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Импичмент

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Импичмент".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Milo Zeman, President of the Czech Republic, addresses the 72nd session of the General Assembly at the United Nations in New York September 19, 2017. / AFP PHOTO / DON EMMERT (Photo credit should read DON EMMERT/AFP via Getty Images)

Президенту Чехии Милошу Земану грозит (временное) отстранение? 27.10.2021

Чешский президент Земан несколько недель находится в реанимации, врачи признали его недееспособным - но он не уходит в отставку. Парламент рассматривает возможность отстранения главы государства от обязанностей.
FILE PHOTO: Czech President Milos Zeman attends his inauguration ceremony at Prague Castle in Prague, Czech Republic, March 8, 2018, after being re-elected. REUTERS/David W Cerny/File Photo/File Photo

Врачи считают президента Чехии Земана недееспособным 19.10.2021

Милош Земан не в состоянии выполнять свои служебные обязанности, заявили его врачи. Президенту Чехии грозит процедура импичмента.
Demonstrators protest against far-right President Jair Bolsonaro's administration in Rio de Janeiro, Brazil, October 2, 2021. REUTERS/Ricardo Moraes

Участники протестов в Бразилии назвали президента Болсонару "народоубийцей" 03.10.2021

Участники массовых демонстраций протеста потребовали, среди прочего, импичмента Болсонару, с самого начала пандемии преуменьшавшего значение коронавируса и выступавшего против введения профилактических мер и ограничений.
Photo by: zz/NDZ/STAR MAX/IPx 2021 7/26/21 New York State Governor Andrew Cuomo holds a press conference at Yankee Stadium on July 26, 2021 in The Bronx, New York City. The stadium is currently serving as a vaccination site during the worldwide coronavirus pandemic. The governor announced the allocation of $15 million from the New York State budget to promote vaccinations in communities across the state that were hardest-hit by the COVID-19 pandemic. (NYC)

Байден призвал губернатора штата Нью-Йорк уйти в отставку 04.08.2021

Прокурорское расследование подтвердило, что Эндрю Куомо допускал неподобающие вольности в отношении женщин. Губернатору грозит импичмент и отдельное уголовное расследование.
Trump supporters gesture to U.S. Capitol Police in the hallway outside of the Senate chamber at the Capitol in Washington, Wednesday, Jan. 6, 2021. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Штурм Капитолия будет расследовать независимая комиссия 16.02.2021

Комиссия будет действовать по образцу той, что была создана Конгрессом США после атак 11 сентября. Ей поручат внимательно изучить предысторию и последствия "террористической атаки внутри страны".
President Joe Biden speaks alongside Vice President Kamala Harris about his administration's response to the coup in Myanmar in the South Court Auditorium on the White House complex, Wednesday, Feb. 10, 2021, in Washington. (AP Photo/Patrick Semansky)

Несостоявшийся импичмент Трампу: Байден напомнил о хрупкости демократии 14.02.2021

Президент США отметил, что Трамп был признан морально ответственным за провоцирование насилия даже теми, кто в Сенате голосовал против импичмента ему.

The U.S. Senate votes to acquit former U.S. President Donald Trump by a vote of 57 guilty to 43 not guilty, short of the 2/3s majority needed to convict, during the fifth day of the impeachment trial of the former president on charges of inciting the deadly attack on the U.S. Capitol, on Capitol Hill in Washington, U.S., February 13, 2021. U.S. Senate TV/Handout via Reuters EDITORIAL USE ONLY NO COMMERCIAL SALES

Сенат США не стал объявить импичмент Дональду Трампу 13.02.2021

На голосовании в Сенате по вопросу об импичменте экс-президенту США Дональду Трампу сторонникам обвинения не удалось набрать необходимого большинства в две трети голосов.
The U.S. Senate votes on whether former President Donald Trump is subject to impeachment after having left office at the start of a second impeachment trial of the former president, on charges of inciting the deadly attack on the U.S. Capitol, on the floor of the Senate chamber on Capitol Hill in Washington, U.S., February 9, 2021. U.S. Senate TV/Handout via Reuters

Сенат счел рассмотрение вопроса об импичменте Трампу конституционным 09.02.2021

Решение о том, что рассмотрение по делу об импичменте в отношении экс-президента США должно быть продолжено, поддержали 56 членов Сената, против высказались 44.

