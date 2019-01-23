Закон о фейковых новостях прошел первое чтение в Госдуме

Четыре законопроекта - о фейковых новостях, об ответственности за оскорбление власти и об административных наказаниях за нарушения в обоих этих случаях - прошли в четверг, 24 января, первое чтение в российской Госдуме.

Член Совфеда и автор инициатив Андрей Клишас представлять их не стал. Вместо него выступила соавтор - сенатор Людмила Бокова.

В случае с распространением в интернете "недостоверной общественно значимой информации" речь идет в первую очередь о сведениях, которые способны "привести к причинению тяжкого вреда и иных тяжких последствий", указал депутат от "Единой России" Дмитрий Вяткин.

"Вопросы к терминам"

При этом несколько парламентариев признали, что у них есть вопросы к определениям, используемым в законопроектах. Сама же Людмила Бокова отметила, что в текстах документов фигурируют "оценочные понятия". По ее утверждению, их применение "допускается как Конституционным судом, так и Европейским судом по правам человека".

За публикацию "фейковых новостей" предусматривается административный штраф: от 3000 до 5000 рублей для отдельных граждан, от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 400 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц.

Что касается законопроекта о "неуважении к государству", то в случае его нарушения Генпрокуратура сможет обратиться в Роскомнадзор. Тот может потребовать от операторов связи ограничить доступ к информационному ресурсу. Наказание предполагает, в частности, административный штраф от 1000 до 5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Предполагается, что составлять протоколы в случае подобных правонарушений сможет полиция, а не только ответственный за информационную политику Роскомнадзор.

Закон о "суверенном интернете"

В пакет законопроектов о регулировании интернета, внесенных на рассмотрение в Госдуму в середине декабря 2018 года, кроме постановления о фейковых новостях, входит также законопроект о "суверенном интернете", предполагающий техническое отделение российского сегмента сети от мирового интернета.

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