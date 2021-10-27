Трамп проиграл выборы Байдену, но Америка все еще расколота на два лагеря (08.02.2021)

В Сенате США стартует вторая попытка объявить импичмент Трампу. Однако у бывшего президента в Соединенных Штатах по-прежнему много сторонников. В том числе и в штате Пенсильвания, где побывала съемочная группа DW.