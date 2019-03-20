 За 32 года умерло более 318 тысяч ВИЧ-инфицированных россиян | Новости из Германии о России | DW | 19.05.2019

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Россия

За 32 года умерло более 318 тысяч ВИЧ-инфицированных россиян

Роспотребнадзор заявляет, что сейчас в РФ зарегистрировано более 1 миллиона ВИЧ-инфицированных. За 2018 год выявлено почти 88 тысяч новых случаев ВИЧ.

Тест на ВИЧ

Тест на ВИЧ

Более 318 тысяч жителей России, зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), умерли с начала регистрации этого заболевания в стране в 1987 году. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. При этом только за один 2018 год в РФ скончались почти 37 тысяч ВИЧ-инфицированных. Чаще всего смерть наступает из-за туберкулеза, уточнили в ведомстве. При этом доля инфицированных ВИЧ половым путем составляет 57,5 процентов, при употреблении наркотиков - 39 процентов.

Контекст

Остановка финансирования Глобальным фондом для борьбы со СПИДом и туберкулезом белорусских программ профилактики привела к коллапсу выстроенной схемы работы с уязвимыми группами в стране. (20.03.2019)

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом люди с диагнозом ВИЧ из республик бывшего СССР рассказали DW о своей жизни на родине и в Германии, борьбе с дискриминацией и возможностях терапии. (30.11.2018)

На конец 2018 года в России было зарегистрировано более 1 миллиона ВИЧ-инфицированных, среди них новых случаев в минувшем году - 87,7 тысяч. Эти показатели разнятся с данными Минздрава РФ, по заявлениям которого число зарегистрированных случаев чуть менее 900 тысяч. Представитель министерства заявил, что разница в данных может возникать из-за программного обеспечения, которое допускает отклонения на уровне "плюс-минус 10 процентов".

"ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции. Наиболее высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекцией среди населения наблюдается в возрастной группе 30-44 года", - заявили в ведомстве. Наиболее распространен вирус в 23 субъектах России, включая Ленинградскую, Московскую области, Санкт-Петербург и ряд других регионов.

Каждый год в третье воскресенье мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. В 2019 году этот день пришелся на 19 мая.

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    2,5 миллиона новых случаев заражения за год

    В 2015 году число новых случаев заражения ВИЧ в мире составило почти 2,5 миллиона, говорится в ежегодном исследовании Global Burden of Disease (GBD), опубликованном в авторитетном британском медицинском журнале The Lancet. В России количество ВИЧ-инфицированных за год выросло на 57 тысяч. В стране самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ в Европе, говорится в исследовании.

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    Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

    Расхождение в цифрах

    В мире живет более 38 млн человек с диагнозом ВИЧ, подсчитали исследователи. В России, согласно GBD, этот показатель сравним с уровнем ряда африканских стран и составляет 607 тысяч человек. Однако согласно официальной статистике число ВИЧ-инфицированных в стране гораздо больше. По данным Федерального центра СПИД, в январе 2016 года в России был официально зарегистрирован 1 млн ВИЧ-инфицированных.

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    Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

    Тысячекратный рост

    То есть с начала 1990-х годов количество ВИЧ-инфицированных в стране выросло более чем в тысячу раз. В 1994 году их число составляло 887 человек, а в конце 2014-го - уже почти 940 тысяч, свидетельствуют данные Федерального центра СПИД. Более половины россиян, 57 процентов, заражаются ВИЧ при употреблении наркотиков, еще около 40 процентов - при гетеросексуальных половых контактах.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:33

ВИЧ в России: немецкие эксперты бьют тревогу

 

 

Контекст

Инфографика: Темпы распространения ВИЧ в России и мире

В пятницу, 22 июля, в Дурбане завершается 21-я Международная конференция по ВИЧ/СПИДу. Сколько ВИЧ-инфицированных в России и мире и как их число изменилось за 20 лет - в инфографике DW. (22.07.2016)  

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ВИЧ в России: немецкие эксперты бьют тревогу  

Обними меня, если не боишься: как люди с ВИЧ в России борются с дискриминацией - "Европа в фокусе"  

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