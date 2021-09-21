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Мария Колесникова стала иконой гражданского мирного сопротивления белорусов, протестующих против режима Лукашенко, заявил бывший диссидент ГДР Вольф Бирман.
Благодаря своим автопортретам Фрида Кало стала известной художницей и иконой стиля. Новая иллюстрированная книга, выпущенная немецким издательством, знакомит с историей ее работ.
Новая национальная галерея была возведена в Берлине в 1968 году. Сейчас на ремонт этого музея, считающегося иконой классического модернизма, ушло 140 млн евро.
Пожалуй, такими были бы иконы, если бы их впервые начали писать в начале XXI века. И писала бы их женщина. И делала бы она это при помощи цифровых технологий.
Гинзбург была иконой для либеральных американцев. Ее смерть может позволить президенту США Трампу еще больше усилить консервативное крыло в Верховном суде.
Вслед за мощам Иоанна Крестителя в Петербург прибыла икона "Спас нерукотворный". Несмотря на вспышку коронавируса, прихожане петербургских храмов уже третью неделю прикладываются к мощам.
Чиновники обвиняют УПЦ МП в незаконной застройке и исчезновении икон. Церковники в ответ шлют проклятия. DW выясняла пути решения конфликта вокруг Киево-Печерской лавры.
Вещи из других эпох в Германии снова в тренде. Мебель 1950-х годов, фотоаппараты Polaroid, одежда 1920-х. Даже компания BMW выпустила серию винтажных мотоциклов.
В литовской столице понтифик посетит часовню у Святых ворот с иконой Богородицы Остробрамской, а также Музей оккупаций и борьбы за свободу, расположенный в бывшем здании КГБ.
Наш эксперт по дресс-коду считает стиль лидера КНДР уникальным.
В Музее икон во Франкфурте-на-Майне проходит уникальная выставка, посвященная судьбе четырех гессенских принцесс. Какие экспонаты здесь можно увидеть?
В былые времена австрийский Земмеринг был иконой альпийского туризма. Вернуть славу курорту взялись загадочные украинские инвесторы. Но эйфория быстро прошла.
Протестующие стоят с иконами и портретом Николая II у здания кинотеатра "Октябрь", где проходит премьера фильма Алексея Учителя.
В Санкт-Петербурге состоялась официальная российская премьера "Матильды". Корреспондент DW пообщался на ней с теми, кто пришел протестовать против фильма или посмотреть его.
Хотите приобрести пудреницу, некогда принадлежавшую культовой актрисе и иконе стиля Одри Хепберн? Такой шанс у вас есть: аукционный дом Christie's выставил на продажу 500 ее вещей.
Леди Диану, трагически погибшую 21 год назад в Париже, всегда будут помнить как стильную "королеву сердец". Диана и мода - тема фотогалереи DW.
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