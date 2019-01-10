 Трамп отменил поездку в Давос на Всемирный экономический форум | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.01.2019

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Мир

Трамп отменил поездку в Давос на Всемирный экономический форум

Президент США объяснил отмену поездки в Давос "неуступчивостью демократов в вопросе охраны границы". Из-за споров Трампа и Конгресса о бюджете ряд федеральных учреждений приостановили работу.

Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в 2018 году

Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в 2018 году

Президент США Дональд Трамп не намерен посещать ежегодный Давосский форум в Швейцарии. "Из-за неуступчивости демократов в вопросе охраны границы и большой значимости безопасности для нашего народа я со всем уважением отменяю свою очень важную поездку на Всемирный экономический форум в Давосе", - написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter в четверг, 10 января.

Накануне Трамп прервал переговоры с лидерами Демократической партии США о финансировании строительства стены вдоль границы с Мексикой и прекращении частичной приостановки работы ряда федеральных учреждений ("шатдаун"), которая была вызвана бюджетным кризисом.

Президент Соединенных Штатов требует выделить 5,6 млрд долларов на возведение стены. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд. "Либо мы победим, придя к компромиссу, потому что я считаю компромисс выигрышной ситуацией для всех, либо я объявлю чрезвычайное положение в стране", - заявил глава государства в Белом доме 10 января перед посещением участка границы с Мексикой.

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В 2019 году Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января. На закрытии форума в 2018 году Трамп призвал компании из разных стран мира инвестировать в США, подчеркнув, что Америка "открыта для бизнеса и снова конкурентоспособна".

"Шатдаун" продолжается с 22 декабря

21 декабря Конгресс США 115-го созыва не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с главой государства. На следующий день работа ряда федеральных учреждений в Соединенных Штатах была временно прекращена из-за отсутствия финансирования. До решения этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты.

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    Автор: Илья Коваль


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