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Засуха

"Талибан", нищета, засуха - Афганистан на грани катастрофы (27.10.2021) 27.10.2021

К смене власти в Кабуле и экономическому кризису добавилась новая напасть - в Афганистане чудовищная засуха. Местные фермеры говорят, что собрали в этом году лишь половину от прошлогоднего урожая. Без помощи извне страну ждет гуманитарный кризис.
26.07.2019, xmkx, Wetter Hitzewelle in Deutschland, Thermometer mit 41 Grad | Verwendung weltweit

На 1,5 градуса выше. Как глобальное потепление меняет нашу жизнь 24.10.2021

Ученые в преддверии международной конференции по защите климата опубликовали новые данные. DW оценила, как показатели, характеризующие изменения климата, влияют на нашу жизнь.
Zia-ul Haq's 4 kids huddled around a burner used as a heater trying to warm themselves in one of the rooms in his small 3-room mud-hut where he lives with a family of 10, including himself, in a small camp in the outskirts of Kabul city on 20 December 2016. He had to flee Kunduz's Chahardara district due to continued fighting where his family was stuck in his house for 13 days. Around 580,000 people have been displaced due to conflict related violence in 2016 alone, surprising the Afghan government and international community alike. Internally Displaced Person (IDP). (zu dpa Vertreibung, Hunger, Kälte - Stille Mörder in Afghanistan vom 21.12.2016) Foto: Mohammad Jawad/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Германия предупредила о приближении гуманитарной катастрофы в Афганистане 13.09.2021

ООН открывает международную конференцию для сбора гуманитарной помощи Афганистану. Афганистан сейчас страдает не только от "Талибана", но и от сильной засухи и эпидемии коронавируса.
10.08.2021****Firefighters try to extinguish a fire in the village of Avgaria, on the island of Evia, Greece, August 10, 2021. REUTERS/Stelios Misinas

Доклад ООН указывает на взаимосвязь стихийных бедствий по всему миру 08.09.2021

Стихийные бедствия, такие как циклоны, наводнения и засухи, связаны между собой, говорится в докладе ООН. Зачастую их провоцирует деятельность человека.
Ein Feuerwehrmann steht am Ort eines Waldbrands im Gebiet Gorny Ulus westlich von Jakutsk. Die Waldbrandsituation in Russland nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Im flächenmäßig größten Land der Erde meldeten die Behörden am 07.08.2021 mehr als 250 Brände mit einer Gesamtfläche von mehr als drei Millionen Hektar. +++ dpa-Bildfunk +++

Лето 2021: как Россия пострадала от изменения климата (фотогалерея) 01.09.2021

Никогда еще на россиян не обрушивалось такое количество всевозможных природных катаклизмов. Как и вся планета, РФ и аннексированный Крым все острее испытывают на себе последствия глобального потепления.
Пожарный близ Якутска смотрит на лесной пожар

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата 31.08.2021

Галерея DW напоминает о природных эксцессах, с которыми РФ и аннексированный Крым столкнулись за три месяца. Это были ливни и наводнения, жара и засухи, лесные пожары и песчаная буря.
The man washes and trying to cool with water from the fountain today in the center of Nis, 14. 07. 2021. Tropical temperatures were measured in all cities in Serbia.

Лето 2021: аномальная жара не только в Сибири и Канаде (фотогалерея) 09.08.2021

С аномальной жарой и ее последствиями летом 2021 года столкнулись во всем мире. Даже в Северной Европе, Канаде и Сибири - рекордно высокая температура. В галерее DW о том, где сейчас особенно жарко.

Засуха в США: кто выиграет в борьбе за водные ресурсы? (28.07.2021) 28.07.2021

Из-за засухи в долине реки Кламат на границе штатов Калифорния и Орегон фермерам не хватает воды для полива урожая. Но на воду также претендуют и местное племя Кламатов.

A firefighting airplane drops water during a forest fire at Dionysos northern suburb of Athens, on Tuesday, July 27, 2021. Greek authorities have evacuated several areas north of Athens as a wildfire swept through a hillside forest and threatened homes despite a large operation mounted by firefighters. (AP Photo/Yorgos Karahalis)

Мощный лесной пожар угрожает пригородам Афин 28.07.2021

Дым от лесного пожара дошел до центра Афин. Дома в населенных пунктах близ столицы Греции повреждены огнем, многие жители эвакуированы.

