примирения народов. Сейчас в нем бывает около двух миллионов человек ежегодно.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Замок Нойшванштайн
Нойшванштайн - немецкий эталон сказочного замка в баварских Альпах. В 2015 году в нем побывало около 1,52 миллиона туристов. Его возводил для себя король Людвиг II, однако прожил здесь в еще недостроенном замке всего около 170 дней. Влюбленный в произведения Вагнера, во время прогулок по окрестностям он любил представлять себя в образе мифического Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Ахенский собор
Выдающийся образец сакральной архитектуры, Ахенский собор стал первым немецким объектом, включенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Он получил этот статус в 1978 году. Центральную часть романского храма составляет восьмиугольник, увенчанный куполом. За долгую историю Ахенского собора в нем было короновано более 30 монархов. Ежегодно его посещает около 1,3 миллиона человек.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Берлинская телевышка
Телевизионная башня на Александерплац - самое высокое сооружение Германии и четвертое по высоте в Европе (368 метров). Была введена в эксплуатацию в 1969 году. Характерный силуэт башни давно стал одним из архитектурных символов Берлина. Подъем на высоту 210 метров занимает всего 40 секунд. Ежегодное число посетителей составляет около 1,2 миллиона человек.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Гейдельбергский замок
Самые фотогеничные руины Германии пользуются особой популярностью среди японцев и американцев. Первое упоминание Гейдельбергского замка датировано 1225 годом. Он сильно пострадал во время Тридцатилетней войны и Войны за пфальцское наследство в XVII веке. Развалины замка особенно впечатляли писателей и художников эпохи романтизма. Сейчас это место ежегодно посещает около миллиона человек.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Вартбург
Замок Вартбург в тюрингском Айзенахе - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается одним из лучше всего сохранившихся средневековых замков Германии. После предания анафеме и наложения имперской опалы в нем нашел убежище Мартин Лютер. Комната отца Реформации почти сразу после его смерти стала местом паломничества его приверженцев. Сейчас в замке ежегодно бывает более 350 тысяч туристов.
-
Самые посещаемые архитектурные памятники Германии
Сан-Суси
Дворец Сан-Суси в Потсдаме под Берлином ежегодно посещает около 350 тысяч человек. Прусский король Фридрих Великий распорядился начать строительство этой летней резиденции в 1745 году. Она служила ему убежищем от повседневной суеты и придворных. "Без забот" - так переводится его название с французского. В 1990 году дворец получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Автор: Максим Нелюбин