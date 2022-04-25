Илон Маск купил Twitter

Миллиардер Илон Маск приобретет сервис коротких сообщений Twitter почти за 44 миллиарда долларов. В понедельник, 25 апреля, компания Twitter объявила о заключении окончательного соглашения о покупке сервиса самым богатым человеком в мире. Таким образом, глава Tesla и SpaceX заплатит 54,20 доллара за акцию компании Twitter. В результате сделки она уйдет с биржи.

2 апреля стало известно, что Маск приобрел 9,2 процента акций Twitter, став держателем крупнейшего пакета. Накануне стоимость акции соцсети составляла почти 46 долларов. Миллиардер заявил, что заинтересован в покупке Twitter, поскольку верит в потенциал этой компании как "платформы для свободного выражения мнений во всем мире".

Twitter решил не сопротивляться

Правление Twitter попыталось предотвратить эту сделку, но в конце концов прекратило сопротивление. Глава совета директоров Брет Тейлор заявил, что после тщательного и всестороннего анализа руководство компании пришло пришла к выводу, что приобретение ее Маском будет "наилучшим путем развития для акционеров Twitter".

В совместном заявлении с командой Twitter Маск заявил, что собирается сделать сервис "лучше, чем когда-либо", добавив новые функции. Так, он обещал сделать алгоритмы открытыми для общественности, чтобы повысить доверие к соцсети. "Свобода слова - основа действующей демократии, - констатирует предприниматель. - А Twitter - это цифровое пространство для обсуждения фундаментальных для будущего вопросов".

Чего ждут от Маска

Маск - активный пользователь Twitter, где у него более 83 миллионов подписчиков. Он неоднократно обвинял компанию в ограничении свободы выражения мнений. Критики опасаются, что теперь он может ограничить модерацию контента - например, в борьбе с языком ненависти и дезинформацией. Есть предположение, что он планирует вернуть экс-президенту США Дональду Трампу доступ к Twitter.

В то же время инвесторы надеются, что мультимиллиардер поможет Twitter добиться роста прибыли. Маск заявил, что хочет раскрыть "необычайный потенциал" Twitter.

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