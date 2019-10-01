Встреча советников глав "нормандского формата" отменена

Намеченная ранее на 28 августа очередная встреча политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) отменена. Об этом во вторник, 25 августа, сообщают ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к переговорам с российской стороны. Эту же информацию подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" в кругах близких к украинской делегации.

Встреча отменена "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями к ним со стороны Германии, Франции и Украины", сообщают агентства. Новая дата пока не определена.

В свою очередь Офис президента Украины сообщил, что встреча советников лидеров государств-участников "Нормандского формата", которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эмманюэля Бонна. "О новой дате встречи будет сообщено дополнительно", - говорится в обнародованном во вторник на сайте Офиса президента Украины сообщении.

Встречу советников анонсировал Зеленский

О том, что встреча советников глав государств состоится, сообщил 20 августа президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, проведение мероприятия было подтверждено участниками заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу. По словам президента Украины, затем должна состояться встреча министров иностранных дел "нормандского формата" и уже после - лидеров стран.

Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил в Киеве, что встреча глав дипломатических ведомств"нормандской четверки" может состояться в сентябре. Официальный представитель МИД РФ в свою очередь заявила, что заявила, что российской стороне о такой встрече ничего неизвестно.

Последний раз политсоветники "нормандской четверки" собирались 3 июля 2020 года в Берлине.

Смотрите также:

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Переговоры за закрытыми дверями Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Встреча контактной группы В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Война нервов Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине В ожидании результатов На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Разногласия между Россией и Украиной После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Сепаратисты отказались подписывать соглашение Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Стороны пришли к согласию В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои. Автор: Ирина Шпаковская

