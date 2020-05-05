 Защита от коронавируса: на иммунитет надейся, а про маску не забывай! | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 08.05.2020

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Мир

Защита от коронавируса: на иммунитет надейся, а про маску не забывай!

Пока нет вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, люди вынуждены полагаться на свой иммунитет. Но и про предосторожности вроде медицинских масок не надо забывать, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

Человек в медицинской маске и его иммунитет в виде ангела-хранителя против коронавируса - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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