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Закон об изоляции Рунета

Закон об автономной работе российского сегмента интернета вступит в силу в ноябре 2019 года.

Закон об автономной работе российского сегмента интернета, который называют "законом о суверенном Рунете" или "законом об изоляции Рунета" принят в РФ и вступит в силу 1 ноября 2019 года. Закон определяет правила маршрутизации трафика, создает возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи, а также определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Роскомнадзор наделяется правом централизованного управления трафиком "в случае угрозы".

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РБК сообщил об успешных испытаниях по отключению Рунета от глобальной Сети 21.07.2021

С 15 июня по 15 июля в России прошли учения по физическому отключению российского сегмента интернета от мировой Сети, пишет РБК со ссылкой на АНО "Цифровая экономика".
Social media report. File photo dated 04/03/17 of a woman's hand pressing a key of a laptop keyboard. MPs have accused social media giants of a "shameful" failure to tackle online terrorist propaganda and hate speech. Issue date: Monday May 1, 2017. A hard-hitting report accused major firms of putting more effort into protecting their profits than keeping the public safe online. See PA story POLITICS Hate. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:31136141 |

В Госдуме предложили штрафовать за нарушение закона о Рунете 24.11.2020

Внесенная в Госдуму РФ инициатива предусматривает штрафы для юрлиц в размере от 20 тысяч до 700 тысяч рублей. За повторное нарушение закона о суверенном интернете грозит штраф в размере до 1 млн рублей.
Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin. Stichwörter: Telegram, Sperrung, Messenger, Russland, Karikatur, Elkin, Sergey Elkin.

Комментарий: Роскомнадзор против цензуры, или Пчелы против меда 29.10.2020

Обратившись с требованием к Google, Twitter и Facebook, госорганы РФ показали, как ревниво они относятся к нарушению монополии на цензуру - особенно теми, с кем они ничего не могут сделать, считает Александр Плющев.
Russische Suchmaschine Sputnik Copyright: Sputnik.ru

Российский государственный поисковик "Спутник" закрыт для массового пользования 08.09.2020

"Ростелеком" закрыл проект национальной поисковой машины "Спутник", еще в 2017 году признанный провальным.
A protester holds a placard reading Putin - No! during an opposition rally in central Moscow, on March 10, 2019, to demand internet freedom in Russia. - Thousands of people rallied against Russia's increasingly restrictive internet policies which some say will eventually lead to total censorship and isolate the country from the world. The mass rally in Moscow and smaller events in other cities across the country was called after the Russian lower house of parliament backed a bill to stop Russian internet traffic from being routed on foreign servers, in a bit to boost cybersecurity. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

"Репортеры без границ" обеспокоены цензурой интернета в России 02.03.2020

Представители организации "Репортеры без границ" заявили, что в России IT-компаниям нельзя сотрудничать с ведомствами, попирающими право на свободу СМИ и выражения мнений.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 30: People attend a rally for 'free Internet' and in support of the Telegram Messenger in Akademika Sakharova Avenue in Moscow, Russia, on April 30, 2018. Sefa Karacan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Правозащитники: Более 430 тысяч раз в Рунете ограничивали свободу 04.02.2020

"Агора" и "Роскомсвобода" опубликовали доклад о свободе в российском сегменте интернета за 2019 год. Они пишут о курсе властей на изоляцию Рунета.
2019 Moskau Aktivisten auf der Demonstration für freies Internet und gegen Zensur in Russland.

Комментарий: Бесплатный Рунет от властей РФ несет угрозу свободному интернету 17.01.2020

Предложение сделать бесплатным доступ к ряду российских интернет-ресурсов - это не столько забота о населении, сколько попытка поставить пользователей под контроль властей, считает Александр Плющев.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 16.02.2017 in einem Wohnzimmer und benutzt ihr Smartphone (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Чем заплатят россияне в 2020 году за "пакет Яровой" и "суверенный Рунет"? 30.12.2019

Цены на мобильную связь в России могут в 2020 году вырасти на 17-18%, а качество интернета - сильно ухудшиться. DW собрала прогнозы экспертов.
10.03.2019 +++ People attend a rally to protest against tightening state control over internet in Moscow, Russia March 10, 2019. The banner reads: Save Internet, Save Russia . REUTERS/hamil Zhumatov

Комментарий: Государство не собирается сворачивать наступление на интернет 30.12.2019

В 2019 году российские власти осознали, что блокировки в интернете больше не работают. Возможно, это стало одной из причин курса на автономизацию Рунета, считает Александр Плющев.
24.08.2018 Wie werden russische Trolls angeheuert

"Фабрики троллей" - новый стандарт в политическом пиаре? 14.12.2019

Сетевые тролли заполонили не только Рунет - их аналогичные "фабрики" активны также в Польше и Украине. Как они устроены и что с ними делать, разбиралась DW.
Bildbeschreibung: Reporter ohne Grenzen veröffentlichen Bericht zur Lage der Pressefreiheit in Russland. Berlin, 28.11.19 Autorin: Natalia Smolentceva

Чего боятся журналисты в РФ: суверенного Рунета или статуса "иноагента"? 29.11.2019

"Репортеры без границ" представили доклад о цензуре в Сети. Насколько стремление российских властей регулировать интернет усложняет работу СМИ и реально ли создание сувереного Рунета?
18.11.2019, Niedersachsen, Hemmingen: ILLUSTRATION - Ein Mann telefoniert mit einem Smartphone neben einer Basisstation (Mobilfunkmast) an der Bundesstraße B3 in der Region Hannover (gestellte Szene). Die Bundesregierung will den Internet- und Handyempfang in Deutschland in den kommenden zwei Jahren grundlegend verbessern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa | Verwendung weltweit

Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО 29.11.2019

Производители и продавцы электроники направили президенту письмо, в котором объясняют, почему вреден закон об установке российских программ на гаджеты, продаваемые в России.

Интернет под колпаком: для чего на самом деле создают автономный Рунет. DW Новости (01.11.19) 01.11.2019

Изоляция Рунета - это усиление цензуры, уверены правозащитники, которые комментируют закон об автономном интернете, который вступил 1 ноября в силу в России.

Karikatur von Sergey Elkin. Autonomes Internet in Russland

День автономного интернета в России 01.11.2019

В России 1 ноября вступил в силу закон об автономном интернете. Его цель - обеспечить работу Рунета при отключении его от глобальной сети. Сергей Елкин о том, как все может работать.
WW2, Zweiter Weltkrieg: Russia/ Anti-tank riflemen preparing to repulse an enemy attack at the Kursk Ridge, 1943. Russian Federation |

Немецкие историки о мифах вокруг Курской битвы 10.07.2019

Слова немецкого журналиста о том, что памятник в честь победы на Курской дуге "нужно было бы снести", возмутили Рунет. А что на самом деле думают об этом сражении немецкие историки?
ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Mann tippt am 07.08.2014 auf einer Laptoptastatur. Das Internet hat sich zum wichtigsten Propagandamittel von Extremisten entwickelt. Foto: Nicolas Armer/dpa (zu Vorausmeldung lbn «Verfassungsschützer beraten über extremistische Propaganda» vom 27.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета 01.05.2019

Закон вступит в силу в ноябре и направлен на создание инфраструктуры для бесперебойной работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети.
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