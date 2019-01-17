 Из-за ″шатдауна″ Трамп отменил поездку спикера Палаты представителей в Брюссель | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Из-за "шатдауна" Трамп отменил поездку спикера Палаты представителей в Брюссель

Визит Нэнси Пелоси в Бельгию, Египет и Афганистан состоится только после возобновления работы администрации США.

Щит в Нью-Йорке, информирующий о шатдауне (фото из архива)

Щит в Нью-Йорке, информирующий о "шатдауне" (фото из архива)

Президент США Дональд Трамп из-за затянувшейся приостановки работы правительства страны ("шатдауна") отложил запланированный визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в Бельгию, Египет и Афганистан. Об этом решении Трамп уведомил Пелоси в официальном письме, копия которого была опубликована на интернет-странице Белого дома в сети Twitter в четверг, 17 января.

Контекст

После аннексии Крыма страны Запада неоднократно вводили новые или расширяли уже действующие санкции против властей РФ. При этом между Америкой и Европой всегда было несколько отличий. (20.12.2018)

Президент США Дональд Трамп намерен вывести американские войска из Сирии. Это серьезная ошибка, которой воспользуются Россия, Башар Асад и "Исламское государство", предупреждает Удо Бауэр. (21.12.2018)

20 лет назад была введена европейская валюта. Если Кремль хочет дедолларизации, ему следует от всей души пожелать юбиляру дальнейших успехов, считает Андрей Гурков. (01.01.2019)

"В свете того, что 800 000 выдающихся американских работников в настоящий момент не получают зарплату, я уверен в том, что Вы сочтете перенос этого пиар-мероприятия вполне уместным", - заявил Трамп, отметив, что запланированное семидневное турне состоится лишь после возобновления работы администрации США.

В Соединенных Штатах из-за тянущегося уже четыре недели спора с демократами о бюджете оказалась парализована работа большинства государственных структур. Трамп настаивает на том, чтобы Конгресс выделил 5,7 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой. Однако демократы, имеющие большинство в Палате представителей, отвергают этот проект.

В тот же день Трамп, также из-за "шатдауна", отменил поездку делегации на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет с 22 по 25 января. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Смотрите также:

  • Галстуки

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Главный мужской аксессуар

    Об этом предмете одежды одни думают с содроганием, другие - с удовольствием. Некоторые женщины считают, что он может рассказать о мужчине больше, чем обувь. А некоторые мужчины по-настоящему счастливы, когда можно обойтись и без него…

  • Мужчина в деловом костюме

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Люди в галстуках

    Галстук. У него даже есть свой Международный день. Отмечается он 18 октября. Этот аксессуар может сделать мужчину неповторимым или даже "человеком года". Среди обладателей такого титула в Германии - бывший канцлер Вилли Брандт (Willy Brandt), ведущий одного из самых популярных телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Гюнтер Яух (Günther Jauch) и экс-президент ФРГ Кристиан Вульф (Christian Wulff).

  • Гидо Мария Кречмер

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    С кого можно брать пример

    По-немецки премия, которую ежегодно присуждает Немецкий институт моды в Кельне, называется Krawattenmann des Jahres. Действующим "мужчиной года" по части галстуков является немецкий дизайнер Гидо Мария Кречмер (Guido Maria Kretschmer). Правда, получив эту награду, он как будто распрощался с галстуком. В 2016 году дизайнер появляется на публике, как правило, без него.

  • Дональд Трамп

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Как не надо носить галстук

    А вот с кого точно не стоит брать пример, так это с президента США. Дональд Трамп носит галстук всегда ниже пояса. А это недопустимо, предупреждает Герд Мюллер-Томкинс (Gerd Müller-Thomkins), руководитель Немецкого института моды. Галстук может касаться ремня, но не больше!

  • Галстук

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Чем короче, тем лучше?

