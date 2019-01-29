 Из России за пять лет санкций ушли 1300 немецких компаний | Новости из Германии о Германии | DW | 30.01.2019

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Германия

Из России за пять лет санкций ушли 1300 немецких компаний

С момента введения санкций число немецких компаний в РФ сократилось до 4700. Пока есть опасность новых штрафных мер, иностранные инвесторы будут настроены скептично, говорит глава Восточного комитета немецкой экономики.

Вольфганг Бюхеле

Вольфганг Бюхеле

За последние пять лет с российского рынка ушли 1300 немецких компаний. Об этом заявил председатель Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele) в интервью "Интерфаксу", опубликованном в среду, 30 января.

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По словам Бюхеле, пять лет назад в РФ работали около 6000 немецких компаний, сейчас остались около 4700. Хотя "главные, решающие игроки остались", оговорил он. Председатель Восточного комитета немецкой экономики не исключает, что количество компаний из ФРГ на российском рынке еще сократится, но не ждет, что "значительное число" фирм покинет РФ. Влияние санкций ЕС ощущалось с 2014 по 2016 годы, а сейчас "большинство немецких компаний понимает, как работать в условиях санкций", говорит он.

Вольфганг Бюхеле ожидает, что "прямые инвестиции немецких компаний в Россию продолжат увеличиваться", так как фирмы все еще заинтересованы в местном производстве. "Но все также зависит от возможных санкций США. До тех пор, пока сохраняется реальная опасность введения новых санкций, например в финансовом или энергетическом секторе, иностранные инвесторы будут демонстрировать высокий уровень скептицизма", - указывает он.

Первые санкции были введены против России в 2014 году из-за аннексии Крыма и действий РФ на востоке Украины, затем они неоднократно расширялись.

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    Автор: Ирина Филатова


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