Шок от наводнений и пожаров: как готовиться к катастрофам будущего? Новости (26.07.2021) 26.07.2021

Наводнения, ураганы, засухи, экстремальные температуры и другие природные катаклизмы становятся все более мощными и частыми явлениям. Нужно в срочном порядке усовершенствовать системы оповещения и раннего реагирования и модернизировать инфраструктуру, предупреждают эксперты.
ARCHIV - Saida Mousseh Mohammed Hassan und ihre toten Ziegen nahe dem Ort Uusgure im Nordosten Somalias am 22.02.2017. Von 300 Ziegen und 40 Kamelen sind noch etwa 30 Ziegen und 10 Kamele übrig. Zahlreiche nomadische Viehhirten haben ihre Bestände von Ziegen und Kamelen - und damit ihre Lebensgrundlage - verloren. Rund 6,2 Millionen Menschen in Somalia sind in Folge einer schweren Dürre auf humanitäre Hilfe angewiesen. Sollte keine rasche Hilfe erfolgen, droht dem Land am Horn von Afrika eine Hungersnot. In Folge einer Dürre von geringerem Ausmaß in Somalia kamen 2011 mehr als 250 000 Menschen ums Leben. Foto: Anna Mayumi Kerber/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Природные катастрофы за полвека привели к гибели более миллиона человек 23.07.2021

По данным Всемирной метеорологической организации, наибольшее число жертв с 1970 по 2019 годы зафиксировано в результате засухи и ураганов.

Самый страшный лагерь для беженцев: как сложилась судьба его обитателей. Европа в фокусе 01.07.2021

Также в программе: почему разгорается новый конфликт между Ирландией и Северной Ирландией, почему не все рады экзотическим птицам в Германии и кто является самой большой угрозой для лесов в Бельгии.
Waldsterben im Arnsberger Wald, nördliches Sauerland, abgestorbene Fichten Bäume, teils gerodeter Wald, am Möhnesee, NRW, Deutschland,

Леса в ФРГ страдают от засухи, ураганов и короедов 24.02.2021

Состояние лесов в Германии - наихудшее с 1984 года, сообщила министр сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер. Она отметила, что для восстановления больных лесов потребуются значительные усилия.
ITAR-TASS: CRIMEA, RUSSIA. APRIL 26, 2014. An empty Northern Crimean Canal which is used for supplying water from the Dnieper to Crimea. (Photo ITAR-TASS / Alexei Pavlishak) Ukraine suspends water supply to Crimea

Крым без воды превратится в пустыню? Что говорят ученые 21.12.2020

В Крыму ситуация с водоснабжением критическая и ухудшается изо дня в день. В чем причина дефицита воды на полуострове сейчас, и как оценивают это украинские ученые?
26.05.2020, Oberursel (Hessen): Die tiefstehende Sonne ist im Wald an der Weißen Mauer im Taunus zwischen Buchen zu sehen. | Verwendung weltweit

Немецкие "зеленые" создают полумиллиардный фонд для спасения лесов 30.08.2020

"Зеленые" намерены создать фонд в 500 млн евро для превращения лесов Германии в пущи за счет отказа от лесозаготовок. Они обеспокоены засухами, истощением почвы и пожарами.
12.08.2020, Brandenburg, Linum: In der Brandenburger Naturschutzstation Rhinluch sind zum Vergleich eine über 30 Jahre alte Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) und ein wenige Wochen altes Jungtier zu sehen. Die einst deutschlandweit verbreitete europäische Sumpfschildkröte lebt im Verborgenen nur noch in der Uckermark. Damit die Population nicht ausstirbt, züchten Naturschützer Tiere nach und wildern sie wieder aus. Die anhaltende Trockenheit sowie Waschbären erschweren das Projekt zunehmend. (zu Ist die europäische Sumpfschildkröte in Deutschland noch zu retten?) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Почему спасение болотных черепах оказалось под угрозой (фото) 27.08.2020

Европейские болотные черепахи хорошо себя чувствуют во многих других странах, но в Германии находятся на грани исчезновения.
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