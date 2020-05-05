Защита от коронавируса: на иммунитет надейся, а про маску не забывай!

Пока нет вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, люди вынуждены полагаться на свой иммунитет. Но и про предосторожности вроде медицинских масок не надо забывать, напоминает карикатурист Сергей Елкин.
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