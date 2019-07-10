Изменение климата и социальное неравенство мешают выполнению целей ООН

Глобальные климатические изменения ставят под угрозу выполнение целей Организации Объединенных Наций (ООН) по устойчивому развитию. Такие данные представлены в докладе организации, обнародованном в Нью-Йорке во вторник, 9 июля. Достигнутое улучшение уровня жизни может исчезнуть из-за глобального потепления и социального неравенства, отмечают составители документа. Требуется немедленная смена курса, подчеркнул представитель ООН на презентации.

2018 год стал самым теплым за историю наблюдений, утверждают эксперты ООН. Количество диоксида углерода в атмосфере продолжило увеличиваться. Кроме того, уровень кислотности Мирового океана вырос на 26 процентов по сравнению с доиндустриальным периодом. Ожидается, что к 2100 году этот показатель увеличится не менее чем вдвое, если выбросы СО2 останутся неизменными, говорится в докладе.

Среди целей ООН до 2030 года - борьба с голодом и нищетой

В 2015 году ООН представила список из 17 целей, которые необходимо выполнить до 2030 года. В числе прочего, в него входят борьба с нищетой, предоставление доступа к образованию и здравоохранению, устранение дискриминации женщин, а также борьба с голодом.

ООН отмечает прогресс в реализации ряда своих целей. В частности, число жителей планеты, страдающих от крайней бедности, сократилось до 736 миллионов человек, более половины из которых живут в Африке к югу от Сахары. Кроме того, детская смертность с 2000 по 2017 годы снизилась на 49 процентов, говорится в докладе. Организация также выделила успехи в вакцинации населения и предоставлении доступа к электричеству.

Однако развитие замедлилось, предупреждают эксперты ООН. По их оценке, шесть процентов населения Земли и в 2030 году будут жить менее чем на 1,9 доллара в день, если нынешние темпы сохранятся. Кроме того, составители документа указывают на социальное неравенство как внутри стран, так и между ними. Так, нищета встречается в сельской местности втрое чаще, чем в городах, говорится в докладе.

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