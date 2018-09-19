За четыре года в РФ зафиксировано более 200 нападений на активистов

За прошедшие четыре года правозащитники зафиксировали более 200 случаев нападений и угроз в адрес гражданских активистов, политиков и журналистов из 54 регионов России и Крыма. Об этом говорится в докладе "Апологии протеста", проекта международной правозащитной группы "Агора", опубликованном в пятницу, 21 сентября. Он охватывает период с сентября 2014 до середины сентября 2018 и является продолжением исследования юриста Виталия Черкасова "Титушки в России: новые тенденции в охоте на гражданских активистов".

Больше всего случаев нападений и угроз зафиксировано в Москве (52), Санкт-Петербурге (23) и Краснодарском крае (15). Пять и более фактов отмечено в Воронежской, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской, Кемеровской областях и Ставропольском крае. Именно эти 10 регионов являются самыми опасные для гражданской активности, заключают правозащитники.

В последние три года число нападений и угроз в адрес активистов росло (2015 год - 21 факт, 2016 - 35, 2017 -77 случаев). При этом с января по середину сентября 2018 года правозащитники зафиксировали рекордное число таких происшествий - более 80. В частности, по массовым акциям 5 мая и 9 сентября у "Апологии протеста" и правозащитной организации "Зона права" находится в производстве 15 дел избитых полицейскими участников мирных митингов.

"Насилие в отношении политических оппонентов становится нормой"

С протестов на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года полиция "с каждой новой массовой акцией все жестче реализует (насилие. - Ред.) на практике", отмечают авторы доклада. По их наблюдению, "насилие в отношении политических оппонентов в России становится нормой, при этом нормой допустимой и разрешенной".

В подтверждение авторы доклада приводят, в частности, слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что "за раненого омоновца надо размазать печень митингующих по асфальту" (2012 год), а также цитаты из недавнего обращения главы Росгвардии к Алексею Навальному ("Вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печенкой это прочувствовали").

Данные для доклада получены из таких источников, как: проекты "Медиазона" и "ОВД-инфо", соцсети, мессенджеры, а также от адвокатов и юристов, сотрудничающих с правозащитными организациями.

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