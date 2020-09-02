Зеленский поблагодарил Меркель за поддержку по Донбассу

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил ФРГ "за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета" Украины. Телефонный разговор украинского лидера и канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) состоялся в четверг, 10 сентября, накануне запланированной на 11 сентября в Берлине встречи советников лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина).

"Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня в Донбассе и к мирному урегулированию. Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев", - цитирует слова Зеленского пресс-служба офиса президента.

Глава украинского государства проинформировал Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе и об усилиях украинской стороны по достижению мира в регионе.

Надежда на конкретные решения в Берлине

Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию, а также выразили надежду, что встреча 11 сентября принесет четкие решения, которые приведут к проведению переговоров лидеров "нормандской четверки".

Встречу советников анонсировал Зеленский

О том, что встреча советников глав государств состоится в конце августа, сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, проведение мероприятия было подтверждено участниками заседания трехсторонней контактной группы по Донбассу. Зеленский добавил, что уже затем должна пройти встреча министров иностранных дел "нормандского формата" и уже после - лидеров стран.

Между тем встреча советников, запланированная на 28 августа, была перенесена "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями со стороны Германии, Франции и Украины", передавало "Интерфакс-Украина".

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