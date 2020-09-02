 Зеленский поблагодарил Меркель за поддержку по Донбассу | Новости из Германии об Украине | DW | 10.09.2020

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Украина

Зеленский поблагодарил Меркель за поддержку по Донбассу

Президент Украины и канцлер ФРГ пообщались перед встречей советников лидеров "нормандской четверки".

Станица Луганская в Донбассе (фото из архива)

Станица Луганская в Донбассе (фото из архива)

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил ФРГ "за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета" Украины. Телефонный разговор украинского лидера и канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) состоялся в четверг, 10 сентября, накануне запланированной на 11 сентября в Берлине встречи советников лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина). 

"Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня в Донбассе и к мирному урегулированию. Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев", - цитирует слова Зеленского пресс-служба офиса  президента. 

Глава украинского государства проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе и об усилиях украинской стороны по достижению мира в регионе.

Надежда на конкретные решения в Берлине

Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию, а также выразили надежду, что встреча 11 сентября принесет четкие решения, которые приведут к проведению переговоров лидеров "нормандской четверки".

Встречу советников анонсировал Зеленский

О том, что встреча советников глав государств состоится в конце августа, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, проведение мероприятия было подтверждено участниками заседания трехсторонней контактной группы по Донбассу. Зеленский добавил, что уже затем должна пройти встреча министров иностранных дел "нормандского формата" и уже после - лидеров стран.

Между тем встреча советников, запланированная на 28 августа, была перенесена "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями со стороны Германии, Франции и Украины", передавало "Интерфакс-Украина". 

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    Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

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    Встреча контактной группы

    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

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    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

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    После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

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    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

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    Стороны пришли к согласию

    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


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