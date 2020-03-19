 Запуск к МКС корабля SpaceX с астронавтами отложен из-за плохой погоды | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.05.2020

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Мир

Запуск к МКС корабля SpaceX с астронавтами отложен из-за плохой погоды

NASA называет ближайшей возможной датой запуска к МКС Crew Dragon с Робертом Бенкеном и Дагласом Хёрли 30 мая. Астронавты NASA впервые с 2011 года отправятся к станции на американском аппарате.

Корабль Crew Dragon незадолго до переноса запуска

Корабль Crew Dragon незадолго до переноса запуска

Неблагоприятные погодные условия вынудили перенести запуск новейшего пилотируемого космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Ожидалось, что ракета-носитель Falcon 9 взлетит с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в среду, 27 мая, а на следующий день разработанный компанией SpaceX корабль совершит стыковку.

Теперь Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) называет 30 мая ближайшей возможной датой полета астронавтов Роберта Бенкена и Дагласа Хёрли. Таким образом, астронавты США отправятся в космос на американском корабле впервые с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов, а SpaceX Илона Маска станет первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов.

С начала эксплуатации МКС в 1998 году к ней летали только шаттлы NASA и российские корабли "Союз", за места на которых космическое агентство США платит России. В 2011 году, после двух аварий, закончившихся смертью 14 астронавтов, и в связи с высокой стоимостью полетов, NASA прекратила программу шаттлов. Чтобы получить большую независимость от России, NASA заказала двум частным компаниям - SpaceX и авиаконцерну Boeing - производство космических кораблей. С 2012 года ракеты Falcon 9 выводят на орбиту грузовые непилотируемые корабли, направляющиеся к МКС.

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