United States President Donald J. Trump walks out of the room after an Operation Warp Speed Vaccine Summit in the South Court Auditorium of the of the Eisenhower Executive Office Building at the White House on December 8, 2020 in Washington, DC. Credit: Oliver Contreras / Pool via CNP

Второй импичмент Дональду Трампу. Что нужно знать 09.02.2021

Сенат США рассматривает вопрос об импичменте Трампу. Впервые в истории страны эта процедура возбуждена в отношении президента, покинувшего свой пост. Впервые - против одного и того же политика.
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on at the end of his speech during a rally to contest the certification of the 2020 U.S. presidential election results by the U.S. Congress, in Washington, U.S, January 6, 2021. REUTERS/Jim Bourg/File Photo

Адвокаты Трампа назвали импичмент "политическим спектаклем" 09.02.2021

Защитники экс-президента задались вопросом о конституционности импичмента в свете того, что Трамп уже покинул должность руководителя государства. Сенат рассмотрит целесообразность процедуры 9 февраля.

Трамп проиграл выборы Байдену, но Америка все еще расколота на два лагеря (08.02.2021) 08.02.2021

В Сенате США стартует вторая попытка объявить импичмент Трампу. Однако у бывшего президента в Соединенных Штатах по-прежнему много сторонников. В том числе и в штате Пенсильвания, где побывала съемочная группа DW.
21.07.2019, Kiew: KIEV, UKRAINE - JULY 21, 2019: Viktor Medvedchuk and Vadim Rabinovich (L-R front), political council chairman and party co-chairman of the Opposition Platform - For Life respectively, give a briefing at the press centre during the snap election to the Ukrainian Verkhovna Rada. Anna Marchenko/TASS Foto: Anna Marchenko/TASS/dpa |

Оппозиция в Украине инициирует импичмент президента Зеленского 03.02.2021

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в уничтожении свободы слова, а также надругательстве "над избирателями и над страной".

Clerk of the House Cheryl Johnson along with acting House Sergeant-at-Arms Tim Blodgett lead the Democratic House impeachment managers as they walk through the Capitol Hill to deliver to the Senate the article of impeachment alleging incitement of insurrection against former President Donald Trump, in Washington, Monday, Jan. 25, 2021. (Melina Mara/The Washington Post via AP, Pool)

Большинство республиканцев в Сенате против импичмента Трампу 27.01.2021

Сенат США отклонил предложение сенатора-республиканца прекратить импичмент. Однако голосование показало, что сторонникам импичмента в Сенате скорее всего не хватит голосов завершить эту процедуру.
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump salutes as he boards Air Force One at after visiting the U.S.-Mexico border wall, in Harlingen, Texas, U.S., January 12, 2021. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Джо Байден сомневается в успехе импичмента Дональду Трампу 26.01.2021

Президент США поддерживает импичмент своему предшественнику, однако сомневается, что он наберет достаточное количество голосов в Сенате. Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
26.05.2017*****FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump attends the G7 summit in Taormina, Sicily, Italy, May 26, 2017. REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

Сенат США обсудит импичмент Трампу во второй неделе февраля 23.01.2021

Палата представителей США 25 января передаст Сенату обвинения в адрес экс-президента Дональда Трампа. Вторая - беспрецедентная - попытка импичмента связана с беспорядками в Вашингтоне 6 января.
U.S. President Donald Trump boards Air Force One to depart for travel to Singapore from the Canadian Forces Base Bagotville, Quebec, Canada, June 9, 2018. REUTERS/Jonathan Ernst

Импичмент Трампу предложено перенести на середину февраля 22.01.2021

Инициатором переноса голосования по импичменту экс-президенту США Трампу на 13 февраля стал лидер республиканцев в Сенате Макконнелл. Вторая попытка импичмента связана с беспорядками в Вашингтоне.
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