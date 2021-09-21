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Икона

28.09.2019 Taiwan Taipei | Wolf Biermann beim „Taipei Poetry Festival 2019“

Немецкий бард отдаст присужденную ему Премию имени Овидия Марии Колесниковой 21.09.2021

Мария Колесникова стала иконой гражданского мирного сопротивления белорусов, протестующих против режима Лукашенко, заявил бывший диссидент ГДР Вольф Бирман.
***ACHTUNG: Bild nur nur zur vom Rechteinhaber freigegebenen Berichterstatung verwenden!*** via brenda.asirvadappan@dw.com Self-portrait (with Dr. Farill), 1951 Weeping Coconuts, c. 1951 Oil on masonite, 41.5 x 50 cm (163⁄8 x 19. in.) Private collection, courtesy Hauser & Wirth Collection Services Photo credit: Rafael Doniz Copyright: © Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust/VG Bild-Kunst, Bonn 2021; reproduction authorized by the Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2021

Фрида Кало: новый взгляд на творчество художницы 16.08.2021

Благодаря своим автопортретам Фрида Кало стала известной художницей и иконой стиля. Новая иллюстрированная книга, выпущенная немецким издательством, знакомит с историей ее работ.
5.6.2021, Berlin, Deutschland, Besucher stehen zu den Tagen der offenen Tür vor der Neuen Nationalgalerie. Den ikonischen Bau schuf Architekt Ludwig Mies van der Rohe. Ein Team um den britischen Stararchitekten David Chipperfield hat das Gebäude für 140 Millionen Euro saniert und instandgesetzt.

В Берлине потратили 140 млн евро на икону классического модернизма 07.06.2021

Новая национальная галерея была возведена в Берлине в 1968 году. Сейчас на ремонт этого музея, считающегося иконой классического модернизма, ушло 140 млн евро.
The_Race©Katerina Belkina Kopie

Самая женская книга 2020 года 08.01.2021

Пожалуй, такими были бы иконы, если бы их впервые начали писать в начале XXI века. И писала бы их женщина. И делала бы она это при помощи цифровых технологий.
FILE - In this Oct. 21, 2019, file photo U.S. Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg listens to speakers during the inaugural Herma Hill Kay Memorial Lecture at the University of California at Berkeley in Berkeley, Calif. At 87, Ginsburg is the oldest member of the court. Her next oldest colleagues are 81-year-old Stephen Breyer, 72-year-old Clarence Thomas and 70-year-old Samuel Alito. (AP Photo/Jeff Chiu, File) |

В США скончалась член Верховного суда страны Рут Бейдер Гинзбург 19.09.2020

Гинзбург была иконой для либеральных американцев. Ее смерть может позволить президенту США Трампу еще больше усилить консервативное крыло в Верховном суде.
Diese hat unser Korrespondent Sergey Satanovskiy in St. Petersburg gemacht. Die Rechte wurden an DW durch den Autor übertragen, wir bitten aber seinen Namen auf dem Foto zu vermerken. Beide Bilder zeigen eine Ikone Christusbild von Edessa in St. Petersburg. Datum: 23.03.2020 - Zulieferung durch Vitaliy Kropman

Во времена коронавируса: как в Петербурге целуют иконы 24.03.2020

Вслед за мощам Иоанна Крестителя в Петербург прибыла икона "Спас нерукотворный". Несмотря на вспышку коронавируса, прихожане петербургских храмов уже третью неделю прикладываются к мощам.
Bildergalerie Kiew-Petschersk-Lavra. Copyright: L. Rzheutska, Korrespondentin in Kiew

Как в Киево-Печерской лавре сосуществуют церковь и государство 24.01.2019

Чиновники обвиняют УПЦ МП в незаконной застройке и исчезновении икон. Церковники в ответ шлют проклятия. DW выясняла пути решения конфликта вокруг Киево-Печерской лавры.
Living room in an ordinay Swedish flat, 1950s Date: 1950s (Mary Evans Picture Library) | Nur für redaktionelle Verwendung., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В моде - ретро (видео) 16.11.2018

Вещи из других эпох в Германии снова в тренде. Мебель 1950-х годов, фотоаппараты Polaroid, одежда 1920-х. Даже компания BMW выпустила серию винтажных мотоциклов.
Lithuanian President Dalya Grybauskaite welcomes Pope Francis in Vilnius, Lithuania, September 22, 2018. Vatican Media/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Папа римский начал апостольскую поездку по странам Балтии 22.09.2018

В литовской столице понтифик посетит часовню у Святых ворот с иконой Богородицы Остробрамской, а также Музей оккупаций и борьбы за свободу, расположенный в бывшем здании КГБ.

Cекрет Ким Чен Ына 22.02.2018

Наш эксперт по дресс-коду считает стиль лидера КНДР уникальным.

Bildergalerie über die Ausstellung Liebe, Glanz und Untergang: Die hessischen Prinzessinnen in der russischen Geschichte im Ikonen-Museum Frankfurt Copyright: Ikonen-Museum.

Как жили гессенские принцессы в России 20.02.2018

В Музее икон во Франкфурте-на-Майне проходит уникальная выставка, посвященная судьбе четырех гессенских принцесс. Какие экспонаты здесь можно увидеть?
Panhans Panorama: Blick auf Semmering und das Grand Hotel Panhans. Copyright: DW/Eugen Theise

Украинские миллионы в австрийских Альпах 19.12.2017

В былые времена австрийский Земмеринг был иконой альпийского туризма. Вернуть славу курорту взялись загадочные украинские инвесторы. Но эйфория быстро прошла.
Russian film director Alexei Uchitel reacts before the press screening of the movie Matilda in Moscow, Russia October 11, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

В Москве перед премьерой "Матильды" задержали православных активистов 24.10.2017

Протестующие стоят с иконами и портретом Николая II у здания кинотеатра "Октябрь", где проходит премьера фильма Алексея Учителя.
ST PETERSBURG, RUSSIA - OCTOBER 23, 2017: Inside the Mariinsky Theatre ahead of the St Petersburg premiere of Matilda, a film directed by Alexei Uchitel. Alexander Demianchuk/TASS Foto: Alexander Demianchuk/TASS/dpa |

"Матильда" в Санкт-Петербурге: самодельные иконы, полиция, бомонд 24.10.2017

В Санкт-Петербурге состоялась официальная российская премьера "Матильды". Корреспондент DW пообщался на ней с теми, кто пришел протестовать против фильма или посмотреть его.
My Fair Lady, (MY FAIR LADY) USA 1963, Regie: George Cukor, AUDREY HEPBURN | Verwendung weltweit

Из будуара легенды: личные вещи Одри Хепберн уходят с молотка 26.09.2017

Хотите приобрести пудреницу, некогда принадлежавшую культовой актрисе и иконе стиля Одри Хепберн? Такой шанс у вас есть: аукционный дом Christie's выставил на продажу 500 ее вещей.
Prinzessin Lady DIANA DI (Spencer), England, englisches Koenigshaus, Adel, Ehefrau von Prinz Charles, Windsor, Portraet, Portrait, mit Hut, blickt fast erschrocken ueber die Schulter zurueck, bei ihrem Besuch in Bonn, 15.11.1987; | Verwendung weltweit

Принцесса Диана - икона стиля (фотогалерея) 31.08.2017

Леди Диану, трагически погибшую 21 год назад в Париже, всегда будут помнить как стильную "королеву сердец". Диана и мода - тема фотогалереи DW.
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