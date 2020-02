Зачем Вашингтону понадобился немецкий мастодонт (фото)

Дармштадт • Немецкому скелету американского мастодонта, изображенному на фотографиях, в ближайшие дни предстоит отправиться в путешествие из Германии за океан, - так сказать, на историческую родину. Возраст этого родственника шерстистых мамонтов оценивается в 14 тысяч лет. Он был обнаружен в США и впервые показан публично в 1801 году в Филадельфии, став настоящей археологической сенсацией. В 1854 году скелет попал в город Дармштадт, в здешний Гессенский земельный музей (Hessisches Landesmuseum Darmstadt).

Специалисты музея в Дармштадте разбирают скелет мастодонта

Останки именно этого мастодонта во время одной из своих экспедиций по Америке двести лет назад видел выдающийся немецкий ученый Александр фон Гумбольдт (Alexander von Humboldt). Как сообщает агентство dpa, вскоре скелет из Дармштадта станет частью временной экспозиции "Гумбольдт и США: искусство, природа и культура" ("Alexander von Humboldt and the United States: Art, Nature, and Culture") в Смитсоновском музее в Вашингтоне (20.03.2020 - 16.08.2020).

Возраст костей - 14 тысяч лет, поэтому упаковывают их не менее тщательно, чем редкий и ценный фарфор

На разборку и упаковку скелета в пять больших ящиков специалистам музея потребовалось три месяца. На этой неделе груз отправят самолетом в Нью-Йорк, откуда он продолжит поездку до американской столицы по автостраде. Посетители музея в Дармштадте смогут вновь увидеть этот уникальный экспонат в ноябре.

