Зачем Вашингтону понадобился немецкий мастодонт (фото)

Дармштадт • Немецкому скелету американского мастодонта, изображенному на фотографиях, в ближайшие дни предстоит отправиться в путешествие из Германии за океан, - так сказать, на историческую родину. Возраст этого родственника шерстистых мамонтов оценивается в 14 тысяч лет. Он был обнаружен в США и впервые показан публично в 1801 году в Филадельфии, став настоящей археологической сенсацией. В 1854 году скелет попал в город Дармштадт, в здешний Гессенский земельный музей (Hessisches Landesmuseum Darmstadt).
Специалисты музея в Дармштадте разбирают скелет мастодонта
Останки именно этого мастодонта во время одной из своих экспедиций по Америке двести лет назад видел выдающийся немецкий ученый Александр фон Гумбольдт (Alexander von Humboldt). Как сообщает агентство dpa, вскоре скелет из Дармштадта станет частью временной экспозиции "Гумбольдт и США: искусство, природа и культура" ("Alexander von Humboldt and the United States: Art, Nature, and Culture") в Смитсоновском музее в Вашингтоне (20.03.2020 - 16.08.2020).
Возраст костей - 14 тысяч лет, поэтому упаковывают их не менее тщательно, чем редкий и ценный фарфор
На разборку и упаковку скелета в пять больших ящиков специалистам музея потребовалось три месяца. На этой неделе груз отправят самолетом в Нью-Йорк, откуда он продолжит поездку до американской столицы по автостраде. Посетители музея в Дармштадте смогут вновь увидеть этот уникальный экспонат в ноябре.
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Швабский Альб
"Венера Швабская" - самое старое из всех найденных в мире изображений человека. И самая известная из более чем пятидесяти разных фигур, обнаруженных в Германии в пещерах региона Швабский Альб. Их возраст оценивается в 40 тысяч лет. Увидеть эту 6-сантиметровую статуэтку, вырезанную из кости, можно в археологическом музее города Блаубойрен в земле Баден-Вюртемберг.
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Холе-Фельс
В Германии эта фигурка также известна как "Венера из Холе-Фельс" (Venus vom Hohle Fels) - по названию пещеры Холе-Фельс около Штутгарта, где ее обнаружили в 2008 году. Большинство других здешних находок изображают животных. Все они относятся к ориньякской культуре начала позднего палеолита - времен, когда на Земле еще жили неандертальцы, но их автором был уже человек разумный.
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Долина реки Ах
В ледниковый период на этом плато почти не было деревьев. Мамонты и олени паслись посреди степных ландшафтов. Сейчас Швабский Альб покрыт лесом. Здесь насчитывается более двух тысяч карстовых пещер. Шесть из них, в которых ученые совершили сенсационные находки, теперь получили статус памятников Всемирного наследия. Некоторые из этих пещер расположены в долине реки Ах - Ахталь (Achtal) под Ульмом.
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Гайсенклёстерле
В пещере Гайсенклёстерле (Geißenklösterle) были найдены три костяные флейты. Одна из них сейчас также находится в экспозиции музея города Блаубойрен. В саму пещеру доступ открыт только по особым дням, но она не очень глубокая, поэтому место, где нашли флейты, можно увидеть через решетку.
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Зиргенштайн
В следующую пещеру, внесенную в список ЮНЕСКО, доступ для всех свободен, но вход все же закрывают на зиму из-за летучих мышей. Глубина пещеры Зиргенштайн (Sirgenstein) составляет 42 метра. Археологи установили, что первобытные люди предпочитали находиться около входа, где разводили костры, работали и спали. В Средние века местные жители считали, что раньше здесь жил страшный циклоп.
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Лонеталь
Другие три пещеры расположены в долине реки Лоне - Лонеталь (Lonetal) около городов Хайденхайм и Ульм: Фогельхерд (Vogelherd), Холенштайн (Hohlenstein) и Бокштайн (Bockstein). Вокруг них также, как и в долине реки Ах, созданы охранные зоны, в которых запрещены какие-либо работы без согласования с ведомством по охране памятников.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Холенштайн
Археологические раскопки в регионе Швабский Альб были начаты еще в XIX веке. Уже тогда ученые обнаружили здесь следы, оставленные первобытными людьми. Среди них - остатки кострищ, орудия труда, оружие, рога, украшения из камня. В Холенштайне в 1861 году нашли около 10 тысяч костей пещерных медведей. Для посетителей сейчас открыта передняя часть этой пещеры. На фотографии - раскопки 1937 года.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Человек-лев
Настоящей сенсацией из пещеры Холенштайн стала 31-сантиметровая фигурка существа с человеческим телом и львиной головой. Она считается самой древней зооморфной скульптурой в мире. На этой иллюстрации швабский человек-лев (человеколев), собранный из сотен осколков, показан с разных ракурсов. Сейчас он является частью постоянной экспозиции Городского музея Ульма.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Фогельхерд
Следующая пещера - Фогельхерд ("Птичье гнездо ") - отличается особенно выгодным расположением. Из нее открывается вид на всю долину, поэтому обитатели могли уже издалека видеть приближавшихся врагов или потенциальную добычу. Среди находок - десять фигурок животных, вырезанных из бивня мамонта. Некоторые сейчас выставлены в экспозиции здешнего археологического парка.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Дикая лошадь
Самой известной находкой из пещеры Фогельхерд является это 5-сантиметровое изображение дикой лошади. Изящно изогнутая шея и округлые формы демонстрируют навыки и способности, которыми обладали первобытные люди. Эту находку можно увидеть в экспозиции замка Хоэнтюбинген в городе Тюбингене.
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Швабские пещеры - новый объект Всемирного наследия
Бокштайн
В Бокштайне находятся сразу несколько пещер, которые можно посетить. В них более 60 тысяч лет назад еще до первобытных людей обитали неандертальцы. "Пещеры древнейшего искусства ледникового периода" в регионе Швабский Альб стали шестым объектом Всемирного наследия ЮНСЕКО на территории земли Баден-Вюртемберг и 42-м таким памятником в Германии.
Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин