Закон об изоляции Рунета

Закон об автономной работе российского сегмента интернета вступит в силу в ноябре 2019 года.

Закон об автономной работе российского сегмента интернета, который называют "законом о суверенном Рунете" или "законом об изоляции Рунета" принят в РФ и вступит в силу 1 ноября 2019 года. Закон определяет правила маршрутизации трафика, создает возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи, а также определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Роскомнадзор наделяется правом централизованного управления трафиком "в случае угрозы".