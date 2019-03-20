За 32 года умерло более 318 тысяч ВИЧ-инфицированных россиян

Роспотребнадзор заявляет, что сейчас в РФ зарегистрировано более 1 миллиона ВИЧ-инфицированных. За 2018 год выявлено почти 88 тысяч новых случаев ВИЧ.
Более 318 тысяч жителей России, зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), умерли с начала регистрации этого заболевания в стране в 1987 году. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. При этом только за один 2018 год в РФ скончались почти 37 тысяч ВИЧ-инфицированных. Чаще всего смерть наступает из-за туберкулеза, уточнили в ведомстве. При этом доля инфицированных ВИЧ половым путем составляет 57,5 процентов, при употреблении наркотиков - 39 процентов.
На конец 2018 года в России было зарегистрировано более 1 миллиона ВИЧ-инфицированных, среди них новых случаев в минувшем году - 87,7 тысяч. Эти показатели разнятся с данными Минздрава РФ, по заявлениям которого число зарегистрированных случаев чуть менее 900 тысяч. Представитель министерства заявил, что разница в данных может возникать из-за программного обеспечения, которое допускает отклонения на уровне "плюс-минус 10 процентов".
"ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и активно распространяется в общей популяции. Наиболее высокий уровень распространенности ВИЧ-инфекцией среди населения наблюдается в возрастной группе 30-44 года", - заявили в ведомстве. Наиболее распространен вирус в 23 субъектах России, включая Ленинградскую, Московскую области, Санкт-Петербург и ряд других регионов.
Каждый год в третье воскресенье мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день памяти жертв СПИДа. В 2019 году этот день пришелся на 19 мая.
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