    Стилист и консультант по вопросам моды Андреас Розе (Andreas Rose) рекомендует вариант покороче. Между кончиком галстука и ремнем брюк должна поместиться ладонь. Выше поднимать галстук не нужно. За последние годы этот предмет одежды заметно похудел. Оптимальная ширина - от 5,5 до 7 сантиметров. Лучше предпочесть более узкую модель.

  • Менеджеры

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Бизнес "топлес"

    Галстуку уже сулили грустные перспективы. Отношение к этому аксессуару, действительно, сильно изменилось, отмечает руководитель Немецкого института моды. Галстуки будут носить и галстуки не будут носить, констатирует Герд Мюллер-Томкинс. Одна из особенностей дресс-кода в бизнесе - свобода выбора. Коллектив, в котором шеф ходит без галстука, а подчиненные носят этот аксессуар, - уже не исключение.

  • Производство галстуков в Крефельде

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Худеет не только галстук, но и рынок

    Потребительский рынок, на самом деле, становится все меньше. В 2015 году выручка от торговли галстуками и бабочками в Германии составила 15 миллионов евро. В 2011 году - 25,5 миллиона евро. Производство галстуков в Германии сосредоточено в Крефельде. На этот город приходится 80 процентов всех галстуков. На фотографии - предприятие Ascot, специализирующееся на дорогих галстуках.

  • Хайко Маас

    Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

    Что сейчас не модно

    Мода на галстуки, конечно, меняется. В этом сезоне немецкие стилисты запрещают носить галстуки с рисунками - слонами и героями мультфильмов. Предпочтение следует отдать однотонным экземплярам. И однозначно - матовым, а не блестящим! Стильным политиком эксперты по вопросам моды считают министра юстиции ФРГ Хайко Мааса (Heiko Maas) - на фотографии. Его галстук часто повторяет цвет костюма.

    Автор: Марина Борисова


Смотреть видео 02:04
Now live
02:04 мин

Скандал вокруг возможных связей Трампа с Кремлем разрастается (14.01.2019)

Контекст

Ниже пояса: урок стиля от Дональда Трампа

Как правильно выбрать аксессуар для мужчины? Можно действовать от противного. Почему в выборе галстука поможет Дональд Трамп, объясняют немецкие стилисты.  

Ссылки в интернете

Письмо Трампа Пелоси на странице Белого дома в Twitter

Письмо Трампа Пелоси на странице Белого дома в Twitter

Статья о том, почему Трамп не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе

Статья о том, почему Трамп не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе  

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал вокруг возможных связей Трампа с Кремлем разрастается (14.01.2019)  

Стена Трампа: репортаж с границы между США и Мексикой (11.01.2018)  

Тень Путина на выборах в США: что означает "русский след" для Трампа - DW Новости (18.12.2018)  

Также по теме

USA Mexiko l Migranten stürmen Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten

Пентагон продлил охрану армией границы с Мексикой 15.01.2019

Контингент военнослужащих, помогающих обеспечивать безопасность на границе с Мексикой, останется там до конца сентября. Сейчас в регионе находятся около 2350 военных и 2200 гвардейцев.

USA, Washington: Pressesprecherin Sarah Sanders im Weißen Haus

Делегация США не приедет в Давос из-за "шатдауна" 18.01.2019

Из-за затянувшейся приостановки работы правительства США Дональд Трамп принял решение не посылать делегацию на Всемирный экономический форум в Давосе.

USA, Texas, McAllen: Präsident Trump spricht mit Grenzpatrouillen während des Besuchs der US-Mexiko-Grenze

Трамп воздержался от объявления в США режима чрезвычайного положения 12.01.2019

Президент США неоднократно грозил ввести чрезвычайное положение для финансирования постройки стены на границе с Мексикой. Из-за споров Трампа и Конгресса о бюджете ряд учреждений не работают уже более 20 дней.

Реклама

Самые читаемые

Россия сделала еще один шаг к автономному интернету  

Комментарий: Эмиграция и будущее России  

Секс в Украине: чего делать нельзя  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно