 Зеленский заявил о единственно возможном решении проблемы с Nord Stream 2 | Новости из Германии об Украине | DW | 06.07.2019

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Украина

Зеленский заявил о единственно возможном решении проблемы с Nord Stream 2

Президент США Дональд Трамп является единственным, кто может помочь с решением вопроса "Северного потока - 2" в пользу Киева, уверен Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Только президент США Дональд Трамп может помочь Киеву урегулировать проблему, связанную со строительством второго газопровода по дну Балтийского моря, уверен президент Украины Владимир Зеленский. "Трамп - единственный политик, который поможет решить вопрос строительства "Северного потока - 2" в пользу Украины. Этот вопрос решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы", - заявил украинский лидер в субботу, 6 июля, во время поездки во Львов.

Контекст

Заняв четкую позицию против строительства "Северного потока-2", немецкий политик и основной кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер сделал правильный шаг, пишет обозреватель FAZ. (24.04.2019)

Применение Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2" может на несколько лет задержать его ввод в эксплуатацию. Это стало темой обсуждения на германо-российской экономической конференции в Берлине. (22.02.2019)

Зеленский считает, что Меркель и Макрон игнорируют позицию Киева по газопроводу

Одновременно он указал, что западные политики, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон, игнорируют позицию Киева в этом отношении. "Нас никто не спрашивает. Меркель, Макрон, я думаю, не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока - 2", так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим не смогут", - отметил он далее.

Поэтому "единственное решение этого вопроса - встреча в Соединенных Штатах с президентом", добавил Зеленский.

Первый визит нового президента Украины в США находится на стадии планирования, точная его дата пока неизвестна.

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    Автор: Андрей Гурков


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