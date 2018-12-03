Замок немецкого рода Вельфов продан за один евро (фото)

Летний замок Мариенбург был возведен под Ганновером в неоготическом стиле в 1867 году и до сих пор находился в собственности династии Вельфов.
03.12.2018, Ганновер • Неоготический замок Мариенбург считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном". Он был возведен в середине XIX века для последнего царствовавшего короля Ганновера Георга V. До сих пор находился в собственности рода Вельфов. Сейчас замок нуждается в ремонте стоимостью в 27 млн евро, поэтому нынешний глава рода принял решение продать его Нижней Саксонии за один евро.
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Этот замок был построен в 1858-1869 годах по заказу Георга V - последнего короля Ганновера. Использовался в качестве летней резиденции.
Этот замок считается своего рода нижнесаксонским "Нойшванштайном" - в любом случае, построены они были в одну и ту же архитектурную эпоху.
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